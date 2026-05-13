Cara membeli tiket pertandingan Jerman vs Curaçao: Harga tiket Piala Dunia, informasi Stadion NRG, dan lainnya

Jerman bertandang ke wilayah Selatan untuk menjalani laga Grup E yang menarik melawan Curacao, yang diprediksi akan menjadi pertandingan pembuka bersejarah bagi kedua negara di Piala Dunia 2026.

Tim Jerman, yang dipimpin oleh generasi bintang-bintang top dan empat kali juara dunia, tiba di Texas dengan tujuan untuk mengukuhkan kembali dominasinya di panggung global. Curacao tiba di Houston sebagai debutan turnamen, mewakili simbol ambisi yang terus meningkat dan keahlian teknis dari Karibia.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk pertandingan Jerman vs Curacao, termasuk tempat pembelian, harga tiket, dan informasi penting mengenai stadion.

Kapan pertandingan Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026 berlangsung?

Jadwal Pertandingan Jerman di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 14 Juni 2026 Jerman vs Curacao NRG Stadium, Houston Tiket 20 Juni 2026 Jerman vs Pantai Gading Stadion BMO, Toronto Tiket 25 Juni 2026 Ekuador vs Jerman Stadion MetLife, East Rutherford Tiket

Jadwal Piala Dunia Curacao 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 14 Juni 2026 Jerman vs Curacao NRG Stadium, Houston Tiket 21 Juni 2025 Ekuador vs Curacao Stadion Arrowhead, Kansas City Tiket 25 Juni 2026 Curacao vs Pantai Gading Lincoln Financial Field, Philadelphia Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Jerman vs Curacao?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket pertandingan Jerman vs Curacao?

Harga tiket Piala Dunia bisa sangat bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk dan seberapa dekat kita dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan Jerman vs Curaçao di Houston, harga tiket level dasar saat ini menjadi daya tarik utama bagi penggemar dengan anggaran terbatas. Saat juara empat kali ini turun ke lapangan untuk pertandingan pembuka turnamen, permintaan untuk pertandingan Minggu malam di NRG Stadium diperkirakan tinggi, meskipun harga untuk pertandingan grup netral tetap lebih terjangkau dibandingkan dengan pertandingan tuan rumah.

Saat ini, tiket resmi termurah tersedia dengan harga sekitar $120 hingga $200 di bagian atas stadion. Di pasar sekunder, harga "get-in" baru-baru ini mengalami penurunan, dengan harga tiket kelas bawah mulai dari sekitar $450 hingga $650.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Kategori 3 (Kelas Atas): $120 – $450

Kategori 2 (Tingkat Menengah): $500 – $950

Kategori 1 (Tingkat Bawah/Sisi Lapangan): $1.000 – $2.500

Hospitality/VIP: $3.300+

Perlu dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena Houston merupakan destinasi global terkemuka dan pertandingan ini menandai debut bersejarah Curaçao melawan raksasa sepak bola, permintaan dari penonton lokal maupun yang datang dari luar sangat tinggi. Memastikan mendapatkan tiket Kategori 3 yang tersedia sedini mungkin adalah langkah paling bijak bagi para pendukung yang ingin menyaksikan pertandingan ini di NRG Stadium dengan anggaran terbatas.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang NRG Stadium

Venue di Houston ini, yang secara resmi ditetapkan sebagai Houston Stadium (dan dikenal secara komersial sebagai NRG Stadium) untuk turnamen ini, merupakan pelopor arsitektur olahraga modern dan landasan sejarah olahraga kota tersebut.

Terletak di kompleks NRG Park, stadion ini adalah stadion sepak bola profesional pertama yang dilengkapi atap yang dapat dibuka-tutup, sebuah desain canggih yang memungkinkan venue ini beralih antara pengalaman terbuka dan lingkungan yang dikendalikan iklimnya.

Stadion ini terkenal di dunia berkat panel atap yang dapat dibuka dan ditutup yang sangat besar, yang dapat dibuka atau ditutup hanya dalam waktu tujuh menit, serta dua papan video definisi tinggi yang memberikan pengalaman menonton terbaik bagi setiap penonton.

Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini akan beroperasi dengan kapasitas sekitar 72.000 kursi. Meskipun berskala sangat besar, tata letak arsitekturnya dirancang agar serbaguna dan memberikan sudut pandang yang optimal, sehingga menciptakan suasana yang semarak untuk pertandingan-pertandingan yang akan diselenggarakan di sana.

Untuk memenuhi standar internasional, venue ini dilengkapi dengan lapangan rumput hibrida kelas dunia, memastikan permukaan lapangan yang berkualitas tinggi untuk jadwal yang mencakup lima pertandingan fase grup dan dua babak gugur bergengsi.



