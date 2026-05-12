Cara membeli tiket pertandingan Irak vs Norwegia: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Gillette Stadium, dan lainnya

Irak akan berhadapan dengan Norwegia di Gillette Stadium, Foxborough, pada 16 Juni dalam laga fase grup yang seru di Piala Dunia 2026.

Seiring meningkatnya minat global terhadap kedua tim nasional ini, permintaan tiket Irak vs Norwegia diperkirakan akan tinggi karena para penggemar ingin mendapatkan kursi dengan harga terjangkau untuk salah satu pertandingan paling menarik di babak penyisihan grup.

GOAL menyajikan semua informasi yang Anda butuhkan tentang cara membeli tiket Irak vs Norwegia, termasuk harga tiket dan cara mendapatkan kursi termurah sebelum habis terjual.

Kapan pertandingan Irak vs Norwegia berlangsung?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket 16 Juni 2026 - 17:00 Irak vs Norwegia Stadion Gillette, Foxborough Tiket

Jadwal pertandingan Irak di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan Tempat Tiket 16 Juni 2026 Irak vs Norwegia Stadion Gillette (Boston) Tiket 22 Juni 2026 Irak vs Prancis Stadion MetLife (NY/NJ) Tiket 26 Juni 2026 Irak vs Senegal Stadion Gillette (Boston) Tiket

Jadwal pertandingan Norwegia di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan Tempat Tiket 16 Juni 2026 Irak vs Norwegia Stadion Gillette (Boston) Tiket 22 Juni 2026 Norwegia vs Senegal Stadion MetLife (NY/NJ) Tiket 26 Juni 2026 Norwegia vs Prancis Stadion Gillette (Boston) Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket Irak vs Norwegia?

Ada beberapa cara bagi para penggemar untuk mendapatkan tiket pertandingan Irak vs Norwegia di Piala Dunia FIFA 2026, dengan permintaan yang diperkirakan akan meningkat secara signifikan seiring mendekatnya turnamen.

Penjualan tiket resmi FIFA: FIFA melepas tiket secara bertahap, termasuk penjualan tiket undian awal dan final, serta penjualan dengan sistem siapa cepat dia dapat.

Platform penjualan kembali resmi FIFA: Penggemar dapat membeli tiket bekas yang terverifikasi dengan aman melalui sistem penjualan kembali resmi FIFA.

Pasar sekunder: Platform seperti StubHub menyediakan akses alternatif ke tiket, seringkali menjadi pilihan terakhir untuk pertandingan yang sudah habis terjual.

Paket hospitality: Paket premium mencakup tempat duduk VIP, lounge eksklusif, dan pengalaman hari pertandingan yang ditingkatkan.

Semua tiket Piala Dunia 2026 akan berbentuk digital dan dikirimkan melalui aplikasi tiket resmi FIFA, sehingga akses seluler menjadi hal yang penting untuk masuk ke Stadion Gillette.

Berapa harga tiket Irak vs Norwegia?

FIFA telah memperkenalkan harga dinamis untuk Piala Dunia 2026, yang berarti harga tiket bervariasi tergantung pada permintaan, kategori, dan tahap kompetisi.

Tiket babak penyisihan grup tetap menjadi pilihan paling terjangkau bagi para penggemar, dengan harga tingkat pemula yang dirancang agar turnamen ini tetap dapat diakses di semua negara tuan rumah, termasuk Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Kategori Babak Grup Babak Gugur Babak Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Tiket termurah untuk pertandingan Irak vs Norwegia diperkirakan mulai dari sekitar $60 hingga $120, tergantung ketersediaan, sehingga pembelian lebih awal adalah cara terbaik untuk mendapatkan kursi dengan harga murah sebelum harga jual kembali naik.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Gillette Stadium

Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts, akan menjadi tuan rumah pertandingan Irak vs Norwegia dalam salah satu pertandingan babak penyisihan grup yang paling dinantikan di Piala Dunia FIFA 2026.

Terkenal terutama sebagai kandang New England Patriots, Gillette Stadium adalah salah satu tempat olahraga utama di Amerika Serikat dan telah dipilih untuk menjadi tuan rumah beberapa pertandingan Piala Dunia berkat fasilitas modern dan kapasitasnya yang besar.

Stadion ini akan menyambut lebih dari 60.000 penggemar untuk pertandingan Piala Dunia, menciptakan suasana yang intens dan penuh energi untuk sepak bola internasional.