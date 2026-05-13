Cara membeli tiket pertandingan Mesir vs Iran: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Lumen Field, dan lainnya

Dengan kedua negara yang memiliki basis penggemar yang antusias serta ambisi untuk melaju ke babak selanjutnya di Piala Dunia FIFA 2026, permintaan tiket pertandingan Mesir vs Iran di Lumen Field pada 26 Juni sudah melonjak pesat di berbagai platform resmi maupun pasar sekunder.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan tentang cara membeli tiket pertandingan Mesir vs Iran, termasuk harga tiket, paket hospitality, detail stadion, dan cara termurah untuk mendapatkan tempat duduk sebelum tiket habis terjual.

Kapan pertandingan Mesir vs Iran?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket 26 Juni 2026 - 18:00 Mesir vs Iran Lumen Field, Seattle Tiket

Jadwal pertandingan Mesir di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 15 Juni 2026 Belgia vs Mesir Lumen Field, Seattle Tiket 21 Juni 2026 Selandia Baru vs Mesir BC Place, Vancouver Tiket 26 Juni 2026 Mesir vs Iran Lumen Field, Seattle Tiket

Jadwal pertandingan Iran di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 15 Juni 2026 Iran vs Selandia Baru Stadion SoFi, Los Angeles Tiket 21 Juni 2026 Belgia vs Iran Stadion SoFi, Los Angeles Tiket 26 Juni 2026 Mesir vs Iran Lumen Field, Seattle Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket Mesir vs Iran?

Ada beberapa cara bagi para pendukung untuk mendapatkan tiket pertandingan Mesir vs Iran di Piala Dunia FIFA 2026.

Penjualan tiket resmi FIFA: FIFA terus melepas tiket secara bertahap, termasuk melalui undian acak dan periode penjualan berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat.

Pasar penjualan kembali FIFA: Penggemar yang tidak dapat hadir lagi dapat menjual kembali tiket mereka dengan aman melalui platform resmi FIFA.

Pasar sekunder: Platform seperti StubHub tetap menjadi alternatif untuk mendapatkan kursi pada pertandingan yang sangat diminati setelah alokasi resmi menjadi terbatas.

Pengalaman hospitality: Paket hospitality premium menawarkan tempat duduk yang dijamin, lounge VIP, layanan makanan, dan akses premium pada hari pertandingan.

Semua tiket untuk Piala Dunia FIFA 2026 diperkirakan akan dikirimkan secara digital melalui platform tiket seluler FIFA. Penggemar harus memastikan bahwa email tiket dan detail pribadi mereka sama di semua platform untuk menghindari masalah transfer.

Berapa harga tiket Mesir vs Iran?

Harga tiket Piala Dunia bervariasi tergantung pada tahap turnamen, kategori tempat duduk, dan permintaan. Pertandingan babak penyisihan grup tetap menjadi pilihan paling terjangkau bagi pendukung yang ingin menyaksikan turnamen secara langsung.

Tiket Mesir vs Iran termurah saat ini diperkirakan mulai dari sekitar $90 hingga $180 di pasar penjualan kembali, sedangkan harga kursi premium, kursi tingkat bawah, dan paket perhotelan bisa naik secara signifikan.

Berikut ini adalah perkiraan kisaran harga tiket FIFA untuk Piala Dunia 2026:

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Para penggemar yang mencari tiket termurah disarankan untuk memantau platform penjualan kembali secara rutin, karena harga dapat berfluktuasi tergantung pada ketersediaan dan permintaan pertandingan.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Lumen Field

Pertandingan Mesir vs Iran akan digelar di Lumen Field di Seattle, salah satu stadion sepak bola paling ramai dan ikonik di Amerika Utara.

Stadion ini merupakan kandang bagi tim NFL Seattle Seahawks dan tim MLS Seattle Sounders, dengan yang terakhir membantu menjadikan Seattle sebagai salah satu kota sepak bola terkuat di Amerika Serikat.

Lumen Field memiliki kapasitas sekitar 69.000 penonton untuk acara internasional besar dan terkenal luas karena suasananya yang intens serta fasilitas modernnya. Stadion ini diperkirakan akan menjadi tuan rumah beberapa pertandingan penting selama Piala Dunia FIFA 2026.

Lumen Field terletak dekat dengan pusat kota Seattle, sehingga memudahkan para pendukung yang menginap di pusat kota atau tiba dari Bandara Internasional Seattle-Tacoma.