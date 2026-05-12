Cara membeli tiket pertandingan Kolombia vs Portugal: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Hard Rock Stadium, dan lainnya

Grup K Piala Dunia akan mencapai puncak yang mendebarkan pada 27 Juni di Hard Rock Stadium, Miami Gardens, saat Kolombia berhadapan dengan Portugal. Pertandingan ini kemungkinan besar akan menjadi penentu siapa yang akan memuncaki klasemen.
Kolombia kembali ke venue di Miami untuk pertama kalinya sejak mereka kalah di Final Copa America 2024 melawan Argentina.
Meskipun dijamin akan mendapat dukungan yang meriah, pasukan Nestor Lorenzo tahu bahwa mereka harus bersiap dan siap menghadapi tim Portugal, yang menduduki peringkat ke-5 dunia.
GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk pertandingan Kolombia vs Portugal di Piala Dunia 2026, termasuk tempat pembelian dan harga tiket.
Kapan pertandingan Kolombia vs Portugal di Piala Dunia 2026 berlangsung?
Jadwal Pertandingan Kolombia di Piala Dunia 2026
Kolombia kembali ke pesta sepak bola global setelah absen di Piala Dunia 2022 di Qatar. Berikut adalah jadwal Grup K yang menanti mereka:
Tanggal
Jadwal Pertandingan
Lokasi
Tiket
Rabu, 17 Juni
Uzbekistan vs Kolombia
Estadio Azteca (Kota Meksiko)
Selasa, 23 Juni
Kolombia vs Republik Demokratik Kongo
Estadio Akron (Zapopan)
Sabtu, 27 Juni
Kolombia vs Portugal
Stadion Hard Rock (Miami Gardens)
Jadwal Pertandingan Portugal di Piala Dunia 2026
Para penggemar sepak bola sangat ingin melihat Cristiano Ronaldo dan rekan-rekan tim Selecao das Quinas di Amerika Utara musim panas ini. Berikut adalah jadwal pertandingan Piala Dunia mereka yang akan datang:
Tanggal
Jadwal Pertandingan
Lokasi
Tiket
Rabu, 17 Juni
Portugal vs Republik Demokratik Kongo
NRG Stadium (Houston)
Selasa, 23 Juni
Portugal vs Uzbekistan
Stadion NRG (Houston)
Sabtu, 27 Juni
Kolombia vs Portugal
Stadion Hard Rock (Miami Gardens)
Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Kolombia vs Portugal?
Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan tingginya permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase-fase awal kini sangat terbatas.
Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:
- Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
- Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
- Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.
Berapa harga tiket pertandingan Kolombia vs Portugal?
FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.
Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:
Kategori
Babak Grup
Babak 16 Besar - Perempat Final
Semifinal & Final
Kategori 1
$250 - $400
$600 - $1.200
$1.500 - $6.730
Kategori 2
$150 - $280
$400 - $800
$1.000 - $4.210
Kategori 3
$100 - $200
$200 - $500
$600 - $2.790
Kategori 4
$60 - $120
$150 - $350
$400 - $2.030
Semua yang perlu Anda ketahui tentang Hard Rock Stadium
Hard Rock Stadium adalah venue serbaguna di Miami Gardens, Florida. Stadion ini telah menjadi markas tim NFL Miami Dolphins sejak dibuka pada tahun 1987 dan tim sepak bola perguruan tinggi NCAA, Miami Hurricanes, sejak tahun 2008.
Venue di Miami ini sudah tidak asing lagi dalam menyelenggarakan acara-acara besar, termasuk enam Super Bowl, dua MLB World Series (ketika Florida Marlins masih bermain di sana), dan WrestleMania XXVIII. Turnamen tenis Miami Open juga menjadi acara tahunan, bersama dengan F1 Miami Grand Prix, yang diselenggarakan di dalam area stadion.
Setelah menjadi tuan rumah Final Copa America 2024, Hard Rock Stadium juga sudah terbiasa menjadi tuan rumah acara sepak bola besar. Dua tahun lalu, kerumunan penonton yang bersemangat menyaksikan Argentina, yang diperkuat oleh Lionel Messi dari Inter Miami, mengangkat trofi setelah menang 1-0 atas Kolombia melalui perpanjangan waktu.
Hard Rock Stadium adalah salah satu dari 16 stadion yang akan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 di seluruh Amerika Utara. Meskipun memiliki kapasitas penonton terendah (bersama dengan stadion lain) yaitu 65.000 dari 11 stadion yang berlokasi di Amerika Serikat, stadion di Miami ini akan menjadi tuan rumah total tujuh pertandingan, termasuk pertandingan perebutan tempat ketiga.