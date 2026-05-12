Cara membeli tiket pertandingan Jordan vs Argentina: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang AT&T Stadium, dan lainnya

Piala Dunia FIFA 2026 diperkirakan akan menghadirkan sejumlah pertandingan babak penyisihan grup yang tak terlupakan, termasuk laga antara Yordania melawan juara dunia bertahan Argentina di AT&T Stadium, Arlington, Texas.

Dengan kemungkinan Lionel Messi tampil untuk terakhir kalinya di panggung terbesar sepak bola dan Yordania yang terus menanjak di kancah internasional, permintaan untuk pertandingan ini sudah meningkat pesat.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk membeli tiket pertandingan Yordania vs Argentina, termasuk harga tiket dan tempat untuk menemukan kursi termurah yang tersedia secara online.

Kapan pertandingan Yordania vs Argentina berlangsung?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket 27 Juni 2026 - 20:00 Jordan vs Argentina AT&T Stadium, Arlington Tiket

Jadwal pertandingan Jordan di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan Tempat / Kota Tiket 16 Juni 2026 Austria vs Yordania Stadion Levi’s, Santa Clara Tiket 22 Juni 2026 Yordania vs Aljazair Stadion Levi’s, Santa Clara Tiket 28 Juni 2026 Yordania vs Argentina Stadion AT&T, Dallas Tiket

Jadwal pertandingan Argentina di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan Tempat Tiket 15 Juni 2026 Argentina vs Aljazair Soldier Field, Chicago Tiket 22 Juni 2026 Argentina vs Austria AT&T Stadium, Dallas Tiket 28 Juni 2026 Yordania vs Argentina Stadion AT&T, Dallas Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket pertandingan Yordania vs Argentina?

Ada beberapa cara bagi para penggemar untuk mendapatkan tiket pertandingan Yordania vs Argentina di Piala Dunia FIFA 2026.

Penjualan resmi FIFA: FIFA melepas tiket dalam beberapa tahap penjualan, termasuk periode undian dan penjualan berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat.

FIFA melepas tiket dalam beberapa tahap penjualan, termasuk periode undian dan penjualan berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat. Platform penjualan kembali FIFA: Para pendukung dapat membeli tiket penjualan kembali yang terverifikasi dengan aman melalui pasar resmi FIFA.

Para pendukung dapat membeli tiket penjualan kembali yang terverifikasi dengan aman melalui pasar resmi FIFA. Pasar tiket sekunder: Platform seperti StubHub menyediakan cara alternatif untuk mendapatkan tempat duduk pada pertandingan Piala Dunia yang sangat diminati.

Platform seperti StubHub menyediakan cara alternatif untuk mendapatkan tempat duduk pada pertandingan Piala Dunia yang sangat diminati. Paket hospitality: Pengalaman premium mencakup tempat duduk VIP, lounge pribadi, suite hospitality, dan layanan eksklusif pada hari pertandingan.

Semua tiket Piala Dunia FIFA 2026 diperkirakan akan dikirimkan secara digital melalui aplikasi tiket resmi FIFA. Penggemar harus memastikan detail akun mereka sama di semua platform untuk mempermudah transfer tiket.

Berapa harga tiket Jordan vs Argentina?

FIFA telah memperkenalkan harga variabel untuk Piala Dunia 2026, yang berarti harga tiket berfluktuasi tergantung pada permintaan pertandingan, kategori tempat duduk, dan ketersediaan.

Pertandingan yang melibatkan Argentina diperkirakan akan menjadi salah satu pertandingan babak penyisihan grup termahal karena tingginya permintaan internasional dan popularitas juara dunia yang masih berlanjut.

Tiket termurah untuk pertandingan Jordan vs Argentina saat ini diperkirakan mulai dari sekitar $120 hingga $250, tergantung pada lokasi tempat duduk dan ketersediaan tiket di pasar sekunder.

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $450 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $180 - $320 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $120 - $220 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Para penggemar yang mencari harga terendah disarankan untuk membeli tiket sesegera mungkin, karena harga jual kembali untuk pertandingan Argentina diperkirakan akan naik secara signifikan menjelang turnamen.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang AT&T Stadium

Pertandingan Jordan vs Argentina akan digelar di AT&T Stadium di Arlington, Texas, salah satu venue olahraga terbesar dan paling canggih secara teknologi di dunia.

Stadion ini merupakan kandang bagi tim NFL Dallas Cowboys dan telah menjadi tuan rumah berbagai acara olahraga besar, termasuk Super Bowl, pertandingan Copa America, pertandingan persahabatan internasional, dan konser kelas dunia.

Suasana stadion diperkirakan akan sangat meriah, terutama dengan kemungkinan besarnya jumlah pendukung Argentina yang akan datang untuk menyaksikan salah satu pertandingan utama turnamen ini.