Cara membeli tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bolivia vs Suriname: Prediksi, harga tiket, dan informasi

Kita akan menyaksikan pertandingan seru di Meksiko pada 26 Maret, saat dua negara Amerika Selatan, Bolivia dan Suriname, berupaya mempertahankan peluang mereka untuk lolos ke Piala Dunia FIFA musim panas ini. Anda bisa hadir langsung di Estadio BBVA di Guadalupe untuk menyaksikan jalannya pertandingan dengan memesan tiket hari ini.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi penting mengenai tiket yang Anda butuhkan untuk semifinal Play-off Kualifikasi Piala Dunia Antar-Konfederasi yang akan datang, termasuk berapa harganya dan bagaimana cara membelinya.

Kapan Kualifikasi Piala Dunia Bolivia vs Suriname berlangsung?

Enam tempat di Piala Dunia FIFA 2026 masih terbuka, dan dua di antaranya akan diisi oleh tim-tim yang berhasil lolos dari babak play-off antar-konfederasi (IC) pada bulan Maret ini.

Pemenang pertandingan Bolivia vs Suriname akan tetap berada di Guadalupe, di mana mereka akan menghadapi Irak pada 31 Maret. Kemenangan di sana akan memastikan undangan ke pesta sepak bola dunia.

Tanggal Jadwal Pertandingan (waktu setempat) Tempat Tiket Kamis, 26 Maret Bolivia vs Suriname (17.00) Estadio BBVA (Guadalupe, Meksiko) Tiket

Bagaimana jadwal babak play-off kualifikasi Piala Dunia?

Pemenang dari semua final jalur kualifikasi akan mengisi enam tempat tersisa di Piala Dunia FIFA 2026 musim panas ini.

Babak Play-off Kualifikasi Piala Dunia Antar-Konfederasi

Tanggal Jadwal Pertandingan (waktu setempat) Tempat Tiket Kamis, 26 Maret Babak 1 S/F: Kaledonia Baru vs Jamaika (20.00) Estadio Akron (Zapopan) Tiket Kamis, 26 Maret Babak 2 Semifinal: Bolivia vs Suriname (17.00) Estadio BBVA (Guadalupe) Tiket Selasa, 31 Maret Final Jalur 1: DR Kongo vs TBC (15.00) Estadio Akron (Zapopan) Tiket Selasa, 31 Maret Final Jalur 2: Irak vs TBC (21.00) Estadio BBVA (Guadalupe) Tiket

Babak Play-off Kualifikasi Piala Dunia UEFA

Tanggal Jadwal Pertandingan (waktu setempat) Tempat Tiket Kamis, 26 Maret Babak Semifinal Jalur A: Wales vs Bosnia & Herzegovina (19.45) Stadion Cardiff City (Cardiff) Tiket Kamis, 26 Maret Babak Semifinal Jalur A: Italia vs Irlandia Utara (20.45) Stadio Atleti Azzurri d'Italia (Bergamo) Tiket Kamis, 26 Maret Babak Semifinal Jalur B: Ukraina vs Swedia (20.45 WIB) Estadio Ciutat de Valencia (Valencia) Tiket Kamis, 26 Maret Babak Semifinal Jalur B: Polandia vs Albania (20.45 WIB) Stadion Narodowy (Warsawa) Tiket Kamis, 26 Maret Babak Semifinal Jalur C: Turki vs Rumania (18.00) Stadion Besiktas (Istanbul) Tiket Kamis, 26 Maret Babak Semifinal Jalur C: Slovakia vs Kosovo (20.45 WIB) Tehelne pole (Bratislava) Tiket Kamis, 26 Maret Babak Semifinal Jalur D: Denmark vs Makedonia Utara (20.45) Stadion Parken (Kopenhagen) Tiket Kamis, 26 Maret Babak Semifinal Jalur D: Republik Ceko vs Republik Irlandia (20.45) Fortuna Arena (Prague) Tiket Selasa, 31 Maret Final Jalur A: Wales/Bosnia dan Herzegovina vs Italia/Irlandia Utara (20.45) TBC Tiket Selasa, 31 Maret Final Jalur B: Ukraina/Swedia vs Polandia/Albania (20.45) TBC Tiket Selasa, 31 Maret Final Jalur C: Turki/Rumania vs Slovakia/Kosovo (20.45) TBC Tiket Selasa, 31 Maret Final Jalur D: Denmark/Makedonia Utara vs Republik Ceko vs Republik Irlandia (20.45) TBC Tiket

Cara membeli tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia Bolivia vs Suriname

Tiket pertandingan Bolivia vs Suriname akan mulai dijual di situs FIFA pada tanggal 26 Februari.

Untuk membeli tiket resmi, Anda harus mengunjungi portal tiket FIFA dan mendaftar akun. Setelah itu, Anda dapat masuk ke akun FIFA Anda dan memeriksa ketersediaan tiket.

Meskipun portal FIFA adalah cara teraman bagi para pendukung untuk membeli tiket pertandingan, mereka yang ingin menghadiri pertandingan play-off Bolivia vs Suriname mungkin ingin mempertimbangkan situs penjualan kembali sekunder seperti Ticombo, yang dapat memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.

Kualifikasi Piala Dunia Bolivia vs Suriname: Berapa harga tiketnya?

Diharapkan bahwa struktur harga/kategorisasi tiket pertandingan Bolivia vs Suriname akan serupa dengan yang telah diterapkan untuk pertandingan Piala Dunia FIFA pada musim panas.

Dalam hal ini, tiket pertandingan dibagi menjadi kategori-kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Meskipun tiket untuk banyak pertandingan grup Piala Dunia tersedia mulai dari $60 ke atas saat pertama kali dijual tahun lalu, ada spekulasi di media sosial Bolivia bahwa harga untuk pertandingan melawan Suriname bisa dimulai dari 200 peso ($12).

Jangan lupa pantau situs FIFA untuk informasi lebih lanjut, serta situs penjualan kembali seperti Ticombo untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Apa yang dapat diharapkan dari pertandingan Bolivia vs Suriname

Meskipun kedua negara ini berlokasi di Amerika Selatan, Suriname, seperti negara tetangganya Guyana dan Guyana Prancis, berafiliasi dengan CONCACAF (Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia) daripada CONMEBOL (Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan), yang menjadi afiliasi Bolivia dan sebagian besar negara di benua tersebut.

Bolivia bertolak ke Meksiko dengan tujuan mempertahankan harapan mereka untuk lolos ke Piala Dunia pertama mereka sejak 1994. Para penggemar La Verde adalah kelompok yang sangat sabar, karena sebelum lolos ke Piala Dunia 1994 di AS, tim mereka belum pernah berkompetisi di panggung global sejak Piala Dunia 1950 di Brasil.

Selain berjuang untuk memastikan tempat mereka di ajang olahraga terbesar di dunia, Bolivia juga terus memimpikan kemenangan pertama mereka di putaran final Piala Dunia. Selama tiga penampilan sebelumnya di putaran final pada tahun 1930, 1950, dan 1994, mereka telah kalah lima kali, imbang satu kali, dan tidak pernah menang.

Meskipun finis di peringkat ke-7 klasemen CONMEBOL dan gagal meraih tiket otomatis sebagai enam besar, Bolivia tetap mencatatkan beberapa keberhasilan yang mengesankan selama kampanye kualifikasi Piala Dunia mereka, termasuk mengalahkan Brasil dan Kolombia di kandang sendiri. Namun, mereka kurang beruntung saat bertanding tandang, kalah dalam sembilan dari sepuluh laga tandang mereka, lima di antaranya dengan selisih tiga gol atau lebih.

Suriname mungkin akan bertandang ke babak play-off di Meksiko sebagai tim underdog, tetapi mereka pasti mendapat semangat besar dari kampanye kualifikasi Piala Dunia mereka. ‘Natio’, yang belum pernah merasakan Piala Dunia, hanya kalah satu kali dari sepuluh pertandingan kualifikasi mereka, dan dengan Henk ten Cate sebagai manajer, mereka akan tampil terorganisir dengan baik.

Selain semifinal play-off antar-konfederasi (Bolivia vs Suriname) dan final play-off berikutnya, Estadio BBVA di Guadalupe juga akan menjadi tuan rumah empat pertandingan berikut pada Piala Dunia FIFA 2026 musim panas mendatang:

14 Juni: Pemenang Jalur B UEFA vs Tunisia (20.00)

20 Juni: Tunisia vs Jepang (22.00)

24 Juni: Afrika Selatan vs Korea Selatan (19.00)

29 Juni: Babak 32 Besar: Pemenang Grup F vs Runner-up Grup C (19.00)

Bagaimana format babak play-off kualifikasi Piala Dunia antar-konfederasi?

Setiap konfederasi (kecuali UEFA, yang memiliki sistem play-off sendiri) menerima satu slot play-off kualifikasi Piala Dunia. Konfederasi-konfederasi tersebut adalah CONCACAF, AFC, CAF, CONMEBOL, dan OFC. CONCACAF menerima slot tambahan, karena negara-negara anggotanya menjadi tuan rumah Piala Dunia.

Turnamen babak play-off akan diselenggarakan di Meksiko dan diikuti oleh enam tim, yang dibagi menjadi dua grup yang masing-masing terdiri dari tiga tim, dengan pemenang dari kedua grup tersebut lolos ke Piala Dunia. Tim-tim tersebut ditempatkan ke dalam grup berdasarkan Peringkat Piala Dunia Pria FIFA. Setiap grup menampilkan dua tim yang tidak diunggulkan saling berhadapan di semifinal, dengan pemenangnya maju ke final play-off melawan tim yang diunggulkan.

Babak play-off akan digelar dalam format pertandingan sistem gugur satu leg. Jika skor imbang pada akhir waktu normal, pertandingan akan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Jika skor tetap imbang, pemenang akan ditentukan melalui adu penalti.