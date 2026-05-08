Cara membeli tiket pertandingan Jepang vs Swedia: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang AT&T Stadium, dan lainnya

Tim Nasional Jepang bertolak ke jantung Texas untuk menghadapi laga krusial melawan Swedia dalam pertandingan penutup Grup F Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan menjadi penentu.

Blue Samurai, yang dipimpin oleh generasi bintang yang bermain di level tertinggi Eropa, bertekad untuk menampilkan presisi teknis khas mereka dan kecepatan transisi yang luar biasa. Sementara itu, Swedia datang dengan skuad yang ditandai oleh kekuatan serangan yang diperbarui dan pertahanan yang kokoh. Blågult berupaya mengubah AT&T Stadium menjadi benteng kokoh untuk pertandingan krusial ini.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk pertandingan Jepang vs Swedia, termasuk tempat pembelian, harga tiket, dan informasi penting mengenai stadion.

Kapan pertandingan Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026 berlangsung?

Jadwal Pertandingan Jepang di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 14 Juni 2026 Belanda vs Jepang AT&T Stadium, Arlington Tiket 21 Juni 2026 Tunisia vs Jepang Estadio BBVA, Guadalupe Tiket 26 Juni 2026 Jepang vs Swedia AT&T Stadium, Arlington Tiket

Jadwal Pertandingan Swedia di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 15 Juni 2026 Swedia vs Tunisia Estadio BBVA, Guadalupe Tiket 20 Juni 2025 Belanda vs Swedia NRG Stadium, Houston Tiket 26 Juni 2026 Jepang vs Swedia AT&T Stadium, Arlington Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Jepang vs Swedia?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket Jepang vs Swedia?

Harga tiket Piala Dunia bisa sangat bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan seberapa dekat dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan Jepang vs Swedia di Arlington, harga tiket kelas bawah saat ini menjadi daya tarik terbesar bagi penggemar dengan anggaran terbatas. Karena kedua pesaing Grup F ini akan saling berhadapan dalam pertarungan taktis yang mungkin menentukan, permintaan diperkirakan akan tinggi untuk pertandingan di tengah turnamen ini.

Saat ini, tiket termurah tersedia dengan harga sekitar $250 hingga $350 di bagian atas stadion.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Kategori 3 (Kelas Atas): $330 – $450

Kategori 2 (Tingkat Menengah): $500 – $750

Kategori 1 (Tingkat Bawah/Sisi Lapangan): $800 – $1.450

Hospitality/VIP: $1.740+

Perlu dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena wilayah Dallas merupakan pusat utama turnamen dan memiliki salah satu venue paling canggih secara teknologi di dunia, permintaan diperkirakan akan tinggi. Memastikan mendapatkan tiket Kategori 3 yang tersedia sejak dini adalah langkah paling bijak bagi para pendukung yang sadar anggaran dan ingin menyaksikan pertandingan ini di AT&T Stadium.

Rekor head-to-head Jepang vs Swedia

JPN Last 1 matches SWE 0 Menang 1 Seri 0 Menang Japan 1 - 1 Sweden 1 Gol tercipta 1 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Di mana pertandingan Jepang vs Swedia akan digelar?

Pertandingan Jepang vs Swedia akan digelar di AT&T Stadium (yang ditetapkan sebagai Dallas Stadium untuk turnamen ini) di Texas.

Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini akan beroperasi dengan kapasitas sekitar 90.000 kursi.

Terletak di Arlington, Texas, stadion ini adalah stadion raksasa dengan atap yang dapat dibuka-tutup yang mengubah pengalaman penonton. Tempat ini terkenal di dunia karena papan video definisi tinggi raksasa yang digantung di tengah, yang membentang selebar 160 kaki dan tetap menjadi salah satu layar gantung terbesar dalam dunia olahraga global, memastikan setiap penggemar memiliki pandangan yang sangat jelas terhadap aksi yang terjadi.