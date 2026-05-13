Cara membeli tiket pertandingan Ghana vs Panama: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang BMO Field, dan lainnya

Ghana akan bertandang ke Toronto untuk menghadapi Panama dalam laga seru Grup L yang diprediksi akan menjadi pertandingan pembuka bersejarah bagi kedua negara di Piala Dunia 2026.

Tim Ghana, yang dipimpin oleh generasi bintang yang bermain di level tertinggi sepak bola Eropa, bertekad untuk mengukuhkan kembali statusnya sebagai kekuatan global.

Dengan dukungan suporter yang antusias yang akan membuat BMO Field terasa seperti arena pertarungan netral, Panama berupaya meraih hasil penting dalam laga pembuka ini.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk pertandingan Ghana vs Panama, termasuk tempat pembelian, harga tiket, dan informasi penting mengenai stadion.

Kapan pertandingan Ghana vs Panama di Piala Dunia 2026 berlangsung?

Jadwal Pertandingan Ghana di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 18 Juni 2026 Ghana vs Panama BMO Field, Toronto Tiket 23 Juni 2026 Inggris vs Ghana Stadion Gillette, Foxborough Tiket 27 Juni 2026 Kroasia vs Ghana Lincoln Financial Field, Philadelphia Tiket

Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2026 Panama

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 18 Juni 2026 Ghana vs Panama BMO Field, Toronto Tiket 24 Juni 2025 Panama vs Kroasia Stadion BMO, Toronto Tiket 27 Juni 2026 Panama vs Inggris Stadion MetLife, East Rutherford Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Ghana vs Panama?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Seleksi Acak awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali jadi pilihan terbaik buat pertandingan sistem gugur yang banyak dicari, meski harganya bisa beda dari harga nominal. Selalu cek syarat dan ketentuan situs sekunder sebelum membeli.

Berapa harga tiket Ghana vs Panama?

Harga tiket Piala Dunia bisa sangat bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan seberapa dekat dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan Ghana vs Panama di Toronto, harga tiket level dasar saat ini menjadi daya tarik utama bagi penggemar dengan anggaran terbatas. Karena dua tim paling dinamis secara fisik di wilayah masing-masing akan bertanding di babak pembuka, permintaan diperkirakan tinggi di kalangan pendukung lokal dan diaspora internasional di Ontario.

Saat ini, tiket resmi termurah tersedia dengan harga sekitar $115 hingga $200 di bagian atas stadion. Di pasar sekunder, harga tiket kelas bawah untuk pertandingan ini terlihat mulai dari sekitar $350 hingga $500 menjelang tanggal pertandingan.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Kategori 3 (Kelas Atas): $115 – $450

Kategori 2 (Tingkat Menengah): $500 – $900

Kategori 1 (Tingkat Bawah/Sisi Lapangan): $1.250 – $2.500

Hospitality/VIP: $3.500+

Perlu dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena Toronto merupakan destinasi global terkemuka dan pertandingan ini mewakili langkah awal yang krusial bagi kedua negara, permintaan lokal diperkirakan akan sangat tinggi. Memastikan ketersediaan tiket Kategori 3 sedini mungkin adalah langkah paling bijak bagi para pendukung yang memperhatikan anggaran dan ingin menyaksikan pertandingan ini di BMO Field.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang BMO Field

Venue di Ontario ini, yang secara resmi ditetapkan sebagai Toronto Stadium (dan dikenal secara komersial sebagai BMO Field) untuk turnamen ini, merupakan stadion khusus sepak bola pertama di Kanada dan menjadi landasan identitas sepak bola negara tersebut.

Terletak di Exhibition Place di tepi Danau Ontario, venue ini baru saja menjalani transformasi besar-besaran senilai $158 juta untuk mempersiapkan momen globalnya. Stadion ini dilengkapi dengan kanopi atap bergaya Liga Premier Inggris yang menaungi tribun timur, barat, dan selatan, melindungi para penggemar sambil tetap mempertahankan koneksi terbuka dengan cakrawala kota.

Stadion ini terkenal dengan tata letak tempat duduknya yang intim, yang menempatkan para pendukung sangat dekat dengan lapangan, serta sistem papan video LED empat sudut barunya - layar definisi tinggi luar ruangan terbesar di negara ini.

Menjelang Piala Dunia 2026, kapasitas stadion ini telah diperluas menjadi 45.000 kursi. Hal ini dicapai melalui penambahan 17.756 kursi sementara di tribun utara dan selatan, sehingga kapasitasnya hampir dua kali lipat dari biasanya guna memenuhi persyaratan internasional.

Untuk memastikan pengalaman kelas dunia, venue ini kini dilengkapi dengan area concourse 360 derajat, suite hospitality yang telah ditingkatkan (termasuk Tunnel Club yang baru), serta lapangan rumput hibrida standar FIFA yang baru dilengkapi dengan teknologi SubAir canggih untuk memenuhi tuntutan enam pertandingan yang dijadwalkan akan diselenggarakan di sana.