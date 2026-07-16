Piala Dunia 2026 akan mencapai puncak yang mendebarkan akhir pekan ini. Sebelum Final Piala Dunia di New Jersey pada Minggu (19 Juli), akan digelar pertandingan perebutan tempat ketiga pada Sabtu ini (18 Juli), dan Anda bisa berada di Miami untuk menyaksikan pertandingan pembuka tersebut.

Prancis, juara Piala Dunia dua kali, akan menghadapi rival Eropa mereka, Inggris, dalam pertandingan perebutan medali perunggu. Les Blues dikalahkan 2-0 oleh Spanyol pada hari Selasa, sementara The Three Lions tumbang secara menyakitkan di masa tambahan waktu saat melawan Argentina, dengan skor akhir 2-1 pada hari Rabu.

Karena batasan taktis biasanya dilepas dalam pertandingan perebutan tempat ketiga, para penggemar dapat mengharapkan pertunjukan yang terbuka dan menghibur saat dua tim terbaik dunia ini berusaha mengakhiri turnamen dengan hasil yang memuaskan.

Kapan pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 digelar?

Bagaimana cara mendapatkan tiket pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia?

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, ini bukan undian. Tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, ini bukan undian. Tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia?

Harga nominal tiket untuk pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 di Miami berkisar antara $165 hingga $1.125, tergantung pada kategori tempat duduk.

FIFA merilis beberapa tingkatan harga untuk pertandingan tersebut, sebagai berikut:

Kategori 1: $800 - $1.125 (terletak di tingkat tempat duduk bawah)

$800 - $1.125 (terletak di tingkat tempat duduk bawah) Kategori 2: $600 - $875 (mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1)

$600 - $875 (mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1) Kategori 3: $165 - $455 (terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2)

$165 - $455 (terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2) Tingkat Pendukung: $60 (disediakan khusus untuk penggemar setia melalui federasi nasional)

Pantau terus portal tiket Piala Dunia FIFA untuk informasi tambahan dan situs penjualan sekunder seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket saat ini.

Di mana pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 akan digelar?

Hard Rock Stadium adalah venue serbaguna di Miami Gardens, Florida. Stadion ini telah menjadi markas tim NFL Miami Dolphins sejak dibuka pada 1987 dan tim sepak bola perguruan tinggi NCAA, Miami Hurricanes, sejak 2008.

Venue di Miami ini sudah tak asing lagi dalam menyelenggarakan acara-acara besar, termasuk enam edisi Super Bowl, dua edisi MLB World Series (saat Florida Marlins masih bermain di sana), dan WrestleMania XXVIII. Turnamen tenis Miami Open juga menjadi acara tahunan, bersama dengan F1 Miami Grand Prix yang digelar di area stadion tersebut.

Setelah menjadi tuan rumah Final Copa America 2024, Hard Rock Stadium juga sudah terbiasa menyelenggarakan acara sepak bola berskala besar. Dua tahun lalu, kerumunan penonton yang bersemangat menyaksikan Argentina—yang diperkuat Lionel Messi dari Inter Miami—mengangkat trofi ke udara, setelah menang 1-0 atas Kolombia melalui perpanjangan waktu.

Hard Rock Stadium adalah salah satu dari 16 stadion yang akan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 di seluruh Amerika Utara. Meskipun memiliki kapasitas terkecil (65.000) di antara 11 stadion yang berlokasi di AS, venue di Miami ini akan menjadi tuan rumah total tujuh pertandingan, termasuk pertandingan perebutan tempat ketiga.

Bagaimana hasil-hasil pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia dalam beberapa tahun terakhir?