Cara membeli tiket pertandingan Ekuador vs Jerman: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang MetLife Stadium, dan lainnya

Kita akan disuguhi laga penutup Grup E Piala Dunia yang seru di MetLife Stadium, New Jersey, pada 25 Juni, saat Ekuador berhadapan dengan Jerman.

Jerman memiliki sejarah panjang dalam kompetisi sepak bola internasional terbesar ini, dengan lolos ke setiap Piala Dunia sejak 1954 dan empat kali menjadi juara (1954, 1974, 1990, 2014).

Mereka selalu menarik banyak perhatian, dan banyak penggemar sepak bola akan sangat antusias menyaksikan penampilan mereka di Amerika Utara.

Kapan pertandingan Ekuador vs Jerman di Piala Dunia 2026 akan digelar?

Jadwal Pertandingan Ekuador di Piala Dunia 2026

Ekuador akan berusaha mempertahankan momentumnya setelah kampanye kualifikasi Piala Dunia yang mengesankan, yang membuatnya finis di posisi kedua dalam klasemen CONMEBOL. Jadwal pertandingan berikut menanti mereka di Amerika Utara:

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket Minggu, 14 Juni Pantai Gading vs Ekuador Lincoln Financial Field (Philadelphia) Tiket Sabtu, 20 Juni Ekuador vs Curacao Arrowhead Stadium (Kansas City) Tiket Kamis, 25 Juni Ekuador vs Jerman Stadion MetLife (East Rutherford) Tiket

Jadwal Pertandingan Jerman di Piala Dunia 2026

Setelah dua kali berturut-turut tersingkir di babak penyisihan grup pada 2018 dan 2022, Jerman berada di bawah tekanan untuk meningkatkan performa mereka di Piala Dunia 2026. Jadwal Grup E mereka adalah sebagai berikut:

Tanggal Jadwal Lokasi Tiket Minggu, 14 Juni Jerman vs Curacao NRG Stadium (Houston) Tiket Sabtu, 20 Juni Jerman vs Pantai Gading Stadion BMO (Toronto) Tiket Kamis, 25 Juni Ekuador vs Jerman Stadion MetLife (East Rutherford) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Ekuador vs Jerman?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui tahap-tahap awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket pertandingan Ekuador vs Jerman?

FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Semua yang perlu Anda ketahui tentang MetLife Stadium

MetLife Stadium adalah venue serbaguna di Meadowlands Sports Complex di East Rutherford, New Jersey, yang terletak 5 mil di sebelah barat Kota New York.

Stadion ini dibuka pada tahun 2010, menggantikan Giants Stadium, dan berfungsi sebagai kandang tetap bagi New York Giants dan New York Jets yang terkenal di NFL.

MetLife Stadium sangat berpengalaman dalam menyelenggarakan pertandingan sepak bola, setelah menjadi tuan rumah berbagai turnamen di masa lalu, termasuk CONCACAF Gold Cup (2011 & 2015) dan Copa America (2024).

Stadion ini telah dipersiapkan untuk menjadi tuan rumah Final Piala Dunia FIFA 2026 dengan menyelenggarakan Final Piala Dunia Antarklub FIFA awal tahun ini, di mana Chelsea berhadapan dengan Paris Saint-Germain di hadapan 81.118 penonton.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Ekuador vs Jerman?

