Cara membeli tiket pertandingan Dubai Basketball vs Anadolu Efes: Pertandingan Euroleague di Dubai, Coca-Cola Arena, harga, dan informasi lainnya

Salah satu pertandingan paling dinanti di EuroLeague akan segera digelar. Dubai Basketball, tim baru yang ambisius dan sedang naik daun di dunia bola basket Eropa, akan menjamu raksasa Turki, Anadolu Efes, dalam pertandingan yang menjanjikan aksi seru dan keterampilan kelas atas.

Kapan pertandingan Dubai Basketball vs Anadolu Efes berlangsung?

Pertandingan ini dijadwalkan pada Jumat, 10 April 2026. Pertemuan di akhir musim ini merupakan bagian dari rangkaian pertandingan Putaran ke-37, menjadikannya salah satu kesempatan terakhir bagi para penggemar untuk menyaksikan aksi EuroLeague di Dubai sebelum babak playoff dimulai. Berikut adalah detail spesifik untuk pertandingan tersebut:

10 April 2026, 20:00 Dubai Basketball vs Anadolu Efes Coca-Cola Arena, Dubai

Di mana bisa membeli tiket Dubai Basketball vs Anadolu Efes?

Tiket untuk pertandingan Dubai Basketball melawan Anadolu Efes dapat dibeli melalui beberapa saluran resmi dan sekunder.

Saluran utama bagi penggemar lokal adalah situs web resmi Coca-Cola Arena dan mitra penjualan tiket resminya, Platinumlist. Platform-platform ini menangani penjualan umum awal dan menyediakan cara paling langsung untuk mendapatkan kursi dengan harga nominal.

Bagi mereka yang menemukan bahwa alokasi awal telah habis terjual atau mencari blok tempat duduk tertentu yang mungkin tidak lagi tersedia, pasar sekunder seperti StubHub dapat menjadi alternatif yang baik. Pastikan untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (T&C) dari situs web tempat Anda membeli.

Berapa harga tiket Dubai Basketball vs Anadolu Efes?

Harga tiket untuk pertandingan EuroLeague ini sangat bervariasi tergantung pada jarak Anda dari lapangan dan tingkat kemewahan yang Anda inginkan.

Kategori 1 & 2: Tiket kelas menengah yang terletak di bagian bawah tribun umumnya dijual dengan harga antara 250 AED hingga 500 AED . Dari sini, Anda dapat menyaksikan aksi para pemain dari jarak yang lebih dekat, di dekat bagian depan.

Tiket kelas menengah yang terletak di bagian bawah tribun umumnya dijual dengan harga antara . Dari sini, Anda dapat menyaksikan aksi para pemain dari jarak yang lebih dekat, di dekat bagian depan. Tiket Termurah: Harga untuk tribun atas biasanya mulai dari sekitar 75 AED hingga 100 AED . Kursi-kursi ini menawarkan pemandangan panorama yang luar biasa dari pertarungan taktis yang berlangsung di lapangan.

Harga untuk tribun atas biasanya mulai dari sekitar . Kursi-kursi ini menawarkan pemandangan panorama yang luar biasa dari pertarungan taktis yang berlangsung di lapangan. Courtside & VIP: Untuk pengalaman basket terbaik, kursi courtside adalah pilihan utama. Harganya berkisar antara 1.500 AED hingga lebih dari 5.000 AED, menempatkan Anda hanya beberapa inci dari para bintang EuroLeague.

Situs sekunder seperti StubHub mungkin mengalami fluktuasi harga tergantung pada permintaan pasar.

Seiring mendekatnya tanggal pertandingan dan meningkatnya antusiasme, harga untuk bagian yang paling diminati kemungkinan akan naik, jadi sangat disarankan untuk memesan lebih awal.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Coca-Cola Arena

Sejak dibuka pada tahun 2019, Coca-Cola Arena telah berubah menjadi tempat kelas dunia yang mampu menyelenggarakan segala acara, mulai dari konser besar hingga acara olahraga internasional.

Dengan kapasitas 17.000 tempat duduk, arena ini merupakan venue serbaguna dalam ruangan terbesar di kawasan ini. Arena ini dilengkapi sistem tempat duduk otomatis mutakhir yang memungkinkan konfigurasi disesuaikan secara sempurna untuk lapangan basket, memastikan pandangan yang sangat baik dari setiap sudut. Venue ini dilengkapi AC penuh, suatu kebutuhan untuk iklim Dubai, dan memiliki 42 suite korporat bagi mereka yang mencari pengalaman premium.

Tempat ini mudah dijangkau melalui Dubai Metro (Stasiun Burj Khalifa/Dubai Mall) dan memiliki fasilitas parkir yang luas bagi pengunjung yang datang dengan kendaraan pribadi.

Di dalam, para penggemar akan menemukan beragam gerai makanan dan minuman, Wi-Fi berkecepatan tinggi, serta area concourse modern yang dirancang untuk memudahkan pergerakan pengunjung, bahkan saat tempat ini dipenuhi pengunjung.