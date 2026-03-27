Cara membeli tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia Swedia vs Polandia: Jadwal 31 Maret, harga, dan informasi

Swedia dan Polandia kini hanya butuh satu kemenangan lagi untuk lolos ke Piala Dunia FIFA 2026.

Kedua raksasa Eropa ini akan bertanding pada 31 Maret di Strawberry Arena, Stockholm. Ini adalah pertandingan penentu dengan taruhan tinggi, di mana hanya pemenangnya yang akan melaju ke panggung dunia musim panas ini.

Biarkan GOAL memberikan informasi tiket penting yang Anda butuhkan untuk Final Kualifikasi Piala Dunia UEFA Jalur B yang akan datang, termasuk harga dan cara memesan tempat duduk Anda hari ini.

Kapan Kualifikasi Piala Dunia Swedia vs Polandia berlangsung?

Tempat terakhir untuk Piala Dunia FIFA 2026 akan ditentukan pada hari Selasa ini. Setelah berhasil mencapai semifinal, Swedia menjamu Polandia dalam pertandingan penentu yang akan menentukan siapa yang akan lolos ke Piala Dunia di jantung kota Stockholm.

Tanggal Jadwal (waktu setempat) Lokasi Tiket Selasa, 31 Maret Swedia vs Polandia (20.45) Strawberry Arena (Stockholm, SWE) Tiket

Swedia melaju ke final setelah meraih kemenangan yang sulit atas Ukraina, sementara Polandia lolos berkat kemenangan telak atas Albania. Pemenang pertandingan ini akan memastikan tempatnya di Amerika Utara untuk putaran final Piala Dunia.

Bagaimana jadwal babak play-off kualifikasi Piala Dunia UEFA?

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Tempat Tiket Selasa, 31 Maret Final Jalur B: Swedia vs Polandia (20.45) Strawberry Arena (Stockholm) Tiket Selasa, 31 Maret Final Jalur A: Bosnia vs Italia (20.45) Stadion Bilino Polje (Zenica) Tiket

Cara membeli tiket Kualifikasi Piala Dunia Swedia vs Polandia

Permintaan tiket di Strawberry Arena yang berkapasitas 50.000 penonton semakin memuncak. Dengan tiket ke Piala Dunia yang dipertaruhkan, ini adalah salah satu pertandingan yang paling dinantikan dalam sejarah sepak bola Swedia.

Sementara penggemar lokal dapat memeriksa portal Asosiasi Sepak Bola Swedia (SvFF), pendukung internasional dan mereka yang mencari kursi terjamin disarankan menggunakan opsi sekunder seperti StubHub.

Pastikan untuk membaca syarat dan ketentuan dengan saksama saat membeli melalui situs web pihak ketiga.

Kualifikasi Piala Dunia Swedia vs Polandia: Berapa harga tiketnya?

Harga tiket standar untuk pertandingan final diperkirakan mulai dari sekitar $80, meskipun harga di platform sekunder akan bervariasi tergantung pada pentingnya pertandingan dan lokasi tempat duduk.

Untuk pertandingan berskala sebesar ini, harga kursi pinggir lapangan Kategori 1 biasanya akan lebih mahal.

Kategori 1: Pemandangan tepi lapangan terbaik di tribun bawah.

Kategori 2: Pilihan tempat duduk di sudut dan tingkat tengah.

Kategori 3: Terletak di belakang gawang di tingkat atas dan bawah.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Swedia vs Polandia?

Swedia memasuki pertandingan penentu ini dengan momentum serangan yang kuat, dipimpin oleh Viktor Gyökeres dan Alexander Isak yang produktif.

Tim tuan rumah akan berusaha memanfaatkan energi Strawberry Arena untuk menekan Polandia sejak awal. Namun, mereka harus waspada terhadap pengalaman para pemain veteran Polandia.

Polandia, yang dipimpin oleh Robert Lewandowski dan mesin kreatif Piotr Zieliński, ahli dalam menghadapi tekanan pertandingan play-off.

Mereka akan berusaha tetap kompak dan menyerang melalui serangan balik. Ini adalah pertarungan gaya yang kemungkinan besar akan ditentukan oleh momen kejeniusan individu.