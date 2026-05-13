Cara membeli tiket pertandingan Ekuador vs Curaçao: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang GEHA Field at Arrowhead, dan lainnya

Ekuador bertandang ke Midwest untuk menghadapi laga besar Grup E melawan Curacao, yang diprediksi akan menjadi pertandingan krusial pada putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Tim Ekuador tiba di Missouri dengan tekad untuk menegaskan dominasi mereka sebagai kekuatan besar Amerika Selatan. Curacao akan tampil di tengah atmosfer yang penuh semangat di kandang Chiefs; mereka berupaya mengubah GEHA Field di Arrowhead Stadium menjadi arena pertarungan yang semarak untuk pertandingan krusial ini.

Kapan pertandingan Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026 berlangsung?

Jadwal Pertandingan Ekuador di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Lokasi Tiket 15 Juni 2026 Pantai Gading vs Ekuador Lincoln Financial Field, Philadelphia Tiket 21 Juni 2026 Ekuador vs Curacao Stadion Arrowhead, Kansas City Tiket 25 Juni 2026 Ekuador vs Jerman Stadion MetLife, East Rutherford Tiket

Jadwal Piala Dunia Curacao 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 14 Juni 2026 Jerman vs Curacao NRG Stadium, Houston Tiket 21 Juni 2025 Ekuador vs Curacao Stadion Arrowhead, Kansas City Tiket 25 Juni 2026 Curacao vs Pantai Gading Lincoln Financial Field, Philadelphia Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Ekuador vs Curacao?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Seleksi Acak awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket pertandingan Ekuador vs Curacao?

Harga tiket Piala Dunia bisa sangat bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan seberapa dekat dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan Ekuador vs Curaçao di Kansas City, harga tiket level dasar saat ini menjadi fokus utama bagi penggemar dengan anggaran terbatas. Seiring kedua tim bersiap untuk pertandingan krusial Grup E, permintaan diprediksi tinggi untuk laga Sabtu malam ini di GEHA Field di Arrowhead Stadium.

Saat ini, tiket resmi termurah tersedia dengan harga sekitar $228 hingga $400 di bagian atas stadion. Di pasar sekunder, harga tiket kelas bawah terlihat mulai dari sekitar $750 seiring dengan semakin terbatasnya ketersediaan.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Kategori 3 (Kelas Atas): $228 – $750

Kategori 2 (Tingkat Menengah): $800 – $1.100

Kategori 1 (Tingkat Bawah/Sisi Lapangan): $1.250 – $2.500

Hospitality/VIP: $3.500+

Perlu dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena Kansas City merupakan destinasi utama untuk turnamen ini dan Pertandingan ke-34 mewakili langkah krusial bagi ambisi kedua tim di babak gugur, permintaan dari penonton lokal maupun yang datang dari luar diperkirakan akan sangat tinggi. Memastikan ketersediaan tiket Kategori 3 sedini mungkin adalah langkah paling bijak bagi para pendukung yang memperhatikan anggaran dan ingin menyaksikan pertandingan ini di GEHA Field di Arrowhead Stadium.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang GEHA Field di Arrowhead Stadium

Venue di Missouri ini, yang secara resmi ditetapkan sebagai Kansas City Stadium (dan dikenal secara komersial sebagai GEHA Field di Arrowhead Stadium) untuk turnamen ini, merupakan simbol ikonik dari semangat olahraga Amerika dan landmark arsitektur di Midwest.

Terletak di Kansas City, ini adalah venue tertua kedua di Piala Dunia 2026, yang menampilkan desain legendaris karya arsitek Charles Deaton.

Menolak struktur melingkar tradisional, Deaton memanfaatkan kurva organik, Deaton Visibility Curves, untuk menciptakan tribun penonton yang dioptimalkan sehingga membawa para penggemar sangat dekat dengan lapangan. Venue ini terkenal di dunia karena akustiknya yang tak tertandingi, yang pernah mencetak Rekor Dunia Guinness sebesar 142,2 desibel, menciptakan "dinding suara" yang memastikan setiap penggemar menjadi bagian dari atmosfer yang intens dan penuh energi.

Untuk turnamen ini, stadion akan beroperasi dengan kapasitas sekitar 76.000 kursi.

Setelah proyek infrastruktur besar senilai $800 juta, stadion ini telah dimodernisasi dengan sistem pencahayaan LED kelas atas yang dirancang untuk siaran 4K ultra-high-definition.



