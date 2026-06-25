Kolombia dan Portugal akan bertanding di Miami akhir pekan ini dalam laga penutup Grup K yang sangat dinanti, yang akan menentukan siapa yang akan merebut posisi teratas menjelang babak 32 besar.

Setelah memastikan lolos dengan enam poin berkat dua kemenangan beruntun, Los Cafeteros bertekad mempertahankan rekor sempurna mereka saat menghadapi raksasa Eropa yang berbahaya.

Didorong oleh kemenangan telak 5-0 atas Uzbekistan, di mana Cristiano Ronaldo mencetak sejarah dengan mencetak gol di Piala Dunia keenamnya, Portugal hanya membutuhkan satu poin untuk lolos, namun akan berjuang untuk merebut gelar juara grup.

Kapan pertandingan Kolombia vs Portugal di Piala Dunia 2026?

Jadwal Pertandingan Kolombia di Piala Dunia 2026

Kolombia kembali ke pesta sepak bola dunia setelah absen di Piala Dunia 2022 di Qatar. Berikut adalah jadwal Grup K yang menanti mereka:

Tanggal Pertandingan Lokasi Tiket Rabu, 17 Juni Uzbekistan vs Kolombia Estadio Azteca (Kota Meksiko) 1-3 Selasa, 23 Juni Kolombia vs Republik Demokratik Kongo Estadio Akron (Zapopan) 1-0 Sabtu, 27 Juni Kolombia vs Portugal Stadion Hard Rock (Miami Gardens) Tiket

Jadwal Pertandingan Portugal di Piala Dunia 2026

Para penggemar sepak bola sangat ingin melihat Cristiano Ronaldo dan rekan-rekannya di tim Selecao das Quinas di Amerika Utara musim panas ini. Berikut adalah jadwal pertandingan Piala Dunia mereka yang akan datang:

Tanggal Pertandingan Lokasi Tiket Rabu, 17 Juni Portugal vs Republik Demokratik Kongo Stadion NRG (Houston) 1-1 Selasa, 23 Juni Portugal vs Uzbekistan Stadion NRG (Houston) 5-0 Sabtu, 27 Juni Kolombia vs Portugal Stadion Hard Rock (Miami Gardens) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Kolombia vs Portugal?

Hingga hari ini, undian resmi utama untuk tiket Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase-fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat mencari tiket di platform seperti StubHub . Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari nilai nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket pertandingan Kolombia vs Portugal?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Hard Rock Stadium

Hard Rock Stadium adalah venue serbaguna di Miami Gardens, Florida. Stadion ini telah menjadi markas tim NFL Miami Dolphins sejak dibuka pada tahun 1987 dan tim sepak bola perguruan tinggi NCAA, Miami Hurricanes, sejak tahun 2008.

Venue di Miami ini sudah tak asing lagi dalam menyelenggarakan acara-acara besar, termasuk enam edisi Super Bowl, dua edisi MLB World Series (ketika Florida Marlins masih bermain di sana), dan WrestleMania XXVIII. Turnamen tenis Miami Open juga menjadi acara tahunan, bersama dengan F1 Miami Grand Prix, yang diselenggarakan di dalam kompleks stadion.

Setelah menjadi tuan rumah Final Copa America 2024, Hard Rock Stadium juga sudah terbiasa menyelenggarakan acara sepak bola berskala besar. Dua tahun lalu, penonton yang bersemangat menyaksikan Argentina, yang diperkuat oleh Lionel Messi dari Inter Miami, mengangkat trofi ke atas setelah menang 1-0 atas Kolombia melalui perpanjangan waktu.

Hard Rock Stadium merupakan salah satu dari 16 stadion yang akan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 di seluruh Amerika Utara. Meskipun memiliki kapasitas penonton terendah bersama (65.000) di antara 11 stadion yang berlokasi di AS, stadion di Miami ini akan menjadi tuan rumah total tujuh pertandingan, termasuk pertandingan perebutan tempat ketiga.