Cara membeli tiket pertandingan Inggris vs Ghana: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Gillette Stadium, dan lainnya

Setelah bertanding melawan Kroasia, Inggris akan bertolak ke Gillette Stadium di Foxborough pada 23 Juni untuk menghadapi Ghana dalam laga kedua Grup L Piala Dunia. Tim Black Stars ini pernah menorehkan sejarah dengan lolos ke perempat final pada tahun 2010.
Inggris telah menjalani beberapa pertemuan yang tak terlupakan dengan tim-tim Afrika di turnamen Piala Dunia sebelumnya, termasuk kemenangan epik 3-2 melalui perpanjangan waktu melawan Kamerun pada 1990 dan kemenangan 2-1 di masa injury time melawan Tunisia selama babak penyisihan grup 2018.
GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Piala Dunia untuk pertandingan Inggris vs Ghana, termasuk tempat pembelian dan harga tiket.
Kapan pertandingan Inggris vs Ghana di Piala Dunia 2026?
Jadwal Pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026
The Three Lions tampil gemilang dalam pertandingan pembuka fase grup Piala Dunia empat tahun lalu, dengan mencetak enam gol melawan Iran. Akankah mereka kembali memulai dengan cepat?
Tanggal
Jadwal Pertandingan
Lokasi
Tiket
Rabu, 17 Juni
Inggris vs Kroasia
AT&T Stadium (Arlington)
Selasa, 23 Juni
Inggris vs Ghana
Stadion Gillette (Foxborough)
Sabtu, 27 Juni
Panama vs Inggris
Stadion MetLife (East Rutherford)
Jadwal Pertandingan Ghana di Piala Dunia 2026
Meskipun menorehkan prestasi gemilang di Piala Dunia 2006 dan 2010, Ghana hanya berhasil memenangkan satu pertandingan saja jika digabungkan dari turnamen 2014 dan 2022. Apa yang menanti Black Stars dalam pertandingan-pertandingan grup mereka selanjutnya?
Tanggal
Jadwal
Lokasi
Tiket
Minggu, 14 Juni
Ghana vs Panama
BMO Field (Toronto)
Selasa, 23 Juni
Inggris vs Ghana
Stadion Gillette (Foxborough)
Sabtu, 27 Juni
Kroasia vs Ghana
Lincoln Financial Field (Philadelphia)
Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Inggris vs Ghana?
Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan tingginya permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui tahap-tahap awal kini sangat terbatas.
Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:
- Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
- Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
- Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.
Berapa harga tiket pertandingan Inggris vs Ghana?
FIFA telah menerapkan harga yang bervariasi untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.
Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:
Kategori
Babak Grup
Babak 16 Besar - Perempat Final
Semifinal & Final
Kategori 1
$250 - $400
$600 - $1.200
$1.500 - $6.730
Kategori 2
$150 - $280
$400 - $800
$1.000 - $4.210
Kategori 3
$100 - $200
$200 - $500
$600 - $2.790
Kategori 4
$60 - $120
$150 - $350
$400 - $2.030
Semua yang perlu Anda ketahui tentang Gillette Stadium
Gillette Stadium adalah stadion serbaguna yang terletak di Foxborough, Massachusetts. Stadion ini berjarak sekitar 20 mil di sebelah barat daya Pusat Kota Boston. Stadion ini telah menjadi markas tetap bagi tim NFL New England Patriots dan tim MLS New England Revolution sejak dibuka pada tahun 2002.
Selain sepak bola, banyak bintang musik terbesar dunia telah tampil di venue Foxborough ini. Selama tahun 2025, AC/DC, Kendrick Lamar, Post Malone, The Weeknd, dan Coldplay hanyalah beberapa dari artis yang menggelar konser di sana. Nanti di tahun ini, artis seperti Usher, Bruno Mars, dan Ed Sheeran, di antara banyak lainnya, juga akan tampil di Gillette Stadium.
Untuk Piala Dunia FIFA 2026, kapasitas tempat duduk Gillette Stadium mencapai 65.000, yang mencakup 5.876 kursi klub dan 82 suite mewah. Stadion ini akan menjadi tuan rumah total tujuh pertandingan Piala Dunia 2026, yaitu lima pertandingan fase grup dan dua pertandingan babak gugur.