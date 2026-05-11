Cara membeli tiket pertandingan Kolombia vs Republik Demokratik Kongo: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Estadio Akron, dan lainnya

Tim Nasional Kolombia bertolak ke Meksiko untuk menghadapi laga krusial melawan Republik Demokratik Kongo, yang diprediksi akan menjadi pertandingan penentu di Grup K pada Piala Dunia 2026.

Kapan pertandingan Kolombia vs Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia 2026?

Jadwal Pertandingan Kolombia di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 18 Juni 2026 Uzbekistan vs Kolombia Estadio Azteca, Kota Meksiko Tiket 24 Juni 2026 Kolombia vs Republik Demokratik Kongo Stadion Akron, Zapopan Tiket 28 Juni 2026 Kolombia vs Portugal Stadion Hard Rock, Miami Tiket

Jadwal Pertandingan DR Kongo di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 17 Juni 2026 Portugal vs Republik Demokratik Kongo NRG Stadium, Houston Tiket 24 Juni 2025 Kolombia vs Republik Demokratik Kongo Stadion Akron, Zapopan Tiket 28 Juni 2026 Republik Demokratik Kongo vs Uzbekistan Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Tiket

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Kolombia vs Republik Demokratik Kongo?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Seleksi Acak awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali jadi pilihan terbaik buat pertandingan sistem gugur yang banyak dicari, meski harganya mungkin beda dari harga nominal. Selalu cek syarat dan ketentuan situs sekunder sebelum membeli.

Berapa harga tiket pertandingan Kolombia vs Republik Demokratik Kongo?

Harga tiket Piala Dunia dapat sangat bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk dan seberapa dekat kita dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan Kolombia vs Republik Demokratik Kongo di Guadalajara, harga tiket kelas bawah saat ini menjadi daya tarik utama bagi para penggemar yang ingin menyaksikan pertandingan antarbenua yang unik ini. Saat raksasa Amerika Selatan berhadapan dengan tim Afrika yang tangguh dalam pertandingan Grup K yang menarik, permintaan diperkirakan akan tinggi untuk pertandingan di tengah turnamen ini.

Saat ini, tiket termurah tersedia dengan harga sekitar $375 hingga $450 di bagian atas stadion.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Kategori 3 (Kelas Atas): $375 – $800

Kategori 2 (Tingkat Menengah): $850 – $1.250

Kategori 1 (Tingkat Bawah/Sisi Lapangan): $1.300 – $2.800

Hospitality/VIP: $697+

Perlu dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena Guadalajara merupakan salah satu kota sepak bola paling bersemangat di negara tuan rumah, permintaan lokal diperkirakan akan sangat tinggi. Memastikan mendapatkan tiket Kategori 3 yang tersedia sedini mungkin adalah langkah paling bijak bagi para pendukung yang memperhatikan anggaran dan ingin menyaksikan pertandingan krusial ini di Estadio Akron.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Estadio Akron

Venue di Zapopan ini, yang secara komersial dikenal sebagai Estadio Akron (dan ditetapkan sebagai Stadion Guadalajara untuk turnamen ini), adalah mahakarya arsitektur kontemporer Meksiko dan kandang dari klub bersejarah C.D. Guadalajara.

Terletak di wilayah metropolitan Guadalajara, stadion ini terkenal dengan desain gunung berapinya, yang menonjolkan eksterior hijau miring yang menyatu dengan lanskap alam.

Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini akan beroperasi dengan kapasitas sekitar 48.000 kursi.