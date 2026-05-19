Cara membeli tiket pertandingan Norwegia vs Senegal: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang MetLife Stadium, dan lainnya

Norwegiaakan berhadapan denganSenegal dalam laga Matchday 2 Grup I Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan digelar di New Jersey pada 22 Juni. Kickoff dijadwalkan pukul 20.00 EST.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk pertandingan Norwegia vs Senegal, termasuk tempat pembelian, harga tiket, dan informasi penting mengenai stadion.

Kapan pertandingan Norwegia vs Senegal di Piala Dunia 2026?

Jadwal Grup Norwegia di Piala Dunia 2026

Norwegia akhirnya lolos ke Piala Dunia setelah absen selama 28 tahun. Bintang-bintang seperti Erling Haaland dan Martin Odegaard sebelumnya bersaing di Liga Premier, namun kini mereka bergabung di Amerika.

Tanggal Jadwal Pertandingan Tempat Tiket 16 Juni Irak vs Norwegia Stadion Gillette, Massachusetts Tiket 22 Juni Norwegia vs Senegal Stadion MetLife, East Rutherford Tiket 26 Juni Norwegia vs Prancis Stadion Gillette, Massachusetts Tiket

Jadwal Grup Piala Dunia 2026 Senegal

Senegal telah lolos ke babak gugur dalam dua dari tiga kampanye Piala Dunia mereka sebelumnya.

Tanggal Jadwal Pertandingan Tempat Tiket 16 Juni Prancis vs Senegal Stadion MetLife, East Rutherford Tiket 22 Juni Norwegia vs Senegal Stadion MetLife, East Rutherford Tiket 26 Juni Senegal vs Irak Stadion BMO, Toronto Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Norwegia vs Senegal?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket Norwegia vs Senegal?

Harga tiket Piala Dunia dapat sangat bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk dan seberapa dekat kita dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan Norwegia vs Senegal di NJ, harga tiket kelas bawah saat ini menjadi daya tarik terbesar bagi penggemar dengan anggaran terbatas. Saat negara tuan rumah turun ke lapangan untuk pertandingan penentu di babak penyisihan grup, permintaan diperkirakan akan menjadi salah satu yang tertinggi di babak pembukaan.

Saat ini, tiket termurah tersedia dengan harga sekitar $400 hingga $550 di bagian atas stadion.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Kategori 3 (Kelas Atas): $400 - $750

Kategori 2 (Tingkat Menengah): $800 - $1.300

Kategori 1 (Tingkat Bawah/Sisi Lapangan): $1.500 - $3.500

Hospitality/VIP: $4.000+

Perlu dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena New Jersey merupakan destinasi global terkemuka dan pusat utama bagi tim tuan rumah, permintaan lokal diperkirakan akan sangat tinggi. Memastikan ketersediaan tiket Kategori 3 sedini mungkin adalah langkah paling bijak bagi para pendukung yang sadar anggaran dan ingin menyaksikan pertandingan krusial ini.

Rekor head-to-head Norwegia vs Senegal

NOR Last 1 matches SEN 0 Menang 0 Seri 1 Menang Senegal 2 - 1 Norway 1 Gol tercipta 2 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

Di mana pertandingan Norwegia vs Senegal akan digelar?

Pertandingan Norwegia vs Senegal akan diselenggarakan di MetLife Stadium.

MetLife Stadium adalah venue serbaguna di Meadowlands Sports Complex di East Rutherford, New Jersey, yang terletak lima mil di sebelah barat Kota New York.

Stadion ini dibuka pada tahun 2010, menggantikan Giants Stadium, dan berfungsi sebagai kandang tetap bagi New York Giants dan New York Jets yang terkenal di NFL.

MetLife Stadium sudah berpengalaman dalam menyelenggarakan pertandingan sepak bola, karena telah menjadi tuan rumah berbagai turnamen di masa lalu, termasuk CONCACAF Gold Cup (2011 & 2015) dan Copa America (2024).

Stadion ini telah mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah Final Piala Dunia FIFA 2026 dengan menyelenggarakan Final Piala Dunia Antarklub FIFA awal tahun ini, di mana Chelsea berhadapan dengan Paris Saint-Germain di hadapan 81.118 penonton.