Cara membeli tiket pertandingan Pantai Gading vs Ekuador: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Lincoln Financial Field, dan lainnya

Pantai Gading akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia melawan Ekuador dalam Grup E di Lincoln Financial Field pada 14 Juni.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket pertandingan Pantai Gading vs Ekuador, termasuk tempat pembelian, harga tiket, dan informasi penting mengenai stadion.

Kapan pertandingan Pantai Gading vs Ekuador di Piala Dunia 2026?

World Cup - Grp. E Lincoln Financial Field

Jadwal Pertandingan Pantai Gading di Piala Dunia 2026

The Elephants akan membawa banyak harapan Afrika di Amerika Utara. Juara AFCON tiga kali ini akan sangat mengandalkan dinamisme lini tengah Franck Kessie, terutama saat mereka menghadapi Jerman, juara Piala Dunia empat kali.

Tanggal Jadwal Lokasi Tiket 14 Juni Pantai Gading vs Ekuador Lincoln Financial Field, Philadelphia Tiket 20 Juni Jerman vs Pantai Gading BMO Field, Toronto Tiket 25 Juni Curacao vs Pantai Gading Lincoln Financial Field, Philadelphia Tiket

Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2026 Ekuador

Ekuador akan berusaha mempertahankan performa impresif mereka di babak kualifikasi, yang membuat mereka finis di posisi kedua klasemen CONMEBOL. Berikut adalah jadwal pertandingan mereka di Amerika Utara:

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 14 Juni Pantai Gading vs Ekuador Lincoln Financial Field, Philadelphia Tiket 20 Juni Ekuador vs Curacao Stadion Arrowhead, Kansas City Tiket 25 Juni Ekuador vs Jerman Stadion MetLife, East Rutherford, New Jersey Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Pantai Gading vs Ekuador?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase-fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket Pantai Gading vs Ekuador?

Harga tiket Piala Dunia bisa sangat bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan seberapa dekat dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan Pantai Gading vs Ekuador di Philadelphia, harga tiket level dasar saat ini menjadi daya tarik utama bagi penggemar dengan anggaran terbatas. Karena kedua negara berupaya meraih hasil penting dalam pertandingan Grup E ini, permintaan diprediksi akan tinggi untuk pertandingan sore ini di Lincoln Financial Field.

Saat ini, tiket termurah tersedia dengan harga sekitar $120 hingga $200 di tribun atas stadion bagi mereka yang membelinya melalui saluran resmi. Di pasar sekunder, harga tiket termurah dilaporkan mulai dari sekitar $750.

Rinciannya sebagai berikut:

Kategori 3 (Tingkat Atas): $120 – $450

Kategori 2 (Tingkat Tengah): $500 – $900

Kategori 1 (Bagian Bawah/Sisi Lapangan): $1.250 – $2.500

Hospitality/VIP: $3.500+

Perlu dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena Philadelphia merupakan destinasi global terkemuka dan pertandingan ini merupakan laga kunci di Grup E, permintaan dari penonton lokal maupun yang datang dari luar kota diperkirakan akan tinggi. Memastikan ketersediaan tiket Kategori 3 sedini mungkin adalah langkah paling bijak bagi para pendukung yang ingin menyaksikan pertandingan ini di Lincoln Financial Field dengan anggaran terbatas.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Lincoln Financial Field

Tempat di Philadelphia ini, yang dikenal secara komersial sebagai Lincoln Financial Field (dan ditetapkan sebagai Philadelphia Stadium untuk turnamen ini), adalah landmark arsitektur dan destinasi olahraga utama di Lembah Delaware.

Terletak di Kompleks Olahraga Philadelphia Selatan, stadion ini terkenal karena desainnya yang unik yang menyerupai elang yang sedang terbang, dengan kanopi seperti sayap di atas tribun timur dan barat.

Berbeda dengan stadion tertutup sepenuhnya, ketiga sudutnya yang terbuka memberikan pemandangan cakrawala kota Philadelphia yang menakjubkan kepada para penonton, sekaligus mempertahankan suasana yang intens dan penuh konsentrasi di lapangan. Stadion ini dilengkapi dengan teknologi canggih, termasuk papan video Panasonic berdefinisi tinggi dan sistem suara mutakhir yang menjamin pengalaman menonton berkualitas tinggi dari setiap kursi.

Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini akan beroperasi dengan kapasitas turnamen sekitar 69.000 kursi.

Untuk memenuhi standar internasional, venue ini telah dilengkapi dengan lapangan rumput hibrida berkinerja tinggi, memastikan permukaan kelas dunia untuk enam pertandingan yang dijadwalkan akan diselenggarakan di sini - termasuk pertandingan babak 16 besar bersejarah pada Hari Kemerdekaan Amerika.