Cara membeli tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia Bosnia dan Herzegovina vs Italia: Jadwal 31 Maret, harga, dan informasi

Bosnia dan Herzegovina serta Italia kini hanya tinggal 90 menit lagi untuk lolos ke Piala Dunia FIFA 2026.

Kedua negara akan bertanding pada 31 Maret di Stadion Bilino Polje, Zenica, dan Anda bisa hadir di sana untuk menyaksikan salah satu pertandingan paling menegangkan dalam kualifikasi Eropa.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi penting mengenai tiket yang Anda butuhkan untuk Final Kualifikasi Piala Dunia UEFA Jalur A yang akan datang, termasuk berapa harganya dan bagaimana cara membelinya.

Kapan Kualifikasi Piala Dunia Bosnia vs Italia berlangsung?

Empat slot terakhir Piala Dunia UEFA 2026 akan ditentukan pada Selasa malam. Setelah babak semifinal yang dramatis, Bosnia dan Herzegovina akan menjamu juara dunia empat kali dalam pertandingan yang menentukan.

Bosnia berhasil lolos ke final setelah menang adu penalti yang menegangkan melawan Wales, sementara Italia mengamankan kemenangan 2-0 atas Irlandia Utara. Pemenang pertandingan ini akan mendapatkan tiket ke Amerika Utara musim panas ini.

Bagaimana jadwal babak play-off kualifikasi Piala Dunia UEFA?

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Lokasi Tiket Selasa, 31 Maret Final Jalur A: Bosnia vs Italia (20.45) Stadion Bilino Polje (Zenica) Tiket Selasa, 31 Maret Final Jalur B: Swedia vs Polandia (20.45) Friends Arena (Stockholm) Tiket

Cara membeli tiket Kualifikasi Piala Dunia Bosnia vs Italia

Tiket untuk Final Jalur A di Zenica sangat diminati karena Italia berusaha menghindari kegagalan lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut.

Para penggemar lokal dapat memeriksa portal Asosiasi Sepak Bola Bosnia dan Herzegovina, sedangkan para pendukung internasional dan mereka yang menginginkan jaminan masuk sebaiknya menggunakan platform penjualan kembali seperti StubHub.

Pastikan untuk memeriksa kembali syarat dan ketentuan jika Anda membeli melalui situs web sekunder.

Kualifikasi Piala Dunia Bosnia vs Italia: Berapa harga tiketnya?

Harga untuk final playoff diperkirakan mulai dari sekitar $75, meskipun harga di pasar sekunder akan berfluktuasi tergantung pada pentingnya pertandingan.

Untuk pertandingan sebesar ini, kursi pinggir lapangan Kategori 1 diperkirakan akan dijual dengan harga premium.

Kategori 1: Pemandangan tepi lapangan yang prima.

Kategori 2: Kursi sudut dan tengah.

Kategori 3: Di belakang gawang.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Bosnia vs Italia?

Italia bertandang ke Zenica di bawah tekanan yang sangat besar.

Setelah gol dari Sandro Tonali dan Moise Kean mengalahkan Irlandia Utara, Azzurri kini hanya selangkah lagi untuk menghilangkan bayang-bayang kegagalan kualifikasi sebelumnya.

Pelatih Gennaro Gattuso akan mengandalkan para pemain inti berpengalamannya untuk menghadapi atmosfer yang tidak bersahabat di Bilino Polje.

Tuan rumah Bosnia dan Herzegovina sedang berada dalam momentum yang bagus setelah comeback heroik mereka melawan Wales.

Penyerang veteran Edin Dzeko membuktikan bahwa ia masih memiliki sentuhan emas dengan gol penyama kedudukan di menit-menit akhir, dan para penggemar Bosnia akan berharap ada satu malam ajaib lagi untuk mengantarkan tim mereka ke putaran final Piala Dunia untuk kedua kalinya.