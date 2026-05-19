Cara membeli tiket pertandingan Panama vs Inggris: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang MetLife Stadium, dan lainnya

Inggris akan menutup penampilannya di Grup L Piala Dunia 2026 melawan Panama pada 27 Juni.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk pertandingan Panama vs Inggris, termasuk tempat pembelian, harga tiket, dan informasi penting mengenai stadion.

Jadwal Pertandingan Panama di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 17 Juni 2026 Ghana vs Panama BMO Field, Toronto Tiket 23 Juni 2025 Panama vs Kroasia Stadion BMO, Toronto Tiket 27 Juni 2026 Panama vs Inggris Stadion MetLife, East Rutherford Tiket

Jadwal Pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 17 Juni Inggris vs Kroasia AT&T Stadium, Dallas Tiket 23 Juni Inggris vs Ghana Stadion Gillette, Massachusetts Tiket 27 Juni Panama vs Inggris Stadion MetLife, East Rutherford Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Panama vs Inggris?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase-fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket Panama vs Inggris?

Harga tiket Piala Dunia dapat sangat bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk dan seberapa dekat kita dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan Panama vs Inggris di New Jersey, harga tiket kelas bawah saat ini menjadi daya tarik terbesar bagi penggemar dengan anggaran terbatas. Saat tuan rumah turun ke lapangan untuk pertandingan penentu di babak penyisihan grup, permintaan diperkirakan akan menjadi salah satu yang tertinggi di babak pembuka.

Saat ini, tiket termurah tersedia dengan harga sekitar $400 hingga $550 di bagian atas stadion.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Kategori 3 (Kelas Atas): $400 - $750

Kategori 2 (Tingkat Menengah): $800 - $1.300

Kategori 1 (Tingkat Bawah/Sisi Lapangan): $1.500 - $3.500

Hospitality/VIP: $4.000+

Perlu dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena New Jersey merupakan destinasi global terkemuka dan pusat utama bagi tim tuan rumah, permintaan lokal diperkirakan akan sangat tinggi. Memastikan ketersediaan tiket Kategori 3 sedini mungkin adalah langkah paling bijak bagi para pendukung yang memperhatikan anggaran dan ingin menyaksikan pertandingan krusial ini.

Rekor head-to-head Panama vs Inggris

PAN Last 1 matches ENG 0 Menang 0 Seri 1 Menang England 6 - 1 Panama 1 Gol tercipta 6 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

Semua yang perlu Anda ketahui tentang MetLife Stadium

MetLife Stadium adalah tempat serbaguna di Meadowlands Sports Complex di East Rutherford, New Jersey, yang terletak lima mil di sebelah barat Kota New York.

Stadion ini dibuka pada tahun 2010, menggantikan Giants Stadium, dan berfungsi sebagai kandang tetap bagi New York Giants dan New York Jets yang terkenal di NFL.

MetLife Stadium sudah berpengalaman dalam menyelenggarakan pertandingan sepak bola, karena telah menjadi tuan rumah berbagai turnamen di masa lalu, termasuk CONCACAF Gold Cup (2011 & 2015) dan Copa America (2024).

Stadion ini telah mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah Final Piala Dunia FIFA 2026 dengan menyelenggarakan Final Piala Dunia Antarklub FIFA awal tahun ini, di mana Chelsea berhadapan dengan Paris Saint-Germain di hadapan 81.118 penonton.