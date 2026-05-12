Cara membeli tiket pertandingan Kolombia vs Portugal: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Hard Rock Stadium, dan lainnya

Grup K Piala Dunia akan mencapai puncak yang mendebarkan pada 27 Juni di Hard Rock Stadium, Miami Gardens, saat Kolombia berhadapan dengan Portugal. Pertandingan ini kemungkinan besar akan menjadi penentu siapa yang akan memuncaki klasemen.

Kolombia kembali ke venue di Miami untuk pertama kalinya sejak mereka kalah di Final Copa America 2024 melawan Argentina.

Meskipun dijamin akan mendapat dukungan yang meriah, pasukan Nestor Lorenzo tahu bahwa mereka harus bersiap dan siap menghadapi tim Portugal, yang menduduki peringkat ke-5 dunia.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk pertandingan Kolombia vs Portugal di Piala Dunia 2026, termasuk tempat pembelian dan harga tiket.

Kapan pertandingan Kolombia vs Portugal di Piala Dunia 2026 berlangsung?

World Cup - Grp. K Hard Rock Stadium

Jadwal Pertandingan Kolombia di Piala Dunia 2026

Kolombia kembali ke pesta sepak bola global setelah absen di Piala Dunia 2022 di Qatar. Berikut adalah jadwal Grup K yang menanti mereka:

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket Rabu, 17 Juni Uzbekistan vs Kolombia Estadio Azteca (Kota Meksiko) Tiket Selasa, 23 Juni Kolombia vs Republik Demokratik Kongo Estadio Akron (Zapopan) Tiket Sabtu, 27 Juni Kolombia vs Portugal Stadion Hard Rock (Miami Gardens) Tiket

Jadwal Pertandingan Portugal di Piala Dunia 2026

Para penggemar sepak bola sangat ingin melihat Cristiano Ronaldo dan rekan-rekan tim Selecao das Quinas di Amerika Utara musim panas ini. Berikut adalah jadwal pertandingan Piala Dunia mereka yang akan datang:

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket Rabu, 17 Juni Portugal vs Republik Demokratik Kongo NRG Stadium (Houston) Tiket Selasa, 23 Juni Portugal vs Uzbekistan Stadion NRG (Houston) Tiket Sabtu, 27 Juni Kolombia vs Portugal Stadion Hard Rock (Miami Gardens) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Kolombia vs Portugal?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan tingginya permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase-fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket pertandingan Kolombia vs Portugal?

FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Hard Rock Stadium

Hard Rock Stadium adalah venue serbaguna di Miami Gardens, Florida. Stadion ini telah menjadi markas tim NFL Miami Dolphins sejak dibuka pada tahun 1987 dan tim sepak bola perguruan tinggi NCAA, Miami Hurricanes, sejak tahun 2008.

Venue di Miami ini sudah tidak asing lagi dalam menyelenggarakan acara-acara besar, termasuk enam Super Bowl, dua MLB World Series (ketika Florida Marlins masih bermain di sana), dan WrestleMania XXVIII. Turnamen tenis Miami Open juga menjadi acara tahunan, bersama dengan F1 Miami Grand Prix, yang diselenggarakan di dalam area stadion.

Setelah menjadi tuan rumah Final Copa America 2024, Hard Rock Stadium juga sudah terbiasa menjadi tuan rumah acara sepak bola besar. Dua tahun lalu, kerumunan penonton yang bersemangat menyaksikan Argentina, yang diperkuat oleh Lionel Messi dari Inter Miami, mengangkat trofi setelah menang 1-0 atas Kolombia melalui perpanjangan waktu.

Hard Rock Stadium adalah salah satu dari 16 stadion yang akan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 di seluruh Amerika Utara. Meskipun memiliki kapasitas penonton terendah (bersama dengan stadion lain) yaitu 65.000 dari 11 stadion yang berlokasi di Amerika Serikat, stadion di Miami ini akan menjadi tuan rumah total tujuh pertandingan, termasuk pertandingan perebutan tempat ketiga.