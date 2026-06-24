Grup I Piala Dunia akan mencapai akhir yang dramatis pada Jumat ini (26 Juni) di Gillette Stadium, Foxborough. Meskipun Norwegia dan Prancis sama-sama sudah dipastikan lolos ke babak gugur, hasil pertandingan ini akan menentukan siapa yang akan memuncaki klasemen grup. Ini adalah pertandingan yang tak boleh dilewatkan, dan Anda masih bisa memesan tiketnya.

Selain menjadi pertandingan krusial dalam hal klasemen grup, laga ini juga mempertemukan dua penyerang paling mematikan di dunia, yaitu Erling Haaland dari Norwegia dan Kylian Mbappe dari Prancis.

Kedua pemain bintang ini telah tampil gemilang di Piala Dunia FIFA 2026, masing-masing mencetak empat gol dalam dua pertandingan grup pembuka melawan Senegal dan Irak. Mbappe kini menjadi pencetak gol terbanyak Prancis sepanjang masa, setelah melampaui rekor Olivier Giroud, sementara Haaland telah mengoleksi 59 gol dari hanya 52 penampilan.

Kapan pertandingan Norwegia vs Prancis berlangsung?

Tanggal Jadwal (waktu kick-off lokal) Tempat Tiket Jumat, 26 Juni Norwegia vs Prancis (15.00 ET) Stadion Gillette (Foxborough) Tiket

Jadwal Pertandingan Norwegia di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan (waktu kick-off setempat) Tempat Skor Akhir / Tiket Selasa, 16 Juni Norwegia vs Irak (pukul 6 sore ET) Stadion Gillette (Foxborough) Norwegia menang 4-1 Senin, 22 Juni Norwegia vs Senegal (pukul 20.00 ET) Stadion MetLife (East Rutherford) Norwegia menang 3-2 Jumat, 26 Juni Norwegia vs Prancis (pukul 15.00 ET) Stadion Gillette (Foxborough) Tiket Selasa, 30 Juni Norwegia vs TBC - Babak 32 Besar (TBC) TBC Tiket

Jadwal Pertandingan Prancis di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan (waktu kick-off setempat) Tempat Tiket Selasa, 16 Juni Prancis vs Senegal (pukul 15.00 ET) MetLife Stadium (East Rutherford) Prancis menang 3-1 Senin, 22 Juni Prancis vs Irak (pukul 5 sore ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Prancis menang 3-0 Jumat, 26 Juni Prancis vs Norwegia (pukul 15.00 ET) Gillette Stadium (Foxborough) Tiket Selasa, 30 Juni Prancis vs TBC - Babak 32 Besar (TBC) TBC Tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia Norwegia vs Prancis

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen. Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Tiket Piala Dunia Norwegia vs Prancis: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase-fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350

Rekor head-to-head Norwegia vs Prancis

Tanggal Jadwal Skor Tempat Mei 2014 Pertandingan Persahabatan: Prancis vs Norwegia 4-0 Paris (Prancis) Agustus 2010 Pertandingan Persahabatan: Norwegia vs Prancis 2-1 Oslo (Norwegia) Feb 1998 Pertandingan Persahabatan: Prancis vs Norwegia 3-3 Marseille (Prancis) Juli 1995 Pertandingan Persahabatan: Norwegia vs Prancis 0-0 Oslo (Norwegia) September 1989 Kualifikasi Piala Dunia: Norwegia vs Prancis 1-1 Oslo (Norwegia) September 1988 Kualifikasi Piala Dunia: Prancis vs Norwegia 1-0 Paris (Prancis) Oktober 1987 Kualifikasi Kejuaraan Eropa: Prancis vs Norwegia 1-1 Paris (Prancis) Juni 1987 Kualifikasi Kejuaraan Eropa: Norwegia vs Prancis 2-0 Oslo (Norwegia) September 1971 Kualifikasi Kejuaraan Eropa: Norwegia vs Prancis 1-3 Oslo (Norwegia) November 1970 Kualifikasi Kejuaraan Eropa: Prancis vs Norwegia 3-1 Lyon (Prancis) September 1969 Kualifikasi Piala Dunia: Norwegia vs Prancis 1-3 Oslo (Norwegia) Nov 1968 Kualifikasi Piala Dunia: Prancis vs Norwegia 0-1 Strasbourg (Prancis) September 1965 Kualifikasi Piala Dunia: Norwegia vs Prancis 0-1 Oslo (Norwegia) Nov 1964 Kualifikasi Piala Dunia: Prancis vs Norwegia 1-0 Paris (Prancis) Oktober 1923 Pertandingan Persahabatan: Prancis vs Norwegia 0-2 Paris (Prancis) Juni 1922 Pertandingan Persahabatan: Norwegia vs Prancis 7-0 Oslo (Norwegia)

Prediksi Pertandingan Piala Dunia Norwegia vs Prancis

Ribuan penggemar Erling Haaland sedang bersuka cita, karena mereka berkesempatan menyaksikan penyerang sensasional asal Skandinavia ini beraksi di Piala Dunia musim panas ini.

Karena Norwegia gagal lolos ke turnamen besar selama lebih dari 25 tahun, banyak yang mengira mereka tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk menyaksikan Haaland dan rekan-rekannya di ajang olahraga terbesar di planet ini. Namun, setelah menjalani kampanye kualifikasi yang gemilang, banyak penggemar Norwegia yang berduyun-duyun ke Amerika Utara.

Prancis berambisi menjadi tim ketiga setelah Jerman dan Brasil yang lolos ke tiga final Piala Dunia berturut-turut, setelah menjuarai turnamen pada 2018 dan menjadi runner-up pada 2022.

Tentu saja, Prancis cukup beruntung memiliki deretan pemain berbakat yang gemilang selama bertahun-tahun. Selama dua kampanye Piala Dunia yang sukses sebelumnya pada 1998 dan 2018, pemain-pemain seperti Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Marcel Desailly, N'Golo Kante, dan Antoine Griezmann turut berperan penting dalam mengarahkan tim menuju kesuksesan. Kini, mereka akan mengandalkan legenda-legenda modern seperti Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, dan Michael Olise untuk membawa pulang gelar di panggung dunia.

Meskipun rekor pertemuan antara Norwegia dan Prancis cukup seimbang selama bertahun-tahun, Les Bleus berhasil meraih kemenangan telak 4-0 saat kedua tim terakhir kali bertemu dalam laga persahabatan di Stade de France pada tahun 2014, dengan Paul Pogba, Olivier Giroud (dua kali), dan Loic Remy masing-masing mencetak gol.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Gillette Stadium

Gillette Stadium adalah stadion serbaguna yang terletak di Foxborough, Massachusetts. Stadion ini berjarak sekitar 20 mil di sebelah barat daya pusat kota Boston. Stadion ini telah menjadi markas tetap bagi tim NFL New England Patriots dan tim MLS New England Revolution sejak dibuka pada tahun 2002.

Di luar sepak bola, sejumlah besar bintang musik terbesar dunia telah tampil di venue Foxborough ini. Selama tahun 2025, AC/DC, Kendrick Lamar, Post Malone, The Weeknd, dan Coldplay hanyalah beberapa di antara artis yang menggelar konser di sana. Pada akhir tahun ini, artis seperti Usher, Bruno Mars, dan Ed Sheeran, di antara banyak lainnya, juga akan tampil di Gillette Stadium.

Untuk Piala Dunia FIFA 2026, kapasitas tempat duduk Gillette Stadium adalah 65.000, yang mencakup 5.876 kursi klub dan 82 suite mewah. Termasuk pertandingan Norwegia vs Prancis, stadion ini akan menjadi tuan rumah total tujuh pertandingan Piala Dunia 2026: lima pertandingan fase grup dan dua pertandingan babak gugur.