Cara membeli tiket pertandingan Iran vs Selandia Baru: Harga tiket Piala Dunia, informasi SoFi Stadium, dan lainnya

Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan akan menghadirkan musim panas sepak bola yang tak terlupakan bagi Amerika Utara, dan salah satu pertandingan menarik di babak penyisihan grup akan mempertemukan Iran melawan Selandia Baru di SoFi Stadium, Inglewood, California.

Kedua negara datang dengan ambisi untuk memulai kampanye Piala Dunia mereka dengan kuat, di mana Iran ingin melanjutkan penampilan impresifnya di turnamen-turnamen terakhir, sementara Selandia Baru bertekad untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di panggung terbesar sepak bola dunia.

Kapan pertandingan Iran vs Selandia Baru berlangsung?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket 15 Juni 2026 - 19:00 Iran vs Selandia Baru Stadion SoFi, Inglewood Tiket

Jadwal pertandingan Iran di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 15 Juni 2026 Iran vs Selandia Baru Stadion SoFi, Inglewood Tiket 21 Juni 2026 Belgia vs Iran Stadion SoFi, Inglewood Tiket 26 Juni 2026 Mesir vs Iran Lumen Field, Seattle Tiket

Jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 Selandia Baru

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 15 Juni 2026 Iran vs Selandia Baru Stadion SoFi, Inglewood Tiket 21 Juni 2026 Selandia Baru vs Mesir BC Place, Vancouver Tiket 26 Juni 2026 Selandia Baru vs Belgia BC Place, Vancouver Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket Iran vs Selandia Baru?

Para penggemar yang ingin menonton pertandingan Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia FIFA 2026 masih memiliki beberapa cara terpercaya untuk mendapatkan tiket sebelum hari pertandingan.

Pilihan tiket saat ini meliputi:

Penjualan Resmi FIFA: FIFA terus melepas persediaan tiket terpilih selama fase penjualan terakhir dengan prinsip siapa cepat, dia dapat.

FIFA terus melepas persediaan tiket terpilih selama fase penjualan terakhir dengan prinsip siapa cepat, dia dapat. Platform Penjualan Kembali FIFA: Penggemar dapat membeli tiket penjualan kembali yang terverifikasi langsung dari pendukung yang tidak dapat lagi menghadiri pertandingan.

Penggemar dapat membeli tiket penjualan kembali yang terverifikasi langsung dari pendukung yang tidak dapat lagi menghadiri pertandingan. Pasar Sekunder: Platform seperti StubHub tetap menjadi alternatif untuk membeli tiket pertandingan Piala Dunia yang sangat diminati.

Platform seperti StubHub tetap menjadi alternatif untuk membeli tiket pertandingan Piala Dunia yang sangat diminati. Paket Hospitality: Paket premium menawarkan tempat duduk VIP, lounge eksklusif, akses prioritas, dan pengalaman hari pertandingan yang mewah.

Semua tiket untuk Piala Dunia FIFA 2026 diperkirakan akan sepenuhnya digital melalui platform tiket seluler resmi FIFA.

Berapa harga tiket Iran vs Selandia Baru?

FIFA telah memperkenalkan sistem harga dinamis untuk Piala Dunia 2026, yang berarti harga bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk, permintaan, dan tahap turnamen.

Harga tiket babak penyisihan grup saat ini mulai dari sekitar $60 untuk kategori tempat duduk termurah, sedangkan bagian premium dan pengalaman perhotelan bisa jauh lebih mahal.

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Semua yang perlu Anda ketahui tentang SoFi Stadium

Pertandingan Iran vs Selandia Baru akan berlangsung di SoFi Stadium di Inglewood, California, salah satu venue olahraga paling canggih dan modern di dunia.

Stadion ini merupakan markas bagi tim NFL Los Angeles Rams dan Los Angeles Chargers, dan dengan cepat menjadi salah satu destinasi utama untuk acara olahraga besar dan konser di Amerika Utara.

Untuk Piala Dunia FIFA 2026, SoFi Stadium diperkirakan akan menampung lebih dari 70.000 penggemar, menghadirkan atmosfer yang meriah untuk salah satu pertandingan babak penyisihan grup yang menonjol dalam turnamen tersebut.