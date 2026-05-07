Cara membeli tiket pertandingan Inggris vs Kroasia: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang AT&T Stadium, dan lainnya

Grup L Piala Dunia akan dimulai di Texas pada 17 Juni dengan laga seru antara dua tim elit Eropa: Inggris vs Kroasia.

Ini akan menjadi pertemuan kedua kedua tim di turnamen Piala Dunia, dan jika pertandingan pertama bisa dijadikan acuan, kita akan disuguhi pertandingan yang mendebarkan. Delapan tahun lalu, Kroasia mengalahkan Inggris di babak perpanjangan waktu untuk memastikan tempat mereka di Final 2018.

GOAL akan memberikan semua informasi tiket untuk pertandingan Piala Dunia Inggris vs Kroasia di Arlington, di AT&T Stadium, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Piala Dunia Inggris vs Kroasia berlangsung?

Bagaimana jadwal grup Inggris di Piala Dunia 2026?

Tanggal Jadwal Pertandingan (kick-off) Lokasi Tiket Rabu, 17 Juni Inggris vs Kroasia (15.00 CDT) AT&T Stadium (Arlington) Tiket Selasa, 23 Juni Inggris vs Ghana (16.00 ET) Stadion Gillette (Foxborough) Tiket Sabtu, 27 Juni Inggris vs Panama (17.00 ET) Stadion MetLife (East Rutherford, New Jersey) Tiket

Bagaimana jadwal grup Kroasia di Piala Dunia 2026?

Tanggal Jadwal Pertandingan (kick-off) Lokasi Tiket Rabu, 17 Juni Kroasia vs Inggris (15.00 CDT) AT&T Stadium (Arlington) Tiket Selasa, 23 Juni Kroasia vs Panama (19.00 ET) BMO Field (Toronto) Tiket Sabtu, 27 Juni Kroasia vs Ghana (17.00 ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia Inggris vs Kroasia

Para pendukung telah dapat membeli tiket resmi pertandingan Piala Dunia 2026 melalui situs FIFA sejak September 2025.

Fase penjualan tiket Piala Dunia yang terakhir, yaitu Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir, dimulai pada 1 April dan akan berlangsung hingga akhir turnamen.

Belum mendapatkan tiket pada fase-fase sebelumnya? Berikut adalah semua opsi penjualan kembali:

Saluran resminya adalah Pasar Penjualan Kembali/Pertukaran FIFA, yang dapat diakses melalui FIFA.com/tickets. Platform ini, yang awalnya diluncurkan pada Oktober 2025, dibuka kembali pada 2 April dan akan tetap buka hingga satu jam sebelum kick-off masing-masing pertandingan.

Platform ini tersedia untuk penduduk Kanada, Amerika, dan internasional, sedangkan FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) ditujukan untuk penduduk Meksiko.

Penjual pihak ketiga, seperti StubHub , juga akan menyediakan tiket Piala Dunia 2026.

Satu hal penting bagi pembeli tiket resale: ketersediaannya bisa sangat terbatas, dan tiket mungkin muncul secara sporadis. Penggemar yang ingin mendapatkan tiket resale harus sering memeriksa platform ini, bertindak cepat saat tiket muncul, dan menyiapkan detail pembayaran terlebih dahulu.

Tiket Piala Dunia Inggris vs Kroasia: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tribun bawah.

Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga resmi telah berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan awal untuk pertandingan grup yang tidak termasuk negara tuan rumah adalah $60 - $620.

Pantau terus portal tiket Piala Dunia FIFA untuk informasi tambahan dan situs penjualan pihak ketiga seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan saat ini.

Rekor head-to-head Inggris vs Kroasia

Prediksi Pertandingan Inggris vs Kroasia di Piala Dunia

Inggris mungkin tak terkalahkan dalam tiga pertemuan sebelumnya melawan Kroasia, namun kekalahan mereka di semifinal Piala Dunia 2018 masih terasa menyakitkan dan mereka akan berupaya membalas kekalahan tersebut dalam laga pembuka Grup F di Arlington.

Tak diragukan lagi bahwa Inggris akan menjadi salah satu tim dengan dukungan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selain jumlah besar pendukung yang diperkirakan akan terbang melintasi Samudra Atlantik pada musim panas nanti, mereka juga sudah memiliki basis pendukung yang besar di Amerika Utara.

Meskipun penantian akan gelar juara turnamen internasional besar pertama Inggris sejak 1966 masih berlanjut, penampilan konsisten mereka di panggung besar menegaskan status mereka sebagai salah satu tim sepak bola elit Eropa (dan dunia). Hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa para penggemar terus berbondong-bondong menonton pertandingan mereka dan mengapa permintaan tiket pertandingan Inggris selalu tinggi.

Meskipun menampilkan performa di bawah standar pada tahap awal kampanye kualifikasi Piala Dunia mereka, termasuk kemenangan 1-0 dan 2-0 atas Andorra, Inggris semakin percaya diri di bawah bimbingan Thomas Tuchel. Mereka finis di puncak grup dengan delapan kemenangan dari delapan pertandingan, mencetak 22 gol dan tidak kebobolan satupun, serta menjadi tim Eropa pertama yang memastikan tempat di putaran final Piala Dunia.

Kroasia sendiri merupakan kekuatan dominan selama kualifikasi. Vatreni asuhan Zlatko Dalic tetap tak terkalahkan dan finis di puncak grup mereka, memenangkan tujuh dari delapan pertandingan. Faktanya, mereka hanya kehilangan poin saat bermain imbang 0-0 di Praha melawan Republik Ceko.

Skuad Kroasia mungkin sudah menua, tetapi pengalaman mereka yang luas bisa menjadi penentu. Setelah mencapai semifinal di dua Piala Dunia berturut-turut, peluang mereka tidak bisa dianggap remeh.

Di mana pertandingan Inggris vs Kroasia akan digelar?

AT&T Stadium adalah stadion dengan atap yang dapat dibuka-tutup di Arlington, Texas, yang dibuka pada tahun 2009. Meskipun penyewa utamanya adalah Dallas Cowboys dari NFL, venue ini telah digunakan untuk berbagai kegiatan lain, seperti konser, pertandingan basket, rodeo, dan acara gulat profesional (WWE).

AT&T Stadium akan menjadi salah satu dari 11 stadion di AS yang menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia FIFA 2026. Dengan kapasitas tempat duduk 94.000, stadion ini akan menjadi venue terbesar yang digunakan selama turnamen. Selain pertandingan Inggris vs Kroasia, AT&T Stadium akan menjadi tuan rumah empat pertandingan grup lainnya dan empat pertandingan sistem gugur, termasuk salah satu pertandingan semifinal.