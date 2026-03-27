Cara membeli tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Republik Demokratik Kongo vs Jamaika: Jadwal pertandingan 31 Maret, harga tiket, dan informasi

Republik Demokratik Kongo dan Jamaika kini hanya butuh satu kemenangan lagi untuk lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Kedua tim akan bertanding pada 31 Maret di salah satu venue Piala Dunia musim panas ini, Estadio Akron di Zapopan, Meksiko, dan Anda bisa hadir di sana dengan memesan tiket Anda hari ini.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi penting mengenai tiket yang Anda butuhkan untuk final babak play-off kualifikasi Piala Dunia antar-konfederasi yang akan datang, termasuk berapa harganya dan bagaimana cara membelinya.

Kapan Kualifikasi Piala Dunia DR Kongo vs Jamaika berlangsung?

Dua tempat terakhir di Piala Dunia FIFA 2026 akan segera diisi oleh tim-tim yang berhasil lolos dari babak play-off antar-konfederasi (IC) pada bulan Maret ini.

Setelah kemenangan Jamaika di semifinal, mereka tetap tinggal di Zapopan untuk menghadapi DR Kongo pada 31 Maret. Kemenangan bagi salah satu tim akan langsung mengantarkan mereka ke pesta sepak bola global musim panas ini.

Bagaimana jadwal babak play-off kualifikasi Piala Dunia?

Pemenang final jalur antar-konfederasi akan mengisi tempat-tempat yang tersisa di Piala Dunia FIFA 2026 musim panas ini.

Babak Play-off Kualifikasi Piala Dunia Antar-Konfederasi

Tanggal Jadwal Pertandingan (waktu setempat) Tempat Tiket Selasa, 31 Maret Final Jalur 1: Kongo Demokratik vs Jamaika (15.00) Estadio Akron (Zapopan) Tiket Selasa, 31 Maret Final Jalur 2: Irak vs Bolivia (21.00) Estadio BBVA (Guadalupe) Tiket

Cara membeli tiket Kualifikasi Piala Dunia DR Kongo vs Jamaika

Tiket untuk pertandingan final yang menentukan antara Republik Demokratik Kongo dan Jamaika sudah tersedia sekarang. Dengan satu tempat di Piala Dunia yang dipertaruhkan, permintaan diprediksi akan sangat tinggi.

Untuk membeli tiket resmi, Anda dapat mengunjungi portal tiket FIFA.

Bagi para penggemar yang ingin memastikan tempat duduk untuk acara yang sudah habis terjual ini, situs-situs sekunder seperti StubHub menawarkan peluang terbaik untuk menemukan tiket dalam berbagai kategori.

Kualifikasi Piala Dunia DR Kongo vs Jamaika: Berapa harga tiketnya?

Diharapkan struktur harga untuk final DR Kongo vs Jamaika akan mengikuti sistem kategori FIFA:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas.

Tiket kemungkinan akan tersedia mulai dari $60 ke atas, meskipun harga di platform penjualan kembali dapat bervariasi tergantung pada permintaan menjelang pertandingan.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan DR Kongo vs Jamaika?

Para penggemar Jamaika telah dengan sabar menanti kembalinya tim mereka ke panggung sepak bola dunia. Sudah 28 tahun berlalu sejak The Reggae Boyz mencatatkan penampilan bersejarah mereka di Prancis '98. Setelah berhasil melewati semifinal yang berat di Meksiko, mereka kini hanya tinggal 90 menit lagi untuk kembali ke ajang bergengsi tersebut.

Lawan mereka, DR Kongo, juga bertekad untuk menorehkan sejarah mereka sendiri. The Leopards belum pernah tampil di putaran final Piala Dunia sejak 1974 (saat itu sebagai Zaire). Karena langsung lolos ke final ini, mereka akan dalam kondisi segar dan siap menghadapi tim Jamaika yang penuh energi.

Estadio Akron di Zapopan akan menjadi latar belakang kelas dunia untuk pertandingan ini. Venue ini juga akan menjadi tuan rumah beberapa pertandingan selama turnamen, termasuk pertandingan fase grup Meksiko, artinya pemenang pertandingan ini akan mendapatkan gambaran awal tentang markas potensial mereka di musim panas.