Cara membeli tiket pertandingan Kanada vs Bosnia dan Herzegovina: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang BMO Field, dan lainnya

Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Semua yang perlu Anda ketahui tentang menonton pertandingan Piala Dunia pertama Kanada di kandang sendiri

Kanada akan berhadapan dengan Bosnia dan Herzegovina di BMO Field, Toronto, pada 12 Juni dalam ajang Piala Dunia 2026. Ini dipastikan akan menjadi momen bersejarah dan tak boleh dilewatkan bagi para penggemar sepak bola Kanada.

Kanada telah mengalami peningkatan yang luar biasa dalam peringkat FIFA, naik 23 peringkat dari posisi ke-50 menjadi rekor tertinggi sepanjang masa di peringkat ke-27 dalam dua tahun terakhir. Mereka kini bersiap untuk berkompetisi di dua putaran final Piala Dunia berturut-turut untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Piala Dunia untuk pertandingan Kanada vs Bosnia dan Herzegovina, termasuk tempat pembelian dan harga tiket.

Kapan pertandingan Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026 berlangsung?

Jadwal Pertandingan Kanada di Piala Dunia 2026

Kanada tidak meraih poin sama sekali dalam dua kampanye Piala Dunia sebelumnya (1986 & 2022). Tuan rumah bersama Piala Dunia 2026 ini berharap dapat memecahkan rekor tanpa kemenangan mereka pada salah satu pertandingan Grup B yang akan datang:

Tanggal

Jadwal Pertandingan

Lokasi

Tiket

Jumat, 12 Juni

Kanada vs Bosnia dan Herzegovina

BMO Field (Toronto)

Tiket

Kamis, 18 Juni

Kanada vs Qatar

BC Place (Vancouver)

Tiket

Rabu, 24 Juni

Swiss vs Kanada

BC Place (Vancouver)

Tiket

Jadwal Pertandingan Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026

Bosnia dan Herzegovina berhasil meraih kemenangan bersejarah di babak playoff melawan Italia untuk memastikan tempat mereka di Piala Dunia 2026. Jadwal pertandingan berikut ini kini menanti mereka di Amerika Utara:

Jumat, 12 Juni

Kanada vs Bosnia dan Herzegovina

BMO Field (Toronto)

Tiket

Kamis, 18 Juni

Swiss vs Bosnia dan Herzegovina

Stadion SoFi (Inglewood)

Tiket

Rabu, 24 Juni

Bosnia dan Herzegovina vs Qatar

Lumen Field (Seattle)

Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Kanada vs Bosnia?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Visa Presale dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
  • Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali jadi pilihan terbaik buat pertandingan sistem gugur yang banyak dicari, meski harganya bisa beda dari harga nominal. Selalu cek syarat dan ketentuan situs sekunder sebelum membeli.

Berapa harga tiket Kanada vs Bosnia dan Herzegovina?

FIFA telah menerapkan harga yang bervariasi untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori

Babak Grup

Babak 16 Besar - Perempat Final

Semifinal & Final

Kategori 1

$250 - $400

$600 - $1.200

$1.500 - $6.730

Kategori 2

$150 - $280

$400 - $800

$1.000 - $4.210

Kategori 3

$100 - $200

$200 - $500

$600 - $2.790

Kategori 4

$60 - $120

$150 - $350

$400 - $2.030


Semua yang perlu Anda ketahui tentang BMO Field

BMO Field adalah stadion terbuka yang terletak di Exhibition Place, Toronto, Ontario. Sejak dibuka pada tahun 2007, Toronto FC yang terkenal di MLS, bersama dengan tim nasional sepak bola Kanada, telah bermain di sana secara rutin.

Dari tahun 2014 hingga 2016, stadion ini menjalani serangkaian renovasi besar-besaran dan memperpanjang lapangan agar sesuai untuk menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola Kanada. Hal ini memungkinkan Toronto Argonauts pindah ke BMO Field pada awal musim CFL 2016.

BMO Field adalah salah satu dari dua stadion di Kanada, yang satunya lagi adalah BC Place di Vancouver, yang akan menjadi tuan rumah pertandingan pada Piala Dunia FIFA 2026 mendatang. Untuk memenuhi persyaratan FIFA, stadion ini akan dilengkapi dengan 17.756 kursi sementara sehingga kapasitasnya menjadi 45.736 untuk ajang sepak bola akbar musim panas ini.

Rekor kehadiran penonton terbanyak untuk sebuah pertandingan di stadion ini tercatat pada bulan Mei lalu, saat Toronto FC menjamu Lionel Messi dan Inter Miami di hadapan 44.828 penonton.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Kanada vs Bosnia dan Herzegovina?

CAN
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
5/2
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

BIH
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
10/5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
5/5