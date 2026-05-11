Cara membeli tiket pertandingan Meksiko vs Afrika Selatan: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Estadio Azteca, dan lainnya

Para penggemar sepak bola di seluruh dunia akan terpaku pada Estadio Azteca di Kota Meksiko pada 11 Juni, saat Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026.

Sementara jutaan orang akan menyaksikan penampilan tuan rumah bersama turnamen ini, Meksiko, lebih dari 70.000 penonton diperkirakan akan memadati Stadion Azteca yang ikonik, dan Anda bisa menjadi salah satunya. Stadion ini merupakan salah satu venue paling prestisius dalam sepak bola internasional, yang pernah menjadi tuan rumah dua final Piala Dunia sebelumnya.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Piala Dunia untuk pertandingan Meksiko vs Afrika Selatan, termasuk tempat pembelian dan harga tiket.

Kapan pertandingan Meksiko vs Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 berlangsung?

Jadwal Pertandingan Meksiko di Piala Dunia 2026

Meksiko awalnya agak lambat di Piala Dunia Qatar 2022, gagal mencetak gol di dua pertandingan grup pertama mereka. Mereka berharap bisa tampil lebih hidup sebagai tuan rumah bersama dalam pertandingan-pertandingan mendatang:

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket Kamis, 11 Juni Meksiko vs Afrika Selatan Estadio Azteca (Kota Meksiko) Tiket Kamis, 18 Juni Meksiko vs Korea Selatan Estadio Akron (Zapopan) Tiket Rabu, 24 Juni Republik Ceko vs Meksiko Estadio Azteca (Kota Meksiko) Tiket

Jadwal Pertandingan Piala Dunia Afrika Selatan 2026

Setelah tersingkir di babak penyisihan grup pada setiap penampilan mereka di Piala Dunia sebelumnya (1998, 2002, dan 2010), Afrika Selatan berharap kali ini, di musim panas ini, menjadi "keempat kalinya beruntung". Berikut adalah jadwal Grup A yang menanti mereka:

Tanggal Pertandingan Lokasi Tiket Kamis, 11 Juni Meksiko vs Afrika Selatan Estadio Azteca (Kota Meksiko) Tiket Kamis, 18 Juni Republik Ceko vs Afrika Selatan Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) Tiket Rabu, 24 Juni Afrika Selatan vs Korea Selatan Estadio BBVA (Guadalupe) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Meksiko vs Afrika Selatan?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase-fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket Meksiko vs Afrika Selatan?

FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Estadio Azteca

Estadio Azteca (secara resmi dikenal sebagai Estadio Banorte karena alasan sponsor) adalah stadion sepak bola yang terletak di Coyoacan, Kota Meksiko.

Sejak dibuka pada tahun 1966, stadion ini telah menjadi kandang tetap tim Liga MX, Club America, serta tim nasional Meksiko. Dengan kapasitas 87.523 penonton, stadion ini merupakan stadion terbesar di Amerika Latin dan stadion sepak bola terbesar kedelapan di dunia.

Azteca terkenal karena menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1970 dan 1986, dan meskipun tidak akan menjadi tuan rumah final Piala Dunia FIFA 2026, stadion ini akan mencetak sejarah musim panas ini, menjadi satu-satunya stadion yang menjadi tuan rumah pertandingan di tiga Piala Dunia yang berbeda.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Meksiko vs Afrika Selatan