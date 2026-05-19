Cara membeli tiket pertandingan Korea Selatan vs Republik Ceko: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Estadio Akron, dan lainnya

Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Berikut ini cara menyaksikan aksi bintang MLS Son Heung-min saat berhadapan dengan Patrik Schick dari Leverkusen

Korea Selatan akan memulai laga perdana Grup A Piala Dunia 2026 melawan Republik Ceko pada 11 Juni di Zapopan, Meksiko.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk pertandingan Korea Selatan vs Republik Ceko, termasuk tempat pembelian, harga tiket, dan informasi penting mengenai stadion.

Kapan pertandingan Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026 berlangsung?

World Cup - Grp. A
Estadio Akron

Jadwal Pertandingan Grup Piala Dunia 2026 Korea Selatan

Tanggal

Jadwal Pertandingan

Lokasi

Tiket

11 Juni

Korea Selatan vs Republik Ceko

Estadio Akron, Zapopan

Tiket

18 Juni

Meksiko vs Korea Selatan

Estadio Akron, Zapopan

Tiket

24 Juni

Afrika Selatan vs Korea Selatan

Estadio BBVA, Monterrey

Tiket

Jadwal Pertandingan Grup Republik Ceko di Piala Dunia 2026

Tanggal

Jadwal Pertandingan

Lokasi

Tiket

11 Juni

Korea Selatan vs Republik Ceko

Estadio Akron, Zapopan

Tiket

18 Juni

Republik Ceko vs Afrika Selatan

Stadion Mercedes-Benz, Atlanta

Tiket

24 Juni

Republik Ceko vs Meksiko

Estadio Azteca, Kota Meksiko

Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Korea Selatan vs Republik Ceko?

Sampai hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir.

Karena permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket pada fase-fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini saat ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
  • Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket pertandingan Korea Selatan vs Republik Ceko?

Harga tiket Piala Dunia dapat sangat bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk dan seberapa dekat kita dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan Korea Selatan vs Republik Ceko di Zapopan, harga tiket kelas bawah saat ini menjadi daya tarik terbesar bagi penggemar dengan anggaran terbatas. Saat tuan rumah turun ke lapangan untuk pertandingan penentu di babak penyisihan grup, permintaan diperkirakan akan menjadi salah satu yang tertinggi di babak pembukaan.

Saat ini, tiket termurah tersedia dengan harga sekitar $400 hingga $550 di bagian atas stadion.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

  • Kategori 3 (Kelas Atas): $400 - $750
  • Kategori 2 (Tingkat Menengah): $800 - $1.300
  • Kategori 1 (Tingkat Bawah/Sisi Lapangan): $1.500 - $3.500
  • Hospitality/VIP: $4.000+

Perlu dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena Zapopan merupakan destinasi global terkemuka dan pusat utama bagi tim tuan rumah, permintaan lokal diperkirakan akan sangat tinggi.

Mendapatkan tiket Kategori 3 yang tersedia sejak dini adalah langkah paling cerdas bagi pendukung yang sadar anggaran dan ingin menyaksikan pertandingan penting ini.

Rekor head-to-head Korea Selatan vs Republik Ceko

KOR

Last 2 matches

CZE

1

Menang

0

Seri

1

Menang

2

Gol tercipta

6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/2
Kedua tim mencetak gol
1/2

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Estadio Akron

Venue di Zapopan, yang secara komersial dikenal sebagai Estadio Akron (dan ditetapkan sebagai Stadion Guadalajara untuk turnamen ini), adalah mahakarya arsitektur kontemporer Meksiko dan kandang dari klub bersejarah C.D. Guadalajara.

Terletak di wilayah metropolitan Guadalajara, stadion ini terkenal dengan desain gunung berapinya, yang menonjolkan eksterior hijau miring yang menyatu dengan lanskap alam.

Untuk Piala Dunia 2026, stadion tersebut akan beroperasi dengan kapasitas sekitar 48.000 kursi.