Cara membeli tiket pertandingan Jerman vs Pantai Gading: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang BMO Field, dan lainnya

Setelah pertandingan pembuka Grup E di Amerika Serikat, Jerman, dan Pantai Gading, tim ini akan bertolak ke Kanada untuk menjalani laga krusial di Piala Dunia 2026.

Setelah tersingkir sebelum babak gugur di Piala Dunia 2018 dan 2022, Jerman menyadari bahwa mereka tidak boleh melakukan kesalahan kali ini.

Meskipun tersingkir di babak pertama dalam tiga turnamen Piala Dunia sebelumnya (2006, 2010, & 2014), Pantai Gading bukanlah lawan yang bisa diremehkan, terutama dengan kehadiran pemain-pemain seperti Amad Diallo, Franck Kessie, dan Sebastien Haller dalam susunan pemain mereka.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk pertandingan Jerman vs Pantai Gading di Toronto, termasuk tempat pembelian dan harga tiket.

Kapan pertandingan Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026?

Jadwal Pertandingan Jerman di Piala Dunia 2026

Jerman memenangkan dua pertandingan dan seri satu kali dalam pertandingan grup mereka saat Piala Dunia terakhir kali diselenggarakan di Amerika Utara pada tahun 1994. Apa yang menanti Die Mannschaft kali ini?

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket Minggu, 14 Juni Jerman vs Curacao NRG Stadium (Houston) Tiket Sabtu, 20 Juni Jerman vs Pantai Gading Stadion BMO (Toronto) Tiket Kamis, 25 Juni Ekuador vs Jerman Stadion MetLife (East Rutherford) Tiket

Jadwal Pertandingan Pantai Gading di Piala Dunia 2026

Pantai Gading kembali ke panggung sepak bola terbesar untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 2014. Berikut adalah jadwal pertandingan Grup E yang menanti mereka:

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket Minggu, 14 Juni Pantai Gading vs Ekuador Lincoln Financial Field (Philadelphia) Tiket Sabtu, 20 Juni Jerman vs Pantai Gading BMO Field (Toronto) Tiket Kamis, 25 Juni Curacao vs Pantai Gading Lincoln Financial Field (Philadelphia) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Jerman vs Pantai Gading?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui tahap-tahap awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa cari tiket di platform seperti StubHub . Ini sering jadi pilihan terbaik buat pertandingan sistem gugur yang banyak dicari, meski harganya bisa beda dari harga nominal. Selalu cek syarat dan ketentuan situs sekunder sebelum beli.

Berapa harga tiket pertandingan Jerman vs Pantai Gading?

FIFA telah menerapkan harga yang bervariasi untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Semua yang perlu Anda ketahui tentang BMO Field

BMO Field adalah stadion terbuka yang terletak di Exhibition Place, Toronto, Ontario. Sejak dibuka pada tahun 2007, Toronto FC yang terkenal di MLS, bersama dengan tim nasional sepak bola Kanada, telah bermain di sana secara rutin.

Dari tahun 2014 hingga 2016, stadion ini menjalani serangkaian renovasi besar-besaran dan memperpanjang lapangan agar sesuai untuk menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola Kanada. Hal ini memungkinkan Toronto Argonauts pindah ke BMO Field pada awal musim CFL 2016.

BMO Field adalah salah satu dari dua stadion di Kanada, yang satunya lagi adalah BC Place di Vancouver, yang akan menjadi tuan rumah pertandingan pada Piala Dunia FIFA 2026 mendatang. Untuk memenuhi persyaratan FIFA, stadion ini akan dilengkapi dengan 17.756 kursi sementara sehingga kapasitasnya menjadi 45.736 untuk ajang sepak bola akbar musim panas ini.

Jumlah penonton terbanyak untuk sebuah pertandingan di stadion ini tercatat pada bulan Mei lalu, saat Toronto FC menjamu Lionel Messi dan Inter Miami di hadapan 44.828 penonton.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Jerman vs Pantai Gading