Cara membeli tiket pertandingan Panama vs Kroasia: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang BMO Field, dan lainnya

Kroasia akan bertandang ke Toronto untuk menghadapi Panama pada pertandingan kedua Grup L Piala Dunia 2026.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket pertandingan Panama vs Kroasia, termasuk tempat pembelian, harga tiket, dan informasi penting mengenai stadion.

Kapan pertandingan Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026?

Jadwal Pertandingan Panama di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Lokasi Tiket 17 Juni 2026 Ghana vs Panama BMO Field, Toronto Tiket 23 Juni 2026 Panama vs Kroasia Stadion BMO, Toronto Tiket 27 Juni 2026 Panama vs Inggris Stadion MetLife, New Jersey Tiket

Jadwal Pertandingan Kroasia di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 17 Juni 2026 Inggris vs Kroasia AT&T Stadium, Arlington Tiket 23 Juni 2026 Panama vs Kroasia Stadion BMO, Toronto Tiket 27 Juni 2026 Kroasia vs Ghana Lincoln Financial Field, Philadelphia Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Panama vs Kroasia?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali jadi pilihan terbaik buat pertandingan sistem gugur yang banyak dicari, meski harganya bisa beda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder sebelum membeli.

Berapa harga tiket Panama vs Kroasia?

Harga tiket Piala Dunia bisa sangat bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan seberapa dekat kita dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan Panama vs Kroasia di Toronto, harga tiket level dasar saat ini menjadi daya tarik utama bagi para penggemar yang ingin menyaksikan pertandingan ini. Peraih medali perunggu 2022 ini berharap dapat membuat pernyataan besar di sini dan membantu memberikan perpisahan yang layak bagi kapten legendaris mereka.

Saat ini, tiket termurah tersedia dengan harga sekitar $510 hingga $750 di bagian atas stadion.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Kategori 3 (Kelas Atas): $510 – $800

Kategori 2 (Tingkat Menengah): $850 – $1.200

Kategori 1 (Tingkat Bawah/Sisi Lapangan): $1.250 – $2.500

Hospitality/VIP: $1.770+

Perlu dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena Toronto merupakan pusat sejarah utama dan pertandingan ini berlangsung pada hari Sabtu, permintaan lokal untuk pertandingan krusial yang menentukan nasib grup ini diperkirakan akan sangat tinggi. Memastikan tiket Kategori 3 yang tersedia sejak dini adalah langkah paling bijak bagi para pendukung yang memperhatikan anggaran dan ingin menyaksikan pertarungan ini di Lincoln Financial Field.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Toronto

BMO Field di Toronto, yang akan disebut sebagai Stadion Toronto selama turnamen untuk mematuhi peraturan sponsor FIFA, telah mengalami transformasi signifikan untuk Piala Dunia 2026.

Kapasitasnya telah ditingkatkan dari sekitar 30.000 menjadi 45.736 melalui pemasangan 17.756 kursi sementara. Bagian tambahan ini diperlukan untuk melampaui batas minimum 40.000 kursi yang ditetapkan FIFA untuk menjadi tuan rumah pertandingan.

Empat papan video baru dengan lebih dari lima juta piksel LED telah ditambahkan, dan fasilitas Wi-Fi serta produksi video di venue tersebut telah dimodernisasi.

Stadion ini akan menjadi tuan rumah enam pertandingan, termasuk pertandingan pembuka Kanada melawan Bosnia dan Herzegovina.