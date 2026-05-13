Cara membeli tiket pertandingan Maroko vs Haiti: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Mercedes-Benz Stadium, dan lainnya

Pertandingan Maroko vs Haiti akan digelar di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, pada 24 Juni dalam ajang Piala Dunia FIFA 2026.

Maroko datang ke turnamen ini dengan ekspektasi yang sangat tinggi setelah penampilan bersejarah mereka di kompetisi internasional baru-baru ini, sementara Haiti terus berkembang sebagai salah satu tim paling menarik dari kawasan CONCACAF.

Kapan pertandingan Maroko vs Haiti berlangsung?

Jadwal Pertandingan Piala Dunia Maroko 2026 Tanggal Jadwal Tempat Tiket 13 Juni 2026 Brasil vs Maroko MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) Tiket 19 Juni 2026 Skotlandia vs Maroko Stadion Gillette (Foxborough, MA) Tiket 24 Juni 2026 Maroko vs Haiti Stadion Mercedes-Benz (Atlanta, GA) Tiket

Jadwal pertandingan Haiti di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Tempat Tiket 13 Juni 2026 Haiti vs Skotlandia Stadion Gillette (Foxborough, MA) Tiket 19 Juni 2026 Brasil vs Haiti Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) Tiket 24 Juni 2026 Maroko vs Haiti Stadion Mercedes-Benz (Atlanta, GA) Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket Maroko vs Haiti?

Ada beberapa cara bagi para penggemar untuk mendapatkan tiket pertandingan Maroko vs Haiti di Piala Dunia FIFA 2026.

Penjualan tiket resmi FIFA: FIFA terus melepas tiket melalui berbagai tahap penjualan, termasuk undian acak dan penjualan berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat.

Platform penjualan kembali resmi FIFA: Penggemar dapat membeli tiket bekas yang terverifikasi langsung dari sesama penggemar melalui pasar resmi FIFA.

Platform tiket sekunder: StubHub tetap menjadi salah satu cara tercepat dan termudah untuk mendapatkan kursi pada pertandingan Piala Dunia yang sangat diminati.

Paket hospitality: Pengalaman premium mencakup tempat duduk VIP, lounge eksklusif, katering, dan akses prioritas ke stadion.

Semua tiket Piala Dunia FIFA 2026 diperkirakan akan dikirimkan secara digital melalui aplikasi tiket seluler resmi FIFA.

Penggemar yang mencari tiket termurah untuk pertandingan Maroko vs Haiti sebaiknya membeli lebih awal sebelum harga naik menjelang kickoff.

Berapa harga tiket Maroko vs Haiti?

Struktur harga dinamis FIFA berarti harga tiket bervariasi tergantung pada permintaan, bagian stadion, dan ketersediaan.

Pertandingan fase grup tetap menjadi salah satu cara paling terjangkau untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung, terutama bagi pendukung yang membeli tiket selama periode penjualan awal.

Tiket Maroko vs Haiti termurah saat ini diperkirakan mulai dari $75 hingga $150, tergantung pada lokasi tempat duduk dan kondisi pasar penjualan kembali.

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Mercedes-Benz Stadium

Pertandingan Maroko vs Haiti akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia, salah satu stadion paling canggih dan menakjubkan secara visual di dunia sepak bola.

Sebagai kandang bagi tim NFL Atlanta Falcons dan tim MLS Atlanta United, stadion ini terkenal dengan atapnya yang dapat dibuka dan ditutup secara futuristik, papan video raksasa di tengah lapangan, serta atmosfer pertandingan yang meriah.

Mercedes-Benz Stadium diperkirakan akan menampung lebih dari 70.000 penggemar selama Piala Dunia FIFA 2026 dan akan menjadi tuan rumah beberapa pertandingan besar sepanjang turnamen.

Atlanta diperkirakan akan menjadi salah satu kota tuan rumah tersibuk selama Piala Dunia, dengan pendukung dari seluruh dunia datang untuk menikmati sepak bola di salah satu venue olahraga terkemuka di Amerika.