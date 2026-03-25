Cara membeli tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Kaledonia Baru vs Jamaika: Prediksi, harga tiket, dan informasi

Kaledonia Baru dan Jamaika hanya butuh dua kemenangan lagi untuk lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Kedua tim akan bertanding pada 26 Maret di salah satu venue Piala Dunia musim panas ini, Estadio Akron di Zapopan, Meksiko, dan Anda bisa hadir di sana dengan memesan tiket Anda hari ini.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi penting mengenai tiket yang Anda butuhkan untuk semifinal babak play-off kualifikasi Piala Dunia antar-konfederasi yang akan datang, termasuk berapa harganya dan bagaimana cara membelinya.

Kapan Kualifikasi Piala Dunia Kaledonia Baru vs Jamaika berlangsung?

Enam slot Piala Dunia FIFA 2026 masih tersedia, dan dua di antaranya akan diisi oleh tim yang berhasil lolos dari babak play-off antar-konfederasi (IC) pada bulan Maret ini.

Pemenang pertandingan New Caledonia vs Jamaika akan tetap berada di Zapopan, di mana mereka akan menghadapi DR Kongo pada 31 Maret. Kemenangan di sana akan mengantarkan mereka ke pesta sepak bola global.

Tanggal Jadwal Pertandingan (waktu setempat) Tempat Tiket Kamis, 26 Maret Kaledonia Baru vs Jamaika (20.00) Estadio Akron (Zapopan, Meksiko) Tiket

Bagaimana jadwal babak play-off kualifikasi Piala Dunia?

Pemenang dari semua final jalur kualifikasi akan mengisi enam tempat tersisa di Piala Dunia FIFA 2026 musim panas ini.

Babak Play-off Kualifikasi Piala Dunia Antar-Konfederasi

Tanggal Jadwal Pertandingan (waktu setempat) Tempat Tiket Kamis, 26 Maret Babak 1 S/F: Kaledonia Baru vs Jamaika (20.00) Estadio Akron (Zapopan) Tiket Kamis, 26 Maret Babak 2 Semifinal: Bolivia vs Suriname (17.00) Estadio BBVA (Guadalupe) Tiket Selasa, 31 Maret Final Jalur 1: DR Kongo vs TBC (15.00) Estadio Akron (Zapopan) Tiket Selasa, 31 Maret Final Jalur 2: Irak vs TBC (21.00) Estadio BBVA (Guadalupe) Tiket

Babak Play-off Kualifikasi Piala Dunia UEFA

Tanggal Jadwal Pertandingan (waktu setempat) Tempat Tiket Kamis, 26 Maret Babak Semifinal Jalur A: Wales vs Bosnia & Herzegovina (19.45) Stadion Cardiff City (Cardiff) Tiket Kamis, 26 Maret Babak Semifinal Jalur A: Italia vs Irlandia Utara (20.45) Stadio Atleti Azzurri d'Italia (Bergamo) Tiket Kamis, 26 Maret Babak Semifinal Jalur B: Ukraina vs Swedia (20.45 WIB) Estadio Ciutat de Valencia (Valencia) Tiket Kamis, 26 Maret Babak Semifinal Jalur B: Polandia vs Albania (20.45 WIB) Stadion Narodowy (Warsawa) Tiket Kamis, 26 Maret Babak Semifinal Jalur C: Turki vs Rumania (18.00) Stadion Besiktas (Istanbul) Tiket Kamis, 26 Maret Babak Semifinal Jalur C: Slovakia vs Kosovo (20.45 WIB) Tehelne pole (Bratislava) Tiket Kamis, 26 Maret Babak Semifinal Jalur D: Denmark vs Makedonia Utara (20.45) Stadion Parken (Kopenhagen) Tiket Kamis, 26 Maret Babak Semifinal Jalur D: Republik Ceko vs Republik Irlandia (20.45) Fortuna Arena (Prague) Tiket Selasa, 31 Maret Final Jalur A: Wales/Bosnia dan Herzegovina vs Italia/Irlandia Utara (20.45) TBC Tiket Selasa, 31 Maret Final Jalur B: Ukraina/Swedia vs Polandia/Albania (20.45) TBC Tiket Selasa, 31 Maret Final Jalur C: Turki/Rumania vs Slovakia/Kosovo (20.45) TBC Tiket Selasa, 31 Maret Final Jalur D: Denmark/Makedonia Utara vs Republik Ceko vs Republik Irlandia (20.45) TBC Tiket

Cara membeli tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Kaledonia Baru dan Jamaika

Tiket pertandingan New Caledonia vs Jamaika akan mulai dijual di situs FIFA pada tanggal 26 Februari.

Untuk membeli tiket resmi, Anda harus mengunjungi portal tiket FIFA dan mendaftar akun. Setelah itu, Anda dapat masuk ke akun FIFA Anda dan memeriksa ketersediaan tiket.

Untuk membeli tiket resmi, Anda harus mengunjungi portal tiket FIFA.

Kualifikasi Piala Dunia New Caledonia vs Jamaika: Berapa harga tiketnya?

Diharapkan struktur harga tiket pertandingan New Caledonia vs Jamaika akan serupa dengan yang berlaku untuk pertandingan Piala Dunia FIFA pada musim panas.

Dalam hal ini, tiket pertandingan dibagi menjadi beberapa kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Tiket kemungkinan akan tersedia mulai dari $60 ke atas, yang merupakan harga awal untuk banyak pertandingan fase grup Piala Dunia saat pertama kali dijual tahun lalu.

Jangan lupa untuk terus memantau situs FIFA untuk informasi lebih lanjut.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan New Caledonia vs Jamaika?

Para penggemar Jamaika telah dengan sabar menunggu tim mereka kembali ke panggung sepak bola dunia. Sudah 18 tahun berlalu sejak The Reggae Boyz tampil untuk pertama kalinya dan satu-satunya kali di Piala Dunia.

Pada Piala Dunia 1998, Jamaika menderita kekalahan telak melawan Kroasia dan Argentina, tetapi mereka mengakhiri kompetisi dengan hasil yang memuaskan setelah menang 2-0 atas Jepang dalam pertandingan terakhir grup mereka. Setelah gagal lolos otomatis ke Piala Dunia tahun ini dengan selisih hanya satu poin, mereka kini mendapat kesempatan kedua untuk bergabung dalam pesta musim panas tersebut.

Lawan Jamaika di Meksiko, Kaledonia Baru, sedang berupaya mencapai prestasi baru dan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Negara kepulauan di Pasifik Selatan ini, yang memiliki populasi sedikit di atas 250.000 jiwa, diuntungkan oleh fakta bahwa OFC (Konfederasi Sepak Bola Oseania) telah diberikan satu slot otomatis di putaran final Piala Dunia kali ini.

Selandia Baru mungkin telah mengamankan posisi teratas di kawasan tersebut, namun hal ini berarti New Caledonia juga mendapat kesempatan untuk bergabung dengan mereka di Amerika Utara musim panas ini melalui jalur play-off. Les Cagous, yang berada di peringkat ke-149 dalam daftar dunia FIFA, merupakan tim dengan peringkat terendah yang tersisa dalam kompetisi ini.

Selain semifinal play-off antar-konfederasi (New Caledonia vs Jamaika) dan final play-off berikutnya, Estadio Akron di Zapopan juga akan menjadi tuan rumah empat pertandingan berikut pada Piala Dunia FIFA 2026 musim panas ini:

11 Juni: Korea Selatan vs Pemenang Jalur D UEFA (20.00)

18 Juni: Meksiko vs Korea Selatan (19.00)

23 Juni: Kolombia vs Pemenang Jalur 1 IC (20.00)

26 Juni: Uruguay vs Spanyol (18.00)

Jadi, pemenang pertandingan Kaledonia Baru vs Jamaika bisa kembali ke Estadio Akron pada 23 Juni jika kampanye play-off mereka berakhir dengan hasil yang memuaskan.

Bagaimana format babak play-off Kualifikasi Piala Dunia Antar-Konfederasi?

Setiap konfederasi (kecuali UEFA, yang memiliki sistem play-off sendiri) mendapatkan satu slot play-off kualifikasi Piala Dunia. Konfederasi-konfederasi tersebut adalah CONCACAF, AFC, CAF, CONMEBOL, dan OFC. CONCACAF mendapatkan slot tambahan, karena negara-negara anggotanya menjadi tuan rumah Piala Dunia.

Turnamen babak play-off akan diselenggarakan di Meksiko dan diikuti oleh enam tim, yang dibagi menjadi dua grup yang masing-masing terdiri dari tiga tim, dengan pemenang dari kedua grup tersebut lolos ke Piala Dunia. Tim-tim tersebut ditempatkan dalam grup berdasarkan Peringkat Piala Dunia Pria FIFA. Setiap grup menampilkan dua tim yang tidak diunggulkan saling berhadapan di semifinal, dengan pemenangnya maju ke final play-off melawan tim yang diunggulkan.

Babak play-off akan digelar dalam format pertandingan sistem gugur satu leg. Jika skor imbang pada akhir waktu normal, pertandingan akan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Jika skor tetap imbang, pemenang akan ditentukan melalui adu penalti.