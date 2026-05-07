Cara membeli tiket pertandingan Meksiko vs Korea Selatan: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Estadio Akron, dan lainnya

Meksiko akan berhadapan dengan Korea Selatan di Estadio Akron pada 18 Juni, dan Guadalajara dipastikan akan ramai. Sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Meksiko pasti akan mendapat dukungan yang meriah setiap kali mereka turun ke lapangan, dan Anda bisa menjadi bagian dari pesta yang dihadiri 48.000 penonton dengan memesan tiket pertandingan hari ini.

Stadion-stadion dipenuhi penonton hingga penuh sesak saat Meksiko menjadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun 1970 dan 1986. Kerumunan besar diperkirakan akan kembali terjadi musim panas ini, jadi jangan tunda lagi jika Anda ingin menyaksikan El Tri beraksi dan pesan tiketnya hari ini.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi tiket untuk pertandingan Piala Dunia Meksiko vs Korea Selatan di Zapopan (Guadalajara), termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Piala Dunia Meksiko vs Korea Selatan berlangsung?

Tanggal Jadwal (kick-off) Tempat Tiket Kamis, 18 Juni Grup A: Meksiko vs Korea Selatan (19.00 CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Tiket

Bagaimana jadwal grup Meksiko di Piala Dunia 2026?

Tanggal Jadwal Pertandingan (kick-off) Lokasi Tiket Kamis, 11 Juni Meksiko vs Afrika Selatan (13.00 CST) Estadio Azteca (Kota Meksiko) Tiket Kamis, 18 Juni Meksiko vs Korea Selatan (19.00 CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Tiket Rabu, 24 Juni Meksiko vs Republik Ceko (19.00 CST) Estadio Azteca (Kota Meksiko) Tiket

Bagaimana jadwal grup Piala Dunia 2026 Korea Selatan?

Tanggal Jadwal Pertandingan (kick-off) Lokasi Tiket Kamis, 11 Juni Korea Selatan vs Republik Ceko (20.00 CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Tiket Kamis, 18 Juni Korea Selatan vs Meksiko (19.00 CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Tiket Rabu, 24 Juni Korea Selatan vs Afrika Selatan (19.00 CST) Estadio BBVA (Guadalupe, Monterrey) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Meksiko vs Korea Selatan?

Para pendukung telah dapat membeli tiket pertandingan resmi Piala Dunia 2026 melalui situs FIFA sejak September 2025.

Fase penjualan tiket Piala Dunia resmi terakhir, yaitu Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir, dimulai pada 1 April dan berlangsung hingga akhir turnamen.

Belum mendapatkan tiket pada fase-fase awal? Berikut adalah semua opsi penjualan kembali di bawah ini:

Saluran resmi yang dimaksud adalah FIFA Resale/Exchange Marketplace, yang dapat diakses melalui FIFA.com/tickets. Platform ini, yang awalnya diluncurkan pada Oktober 2025, dibuka kembali pada 2 April dan akan tetap beroperasi hingga satu jam sebelum kick-off masing-masing pertandingan.

Platform ini tersedia bagi warga Kanada, Amerika Serikat, dan warga negara asing, sedangkan FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) ditujukan bagi warga Meksiko.

Penjual pihak ketiga, seperti StubHub, juga akan menyediakan tiket Piala Dunia 2026.

Satu hal penting bagi pembeli tiket bekas: ketersediaannya bisa sangat terbatas, dan tiket mungkin muncul secara sporadis. Penggemar yang ingin mendapatkan tiket bekas harus sering memeriksa platform ini, bertindak cepat saat tiket muncul, dan menyiapkan detail pembayaran terlebih dahulu.

Tiket Piala Dunia Meksiko vs Korea Selatan: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tribun bawah.

Kategori 2: Mencakup baris atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga resmi telah berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan awal untuk pertandingan grup yang tidak termasuk negara tuan rumah adalah $75 - $2.735.

Pantau terus portal tiket Piala Dunia FIFA untuk informasi tambahan dan situs penjualan pihak ketiga seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Rekor head-to-head Meksiko vs Korea Selatan

Tanggal Jadwal Pertandingan Skor Tempat Sep 2025 Pertandingan Persahabatan: Meksiko vs Korea Selatan 2-2 Nashville (AS) Nov 2020 Pertandingan Persahabatan: Meksiko vs Korea Selatan 3-2 Wiener Neustadt (Austria) Juni 2018 Piala Dunia FIFA: Korea Selatan vs Meksiko 1-2 Rostov-on-Don (Rusia) Jan 2014 Pertandingan Persahabatan: Meksiko vs Korea Selatan 4-0 San Antonio (AS) Feb 2006 Pertandingan Persahabatan: Meksiko vs Korea Selatan 0-1 Los Angeles (AS) Jan 2002 Piala Emas CONCACAF: Meksiko vs Korea Selatan 2-4 (adu penalti) Pasadena (AS) Juni 2001 Piala Konfederasi FIFA: Korea Selatan vs Meksiko 2-1 Ulsan (Korea Selatan) Juni 1998 Piala Dunia FIFA: Korea Selatan vs Meksiko 1-3 Lyon (Prancis) Agustus 1989 Piala Marlboro: Meksiko vs Korea Selatan 4-2 Los Angeles (AS) Des 1985 Turnamen Empat Tim: Meksiko vs Korea Selatan 2-1 Guadalajara (Meksiko) Des 1985 Pertandingan Persahabatan: Korea Selatan vs Meksiko 1-2 Los Angeles (AS) Feb 1981 Pertandingan Persahabatan: Meksiko vs Korea Selatan 4-0 Kota Meksiko (Meksiko) Feb 1980 Pertandingan Persahabatan: Meksiko vs Korea Selatan 0-1 Los Angeles (AS)

Prediksi Piala Dunia Meksiko vs Korea Selatan

Meksiko berhasil mencapai babak perempat final saat menjadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun 1970 dan 1986, dan mereka berharap dapat melaju ke babak gugur sekali lagi. El Tri akan sangat bertekad untuk tampil mengesankan di kandang sendiri, setelah tersingkir dari Piala Dunia 2022 di Qatar pada babak penyisihan grup—yang merupakan kali pertama mereka tersingkir di babak awal sejak 1978.

Hal lain yang semakin membangkitkan semangat masyarakat Meksiko adalah bahwa tim mereka belum pernah kalah dalam pertandingan internasional di kandang sendiri sejak kekalahan 1-0 dari Chili pada Oktober 2018, yang berarti rekor tak terkalahkan dalam 22 pertandingan dan terus berlanjut.

Lawan Meksiko di Estadio Akron, Korea Selatan, memang memiliki rekam jejak yang kuat di Piala Dunia. Mereka telah lolos ke setiap turnamen dalam sepuluh edisi terakhir, sejak Piala Dunia Meksiko '86. Karena mereka berhasil mencapai babak gugur di Qatar 2022, kini mereka akan berusaha lolos dari fase grup untuk Piala Dunia berturut-turut untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Prestasi terbaik Korea Selatan di Piala Dunia terjadi saat mereka menjadi tuan rumah bersama Jepang pada turnamen 2002. Mereka mencatat kemenangan mengejutkan atas Portugal, Italia, dan Spanyol, sebelum perjalanan impian mereka dihentikan oleh Jerman di semifinal.

Ini akan menjadi pertemuan ketiga antara Meksiko dan Korea Selatan di Piala Dunia. Meksiko menang 3-1 di Piala Dunia 1998 di Prancis. Ricardo Pelaez dan Luis Arturo Hernandez (dua kali) mencetak gol di babak kedua untuk memastikan kemenangan setelah Meksiko tertinggal 1-0 di babak pertama.

Meksiko kembali menang (2-1) saat kedua tim bertemu 20 tahun kemudian di Piala Dunia 2018. Son Heung-min mencetak gol di waktu tambahan, tetapi itu hanya menjadi gol hiburan bagi Korea Selatan, karena gol-gol sebelumnya dari Carlos Vela dan Javier Hernandez telah memberikan Meksiko tiga poin penuh di fase grup.

Di mana pertandingan Meksiko vs Korea Selatan berlangsung?

Estadio Akron, yang sebelumnya dikenal sebagai Estadio Omnilife dan Estadio Chivas, adalah stadion serbaguna di Zapopan, dekat Guadalajara. Sejak dibuka pada 2010, stadion ini menjadi kandang klub Liga MX, C.D. Guadalajara.

Selain sepak bola, berbagai acara olahraga dan hiburan lainnya juga telah diselenggarakan di Estadio Akron. Artis-artis seperti Elton John, Coldplay, The Weeknd, dan Shakira pernah menggelar konser di sana, sementara legenda tinju Meksiko, Canelo Alvarez, bertanding melawan John Ryder di stadion tersebut pada tahun 2023.

Untuk Piala Dunia FIFA 2026, kapasitas Estadio Akron akan menjadi 48.000 penonton. Selain pertandingan Meksiko vs Korea Selatan, Estadio Akron akan menjadi tuan rumah tiga pertandingan grup lainnya.