Cara membeli tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Republik Ceko dan Denmark: Jadwal pertandingan 31 Maret, harga, dan informasi

Perjalanan panjang menuju Piala Dunia FIFA 2026 bagi kedua tim kini bermuara pada satu malam penentuan di Praha pada 31 Maret.

Setelah seminggu pertandingan semifinal yang seru dan menegangkan, Ceko dan Denmark menjadi dua tim terakhir di Jalur D, dengan hanya satu tiket ke Amerika Utara yang diperebutkan.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi penting mengenai tiket yang Anda butuhkan untuk Final Kualifikasi Piala Dunia UEFA Jalur D yang akan datang, termasuk berapa harganya dan bagaimana cara membelinya.

Kapan Kualifikasi Piala Dunia Ceko vs Denmark berlangsung?

Empat tempat terakhir Piala Dunia UEFA 2026 akan ditentukan pada Selasa malam. Setelah babak semifinal yang dramatis, Ceko menjamu juara Eropa 1992 dalam pertandingan yang menentukan.

Tanggal Jadwal (waktu setempat) Lokasi Selasa, 31 Maret Republik Ceko vs Denmark (20.45) epet ARENA (Prague, CZE)

Republik Ceko berhasil lolos ke final berkat kemenangan dramatis melalui adu penalti atas Republik Irlandia, sementara Denmark meraih kemenangan telak 4-0 atas Makedonia Utara. Pemenang pertandingan ini akan memastikan tiketnya ke Amerika Utara musim panas ini.

Bagaimana jadwal babak play-off kualifikasi Piala Dunia UEFA?

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Tempat Tiket Selasa, 31 Maret Final Jalur D: Republik Ceko vs Denmark (20.45) epet ARENA (Prague) Tiket Selasa, 31 Maret Final Jalur C: Kosovo vs Turki (20.45) Stadion Fadil Vokrri (Pristina) Tiket

Cara membeli tiket Kualifikasi Piala Dunia Ceko vs Denmark

Tiket untuk Final Jalur D di Praha sangat diminati karena Ceko berupaya kembali ke panggung dunia untuk pertama kalinya dalam 20 tahun.

Sementara penggemar lokal dapat memeriksa portal Asosiasi Sepak Bola Ceko (FAČR), pendukung internasional dan mereka yang ingin memastikan masuk sebaiknya menggunakan platform sekunder seperti StubHub.

Pastikan untuk memeriksa kembali syarat dan ketentuan jika Anda membeli melalui situs web pihak ketiga.

Kualifikasi Piala Dunia Ceko vs Denmark: Berapa harga tiketnya?

Harga tiket untuk final playoff diperkirakan mulai dari sekitar $75, meskipun harga di pasar sekunder akan berfluktuasi tergantung pada pentingnya pertandingan.

Untuk pertandingan sebesar ini, kursi pinggir lapangan Kategori 1 diperkirakan akan dijual dengan harga premium.

Kategori 1: Pemandangan tepi lapangan yang prima.

Kategori 2: Kursi sudut dan tengah.

Kategori 3: Di belakang gawang.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Ceko vs Denmark?

Denmark datang ke Praha sebagai favorit setelah menghancurkan Makedonia Utara 4-0. Dipimpin oleh dua gol Gustav Isaksen dan ketenangan Christian Eriksen, mereka tampak tak terbendung.

Namun, Ceko mengandalkan ketangguhan murni. Setelah comeback heroik melawan Irlandia, tuan rumah didorong oleh kepemimpinan Ladislav Krejčí yang gigih.

Dengan kembalinya Patrik Schick sebagai ujung tombak, Ceko sangat bertekad untuk mengakhiri puasa Piala Dunia selama dua dekade.