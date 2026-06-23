Cara membeli tiket pertandingan Inggris vs Ghana di menit-menit terakhir: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Gillette Stadium, dan lainnya

Setelah pertandingan pembuka Grup L Piala Dunia melawan Kroasia, Inggris kini bertolak ke Gillette Stadium di Foxborough untuk menghadapi Ghana (23 Juni). Tim Black Stars ini terkenal pernah mencapai perempat final pada tahun 2010.

Inggris telah menjalani beberapa pertemuan yang tak terlupakan dengan tim-tim Afrika di turnamen Piala Dunia sebelumnya, termasuk kemenangan epik 3-2 melalui perpanjangan waktu melawan Kamerun pada 1990 dan kemenangan 2-1 di masa injury time melawan Tunisia selama babak penyisihan grup 2018.

Sejauh ini, perjalanan kedua negara di Amerika Utara berjalan lancar. Sementara Three Lions asuhan Thomas Tuchel tampil gemilang dalam laga melawan Kroasia, meraih kemenangan 4-2 berkat penampilan luar biasa di babak kedua, Ghana mencetak gol di menit-menit akhir melawan Panama untuk mengantongi tiga poin penuh.

Kapan pertandingan Inggris vs Ghana?

Jadwal Pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan Lokasi Skor Akhir / Tiket Rabu, 17 Juni Inggris vs Kroasia AT&T Stadium (Arlington) 4-2 Selasa, 23 Juni Inggris vs Ghana Stadion Gillette (Foxborough) Tiket Sabtu, 27 Juni Panama vs Inggris Stadion MetLife (East Rutherford) Tiket

Jadwal Pertandingan Ghana di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Skor Akhir / Tiket Minggu, 14 Juni Ghana vs Panama BMO Field (Toronto) 1-0 Selasa, 23 Juni Inggris vs Ghana Stadion Gillette (Foxborough) Tiket Sabtu, 27 Juni Kroasia vs Ghana Lincoln Financial Field (Philadelphia) Tiket

Cara membeli tiket pertandingan Inggris vs Ghana

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub . Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket pertandingan Inggris vs Ghana?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase-fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Gillette Stadium

Gillette Stadium adalah stadion serbaguna yang terletak di Foxborough, Massachusetts. Stadion ini berjarak sekitar 20 mil di sebelah barat daya Pusat Kota Boston. Sejak dibuka pada tahun 2002, stadion ini telah menjadi markas tetap bagi tim NFL New England Patriots dan tim MLS New England Revolution.

Selain pertandingan sepak bola, sejumlah besar bintang musik terbesar dunia telah tampil di venue Foxborough ini. Selama tahun 2025, AC/DC, Kendrick Lamar, Post Malone, The Weeknd, dan Coldplay hanyalah beberapa di antara artis yang menggelar konser di sana. Pada akhir tahun ini, artis seperti Usher, Bruno Mars, dan Ed Sheeran, di antara banyak lainnya, juga akan tampil di Gillette Stadium.

Untuk Piala Dunia FIFA 2026, kapasitas tempat duduk Gillette Stadium adalah 65.000, yang mencakup 5.876 kursi klub dan 82 suite mewah. Stadion ini akan menjadi tuan rumah total tujuh pertandingan Piala Dunia 2026, yaitu lima pertandingan fase grup dan dua pertandingan babak gugur.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Inggris vs Ghana

ENG Last 1 matches GHA 0 Menang 1 Seri 0 Menang England 1 - 1 Ghana 1 Gol tercipta 1 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/1 Kedua tim mencetak gol 1/1



