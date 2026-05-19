Cara membeli tiket pertandingan Korea Selatan vs Republik Ceko: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Estadio Akron, dan lainnya

Korea Selatan akan memulai laga perdana Grup A Piala Dunia 2026 melawan Republik Ceko pada 11 Juni di Zapopan, Meksiko.

Kapan pertandingan Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026 berlangsung?

Jadwal Pertandingan Grup Piala Dunia 2026 Korea Selatan

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 11 Juni Korea Selatan vs Republik Ceko Estadio Akron, Zapopan Tiket 18 Juni Meksiko vs Korea Selatan Estadio Akron, Zapopan Tiket 24 Juni Afrika Selatan vs Korea Selatan Estadio BBVA, Monterrey Tiket

Jadwal Pertandingan Grup Republik Ceko di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 11 Juni Korea Selatan vs Republik Ceko Estadio Akron, Zapopan Tiket 18 Juni Republik Ceko vs Afrika Selatan Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Tiket 24 Juni Republik Ceko vs Meksiko Estadio Azteca, Kota Meksiko Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Korea Selatan vs Republik Ceko?

Sampai hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir.

Karena permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket pada fase-fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini saat ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket pertandingan Korea Selatan vs Republik Ceko?

Harga tiket Piala Dunia dapat sangat bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk dan seberapa dekat kita dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan Korea Selatan vs Republik Ceko di Zapopan, harga tiket kelas bawah saat ini menjadi daya tarik terbesar bagi penggemar dengan anggaran terbatas. Saat tuan rumah turun ke lapangan untuk pertandingan penentu di babak penyisihan grup, permintaan diperkirakan akan menjadi salah satu yang tertinggi di babak pembukaan.

Saat ini, tiket termurah tersedia dengan harga sekitar $400 hingga $550 di bagian atas stadion.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Kategori 3 (Kelas Atas): $400 - $750

Kategori 2 (Tingkat Menengah): $800 - $1.300

Kategori 1 (Tingkat Bawah/Sisi Lapangan): $1.500 - $3.500

Hospitality/VIP: $4.000+

Perlu dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena Zapopan merupakan destinasi global terkemuka dan pusat utama bagi tim tuan rumah, permintaan lokal diperkirakan akan sangat tinggi.

Mendapatkan tiket Kategori 3 yang tersedia sejak dini adalah langkah paling cerdas bagi pendukung yang sadar anggaran dan ingin menyaksikan pertandingan penting ini.

Rekor head-to-head Korea Selatan vs Republik Ceko

KOR Last 2 matches CZE 1 Menang 0 Seri 1 Menang Czechia 1 - 2 South Korea

Czechia 5 - 0 South Korea 2 Gol tercipta 6 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 2/2 Kedua tim mencetak gol 1/2

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Estadio Akron

Venue di Zapopan, yang secara komersial dikenal sebagai Estadio Akron (dan ditetapkan sebagai Stadion Guadalajara untuk turnamen ini), adalah mahakarya arsitektur kontemporer Meksiko dan kandang dari klub bersejarah C.D. Guadalajara.

Terletak di wilayah metropolitan Guadalajara, stadion ini terkenal dengan desain gunung berapinya, yang menonjolkan eksterior hijau miring yang menyatu dengan lanskap alam.

Untuk Piala Dunia 2026, stadion tersebut akan beroperasi dengan kapasitas sekitar 48.000 kursi.