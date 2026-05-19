Cara membeli tiket pertandingan Haiti vs Skotlandia: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Gillette Stadium, dan lainnya

Haiti akan berhadapan dengan Skotlandia dalam Piala Dunia 2026 di Gillette Stadium, Massachusetts, pada 13 Juni.

Pertandingan ini sarat dengan makna historis karena Haiti akan tampil untuk kedua kalinya, dan yang pertama sejak 1974. Mereka akan berhadapan dengan tim Skotlandia yang kembali ke turnamen ini setelah absen selama 28 tahun, membuka pertandingan Grup C di Massachusetts.

Kapan pertandingan Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026 berlangsung?

Jadwal Grup Haiti di Piala Dunia 2026

Haiti akan menjadi tim yang tidak diunggulkan di Grup C, yang juga berisi Skotlandia, Brasil, dan Maroko.

Tanggal Jadwal Pertandingan Tempat Tiket 13 Juni Haiti vs Skotlandia Stadion Gillette, Massachusetts Tiket 19 Juni Brasil vs Haiti Lincoln Financial Field, Philadelphia Tiket 24 Juni Maroko vs Haiti Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Tiket

Jadwal Pertandingan Grup Piala Dunia 2026 Skotlandia

Skotlandia berhasil lolos melalui babak playoff yang tak terlupakan melawan Denmark untuk memastikan tiket mereka ke Piala Dunia 2026. Berikut adalah jadwal Grup C yang menanti mereka musim panas ini:

Tanggal Jadwal Pertandingan Tempat Tiket 13 Juni Haiti vs Skotlandia Stadion Gillette, Massachusetts Tiket 19 Juni Skotlandia vs Maroko Stadion Gillette, Massachusetts Tiket 24 Juni Skotlandia vs Brasil Stadion Hard Rock, Miami Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Haiti vs Skotlandia?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui tahap-tahap awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket Haiti vs Skotlandia?

Harga tiket Piala Dunia bisa sangat bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan seberapa dekat dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan Haiti vs Skotlandia di Massachusetts, harga tiket kelas bawah saat ini menjadi daya tarik terbesar bagi penggemar dengan anggaran terbatas. Saat tuan rumah turun ke lapangan untuk pertandingan penentu di babak penyisihan grup, permintaan diperkirakan akan menjadi salah satu yang tertinggi di babak pembukaan.

Saat ini, tiket termurah tersedia dengan harga sekitar $400 hingga $550 di bagian atas stadion.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Kategori 3 (Kelas Atas): $400 - $750

Kategori 2 (Tingkat Menengah): $800 - $1.300

Kategori 1 (Tingkat Bawah/Sisi Lapangan): $1.500 - $3.500

Hospitality/VIP: $4.000+

Perlu dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena Massachusetts merupakan destinasi global terkemuka dan pusat utama bagi tim tuan rumah, permintaan lokal diperkirakan akan sangat tinggi. Memastikan ketersediaan tiket Kategori 3 sedini mungkin adalah langkah paling bijak bagi para pendukung yang sadar anggaran dan ingin menyaksikan pertandingan penting ini.

Di mana pertandingan Haiti vs Skotlandia akan digelar?

Pertandingan Haiti vs Skotlandia akan diselenggarakan di Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts.

Terkenal terutama sebagai kandang New England Patriots, Gillette Stadium adalah salah satu tempat olahraga utama di Amerika Serikat dan telah dipilih untuk menjadi tuan rumah beberapa pertandingan Piala Dunia berkat fasilitas modern dan kapasitasnya yang besar.

Stadion ini akan menampung lebih dari 60.000 penonton untuk pertandingan Piala Dunia.