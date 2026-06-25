Cara membeli tiket pertandingan Jordan vs Argentina di menit-menit terakhir: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang AT&T Stadium, dan lainnya

Argentina dan Yordania akan bertanding di Dallas pada Sabtu ini dalam laga penutup Grup J, yang sekaligus menjadi ajang perayaan kemenangan bagi tim unggulan sekaligus perpisahan bersejarah bagi tim yang baru pertama kali berpartisipasi dalam turnamen ini.

Setelah memastikan lolos ke Babak 32 Besar, La Albiceleste bertekad mempertahankan rekor sempurna mereka, sementara Lionel Messi berupaya menambah jumlah golnya yang saat ini memimpin turnamen dengan lima gol.

Meskipun secara matematis sudah tersingkir, skuad Yordania yang penuh kebanggaan akan memasuki pertandingan terakhir ini dengan semangat untuk meraih hasil impian dan bersejarah melawan raksasa dunia tersebut.

Kapan pertandingan Yordania vs Argentina?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket 27 Juni 2026 - 20:00 Yordania vs Argentina AT&T Stadium, Arlington Tiket

Jadwal Pertandingan Yordania di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan Tempat / Kota Skor Akhir / Tiket 16 Juni 2026 Austria vs Yordania Levi’s Stadium, Santa Clara 3-1 22 Juni 2026 Yordania vs Aljazair Stadion Levi’s, Santa Clara 1-2 28 Juni 2026 Yordania vs Argentina AT&T Stadium, Dallas Tiket

Jadwal Pertandingan Argentina di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan Tempat Skor Akhir / Tiket 15 Juni 2026 Argentina vs Aljazair Soldier Field, Chicago 3-0 22 Juni 2026 Argentina vs Austria AT&T Stadium, Dallas 2-0 28 Juni 2026 Yordania vs Argentina AT&T Stadium, Dallas Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket pertandingan Yordania vs Argentina?

Ada beberapa cara bagi para penggemar untuk mendapatkan tiket pertandingan Yordania vs Argentina di Piala Dunia FIFA 2026.

Penjualan resmi FIFA: FIFA merilis tiket dalam beberapa tahap penjualan, termasuk periode undian dan penjualan berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat.

FIFA merilis tiket dalam beberapa tahap penjualan, termasuk periode undian dan penjualan berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat. Platform penjualan kembali FIFA: Para pendukung dapat membeli tiket yang telah diverifikasi secara aman melalui pasar resmi FIFA.

Para pendukung dapat membeli tiket yang telah diverifikasi secara aman melalui pasar resmi FIFA. Pasar tiket sekunder: Platform seperti StubHub menyediakan cara alternatif untuk mendapatkan tempat duduk pada pertandingan Piala Dunia yang sangat diminati.

Platform seperti StubHub menyediakan cara alternatif untuk mendapatkan tempat duduk pada pertandingan Piala Dunia yang sangat diminati. Paket hospitality: Pengalaman premium mencakup tempat duduk VIP, lounge pribadi, suite hospitality, dan layanan eksklusif pada hari pertandingan.

Semua tiket Piala Dunia FIFA 2026 diperkirakan akan dikirimkan secara digital melalui aplikasi tiket resmi FIFA. Para penggemar harus memastikan detail akun mereka sama di seluruh platform untuk mempermudah transfer tiket.

Berapa harga tiket pertandingan Yordania vs Argentina?

FIFA telah memperkenalkan sistem harga variabel untuk Piala Dunia 2026, yang berarti harga tiket berfluktuasi tergantung pada permintaan pertandingan, kategori tempat duduk, dan ketersediaan.

Pertandingan yang melibatkan Argentina diperkirakan akan menjadi salah satu pertandingan babak penyisihan grup termahal karena tingginya permintaan internasional dan popularitas juara dunia bertahan yang terus berlanjut.

Tiket termurah untuk pertandingan Yordania vs Argentina saat ini diperkirakan mulai dari sekitar $120 hingga $250, tergantung pada lokasi tempat duduk dan ketersediaan di pasar sekunder.

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $450 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $180 - $320 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $120 - $220 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Para penggemar yang ingin mendapatkan harga terendah disarankan untuk membeli tiket sedini mungkin, karena harga jual kembali untuk pertandingan Argentina diperkirakan akan naik secara signifikan menjelang turnamen.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang AT&T Stadium

Pertandingan Jordan vs Argentina akan digelar di AT&T Stadium di Arlington, Texas, salah satu venue olahraga terbesar dan paling canggih secara teknologi di dunia.

Stadion ini merupakan kandang tim NFL Dallas Cowboys dan telah menjadi tuan rumah berbagai acara olahraga besar, termasuk Super Bowl, pertandingan Copa America, pertandingan persahabatan internasional, dan konser kelas dunia.

Suasana di stadion diperkirakan akan sangat meriah, terutama karena para pendukung Argentina kemungkinan akan datang dalam jumlah besar untuk menyaksikan salah satu pertandingan unggulan di turnamen ini.