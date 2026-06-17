Cara membeli tiket pertandingan Inggris vs Kroasia di menit-menit terakhir: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang AT&T Stadium, dan lainnya

Grup L Piala Dunia akan dimulai di Texas pada 17 Juni dengan laga seru antara dua tim elit Eropa: Inggris vs Kroasia.

Ini akan menjadi pertemuan kedua kedua tim di ajang Piala Dunia, dan jika pertandingan pertama bisa dijadikan acuan, kita akan disuguhi laga yang mendebarkan. Delapan tahun lalu, Kroasia mengalahkan Inggris di babak perpanjangan waktu untuk memastikan tempat mereka di Final 2018.

Kapan pertandingan Inggris vs Kroasia berlangsung?

Jadwal Pertandingan Inggris di Piala Dunia

Tanggal Pertandingan (kick-off) Tempat Tiket Rabu, 17 Juni Inggris vs Kroasia (pukul 15.00 CDT) AT&T Stadium (Arlington) Tiket Selasa, 23 Juni Inggris vs Ghana (pukul 16.00 ET) Stadion Gillette (Foxborough) Tiket Sabtu, 27 Juni Inggris vs Panama (pukul 5 sore ET) MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey) Tiket

Jadwal Pertandingan Piala Dunia Kroasia

Tanggal Jadwal Pertandingan (waktu kick-off) Lokasi Tiket Rabu, 17 Juni Kroasia vs Inggris (pukul 15.00 CDT) AT&T Stadium (Arlington) Tiket Selasa, 23 Juni Kroasia vs Panama (pukul 19.00 ET) BMO Field (Toronto) Tiket Sabtu, 27 Juni Kroasia vs Ghana (pukul 5 sore ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia Inggris vs Kroasia

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase-fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Para penggemar juga dapat mencari tiket di platform seperti StubHub . Selalu periksa Syarat dan Ketentuan (S&K) situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Satu hal penting bagi pembeli tiket yang dijual kembali: ketersediaannya bisa sangat terbatas, dan tiket mungkin muncul secara sporadis. Penggemar yang ingin mendapatkan tiket yang dijual kembali harus sering memeriksa platform tersebut, bertindak cepat saat tiket muncul, dan menyiapkan detail pembayaran terlebih dahulu.

Berapa harga tiket pertandingan Inggris vs Kroasia?

FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase-fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Inggris vs Kroasia

Inggris mungkin tak terkalahkan dalam tiga pertemuan sebelumnya melawan Kroasia, tetapi kekalahan mereka di semifinal Piala Dunia 2018 masih terasa menyakitkan dan mereka akan berusaha membalas kekalahan tersebut dalam pertandingan pembuka Grup F di Arlington.

Tidak diragukan lagi bahwa Inggris akan menjadi salah satu tim dengan dukungan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selain jumlah besar suporter yang terbang melintasi Samudra Atlantik, mereka juga sudah memiliki basis pendukung yang besar di Amerika Utara.

Meskipun penantian akan gelar juara turnamen internasional besar pertama Inggris sejak 1966 masih berlanjut, penampilan konsisten mereka di panggung besar menegaskan status mereka sebagai salah satu tim sepak bola elit Eropa (dan dunia). Hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa para penggemar terus berbondong-bondong menonton pertandingan mereka dan mengapa permintaan tiket Inggris selalu tinggi.

Meskipun menampilkan performa di bawah standar pada tahap awal kampanye kualifikasi Piala Dunia mereka, termasuk kemenangan 1-0 dan 2-0 atas Andorra, Inggris semakin percaya diri di bawah bimbingan Thomas Tuchel. Mereka finis di puncak grup dengan delapan kemenangan dari delapan pertandingan, mencetak 22 gol dan tidak kebobolan satupun, serta menjadi tim Eropa pertama yang memastikan tempat di putaran final Piala Dunia.

Kroasia sendiri merupakan kekuatan dominan selama babak kualifikasi. Tim Vatreni asuhan Zlatko Dalic tetap tak terkalahkan dan finis di puncak grup mereka, dengan memenangkan tujuh dari delapan pertandingan. Faktanya, mereka hanya kehilangan poin saat bermain imbang 0-0 di Praha melawan Republik Ceko.

Tim Kroasia mungkin memiliki skuad yang sudah menua, tetapi pengalaman luas mereka bisa menjadi penentu. Setelah mencapai semifinal di dua Piala Dunia berturut-turut, peluang mereka tidak boleh dianggap remeh.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang AT&T Stadium

AT&T Stadium adalah stadion beratap yang dapat dibuka-tutup di Arlington, Texas, yang dibuka pada tahun 2009. Meskipun penyewa utamanya adalah Dallas Cowboys yang terkenal di NFL, venue ini telah digunakan untuk berbagai kegiatan lain, seperti konser, pertandingan bola basket, rodeo, dan acara gulat profesional (WWE).

AT&T Stadium akan menjadi salah satu dari 11 stadion di AS yang menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia FIFA 2026. Dengan kapasitas tempat duduk sebanyak 94.000, stadion ini akan menjadi venue terbesar yang digunakan selama turnamen. Selain pertandingan Inggris vs Kroasia, AT&T Stadium akan menjadi tuan rumah empat pertandingan grup lainnya dan empat pertandingan sistem gugur, termasuk salah satu pertandingan semifinal.

Inggris vs Kroasia: Rekor head-to-head



