Cara membeli tiket pertandingan Paraguay vs Australia: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Levi's Stadium, dan lainnya

Paraguay dan Australia akan saling berhadapan di Piala Dunia 2026 saat Grup D memasuki fase penentuan.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket pertandingan Paraguay vs Australia, termasuk tempat pembelian, harga tiket, dan informasi penting mengenai stadion.

Kapan pertandingan Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026?

Jadwal Pertandingan Paraguay di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 12 Juni 2026 Amerika Serikat vs Paraguay SoFi Stadium, Inglewood Tiket 19 Juni 2026 Turki vs Paraguay Stadion Levi's, Santa Clara Tiket 26 Juni 2026 Paraguay vs Australia Stadion Levi's, Santa Clara Tiket

Jadwal Pertandingan Australia di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 13 Juni 2026 Australia vs Turki Stadion BC Place, Vancouver Tiket 19 Juni 2025 Amerika Serikat vs Australia Lumen Field, Seattle Tiket 26 Juni 2026 Paraguay vs Australia Stadion Levi's, Santa Clara Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Paraguay vs Australia?

Undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Seleksi Acak awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari nilai nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket Paraguay vs Australia?

Harga tiket Piala Dunia bisa sangat bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan seberapa dekat dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan Paraguay vs Australia, harga tiket kelas bawah saat ini menjadi daya tarik terbesar bagi penggemar dengan anggaran terbatas. Saat tuan rumah turun ke lapangan untuk pertandingan penentu di babak penyisihan grup, permintaan diperkirakan akan menjadi salah satu yang tertinggi di babak pembukaan.

Saat ini, tiket termurah tersedia dengan harga sekitar $400 hingga $550 di bagian atas stadion.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Kategori 3 (Kelas Atas): $400 - $750

Kategori 2 (Tingkat Menengah): $800 - $1.300

Kategori 1 (Tingkat Bawah/Sisi Lapangan): $1.500 - $3.500

Hospitality/VIP: $4.000+

Perlu dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena California merupakan destinasi global terkemuka dan pusat utama bagi tim tuan rumah, permintaan lokal diperkirakan akan sangat tinggi. Memastikan ketersediaan tiket Kategori 3 sedini mungkin adalah langkah paling bijak bagi para pendukung yang sadar anggaran yang ingin menyaksikan pertandingan krusial ini di Levi's Stadium.

Rekor head-to-head Paraguay vs Australia

PAR Last 2 matches AUS 0 Menang 1 Seri 1 Menang Australia 1 - 0 Paraguay

Australia 1 - 1 Paraguay 1 Gol tercipta 2 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/2 Kedua tim mencetak gol 1/2

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Levi's Stadium

Levi's Stadium secara luas dianggap sebagai salah satu stadion paling ramah lingkungan di dunia, dilengkapi dengan "atap hidup" dan panel surya yang menghasilkan energi cukup untuk mengoperasikan stadion selama hari pertandingan.

Stadion ini dapat diperluas untuk menampung sekitar 71.000 penonton untuk pertandingan sepak bola internasional besar. Stadion ini akan menjadi tuan rumah enam pertandingan Piala Dunia 2026, termasuk pertandingan babak 32 besar pada 1 Juli.

Atap hijau seluas 27.000 kaki persegi di atas menara suite membantu mengatur suhu gedung dan menghadirkan pemandangan yang unik untuk siaran udara. 🌿

Sebagai markas tim Silicon Valley, tempat ini dilengkapi dengan salah satu jaringan Wi-Fi tercepat di antara semua venue olahraga, yang dirancang untuk menangani puluhan ribu penggemar yang melakukan streaming dan berbagi konten secara bersamaan.