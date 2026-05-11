Cara membeli tiket pertandingan Kroasia vs Ghana: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Lincoln Financial Field, dan lainnya

Kroasia akan bertandang ke Pantai Timur untuk menghadapi Ghana dalam laga krusial yang diprediksi akan menjadi pertandingan penentu di Grup L Piala Dunia 2026.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket pertandingan Kroasia vs Ghana, termasuk tempat pembelian, harga tiket, dan informasi penting mengenai stadion.

Kapan pertandingan Kroasia vs Turki di Piala Dunia 2026?

World Cup - Grp. L Lincoln Financial Field

Jadwal Pertandingan Kroasia di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 17 Juni 2026 Inggris vs Kroasia AT&T Stadium, Arlington Tiket 24 Juni 2026 Panama vs Kroasia Stadion BMO, Toronto Tiket 27 Juni 2026 Kroasia vs Ghana Lincoln Financial Field, Philadelphia Tiket

Jadwal Pertandingan Ghana di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 18 Juni 2026 Ghana vs Panama BMO Field, Toronto Tiket 23 Juni 2026 Inggris vs Ghana Stadion Gillette, Foxborough Tiket 27 Juni 2026 Kroasia vs Ghana Lincoln Financial Field, Philadelphia Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Kroasia vs Ghana?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui tahap-tahap awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket Kroasia vs Ghana?

Harga tiket Piala Dunia dapat sangat bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk dan seberapa dekat kita dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan Kroasia vs Ghana di Philadelphia, harga tiket level dasar saat ini menjadi daya tarik utama bagi penggemar yang ingin menyaksikan final Grup L yang penuh tekanan ini. Saat peraih medali perunggu 2022 berhadapan dengan salah satu negara kuat Afrika yang paling konsisten, permintaan untuk pertandingan akhir pekan ini di Lincoln Financial Field diperkirakan akan sangat tinggi.

Saat ini, tiket termurah tersedia dengan harga sekitar $510 hingga $750 di bagian atas stadion.

Rinciannya sebagai berikut:

Kategori 3 (Kelas Atas): $510 – $800

Kategori 2 (Tingkat Menengah): $850 – $1.200

Kategori 1 (Tingkat Bawah/Sisi Lapangan): $1.250 – $2.500

Hospitality/VIP: $1.770+

Perlu dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena Philadelphia merupakan pusat sejarah utama dan pertandingan ini berlangsung pada hari Sabtu, permintaan lokal untuk pertandingan krusial yang menentukan nasib grup ini diperkirakan akan sangat tinggi. Memastikan mendapatkan tiket Kategori 3 yang tersedia sedini mungkin adalah langkah paling bijak bagi para pendukung yang memperhatikan anggaran dan ingin menyaksikan pertarungan ini di Lincoln Financial Field.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Lincoln Financial Field

Tempat di Philadelphia ini, yang dikenal secara komersial sebagai Lincoln Financial Field (dan ditetapkan sebagai Philadelphia Stadium untuk turnamen ini), adalah mahakarya desain stadion modern yang mencerminkan semangat bersejarah dan giat Kota Cinta Kasih.

Terletak di Kompleks Olahraga Philadelphia Selatan, arsitektur stadion ini terinspirasi oleh warisan kota dan tim sepak bola profesionalnya.

Fitur yang paling mencolok adalah kanopi berbentuk sayap di atas tribun timur dan barat, yang dirancang untuk mengingatkan pada sayap elang yang terbang tinggi, serta balkon 'Eagle's Nest' di zona ujung utara. Eksteriornya memadukan fasad bata merah tradisional - yang mengacu pada arsitektur bersejarah Philadelphia - dengan baja ekspos yang merupakan penghormatan terhadap jembatan-jembatan ikonik kota ini.

Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini akan beroperasi dengan kapasitas sekitar 69.000 kursi.

Salah satu keunggulan utamanya adalah kedekatan area penonton; baris depan terletak hanya 60 kaki dari pinggir lapangan, memastikan para penggemar berada sangat dekat dengan aksi di lapangan.

Diakui sebagai salah satu venue 'terhijau' dalam dunia olahraga global, stadion ini didukung oleh lebih dari 11.000 panel surya dan beberapa turbin angin, serta baru-baru ini meraih sertifikasi LEED Platinum.