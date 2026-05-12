Cara membeli tiket pertandingan Inggris vs Ghana: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Gillette Stadium, dan lainnya

Setelah bertanding melawan Kroasia, Inggris akan bertolak ke Gillette Stadium di Foxborough pada 23 Juni untuk menghadapi Ghana dalam laga kedua Grup L Piala Dunia. Tim Black Stars ini pernah menorehkan sejarah dengan lolos ke perempat final pada tahun 2010.

Inggris telah menjalani beberapa pertemuan yang tak terlupakan dengan tim-tim Afrika di turnamen Piala Dunia sebelumnya, termasuk kemenangan epik 3-2 melalui perpanjangan waktu melawan Kamerun pada 1990 dan kemenangan 2-1 di masa injury time melawan Tunisia selama babak penyisihan grup 2018.

Kapan pertandingan Inggris vs Ghana di Piala Dunia 2026?

Jadwal Pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026

The Three Lions tampil gemilang dalam pertandingan pembuka fase grup Piala Dunia empat tahun lalu, dengan mencetak enam gol melawan Iran. Akankah mereka kembali memulai dengan cepat?

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket Rabu, 17 Juni Inggris vs Kroasia AT&T Stadium (Arlington) Tiket Selasa, 23 Juni Inggris vs Ghana Stadion Gillette (Foxborough) Tiket Sabtu, 27 Juni Panama vs Inggris Stadion MetLife (East Rutherford) Tiket

Jadwal Pertandingan Ghana di Piala Dunia 2026

Meskipun menorehkan prestasi gemilang di Piala Dunia 2006 dan 2010, Ghana hanya berhasil memenangkan satu pertandingan saja jika digabungkan dari turnamen 2014 dan 2022. Apa yang menanti Black Stars dalam pertandingan-pertandingan grup mereka selanjutnya?

Tanggal Jadwal Lokasi Tiket Minggu, 14 Juni Ghana vs Panama BMO Field (Toronto) Tiket Selasa, 23 Juni Inggris vs Ghana Stadion Gillette (Foxborough) Tiket Sabtu, 27 Juni Kroasia vs Ghana Lincoln Financial Field (Philadelphia) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Inggris vs Ghana?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan tingginya permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui tahap-tahap awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket pertandingan Inggris vs Ghana?

FIFA telah menerapkan harga yang bervariasi untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Gillette Stadium

Gillette Stadium adalah stadion serbaguna yang terletak di Foxborough, Massachusetts. Stadion ini berjarak sekitar 20 mil di sebelah barat daya Pusat Kota Boston. Stadion ini telah menjadi markas tetap bagi tim NFL New England Patriots dan tim MLS New England Revolution sejak dibuka pada tahun 2002.

Selain sepak bola, banyak bintang musik terbesar dunia telah tampil di venue Foxborough ini. Selama tahun 2025, AC/DC, Kendrick Lamar, Post Malone, The Weeknd, dan Coldplay hanyalah beberapa dari artis yang menggelar konser di sana. Nanti di tahun ini, artis seperti Usher, Bruno Mars, dan Ed Sheeran, di antara banyak lainnya, juga akan tampil di Gillette Stadium.

Untuk Piala Dunia FIFA 2026, kapasitas tempat duduk Gillette Stadium mencapai 65.000, yang mencakup 5.876 kursi klub dan 82 suite mewah. Stadion ini akan menjadi tuan rumah total tujuh pertandingan Piala Dunia 2026, yaitu lima pertandingan fase grup dan dua pertandingan babak gugur.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Inggris vs Ghana?

ENG Last 1 matches GHA 0 Menang 1 Seri 0 Menang England 1 - 1 Ghana 1 Gol tercipta 1 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/1 Kedua tim mencetak gol 1/1



