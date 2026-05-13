Cara membeli tiket pertandingan DR Kongo vs Uzbekistan: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Mercedes-Benz Stadium, dan lainnya

Republik Demokratik Kongo akan bertandang ke Selatan untuk menjalani laga krusial Grup K melawan Uzbekistan, yang diprediksi akan menjadi penutup bersejarah bagi kedua negara di Piala Dunia 2026.

Tim DR Kongo, yang dikenal sebagai The Leopards, kembali ke panggung dunia untuk pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun. Sementara itu, Uzbekistan tiba di Georgia, menandai debut turnamen mereka dari Asia Tengah.

Kapan pertandingan DR Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026 berlangsung?

Jadwal Pertandingan DR Kongo di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 17 Juni 2026 Portugal vs Republik Demokratik Kongo NRG Stadium, Houston Tiket 24 Juni 2026 Kolombia vs Republik Demokratik Kongo Stadion Akron, Zapopan Tiket 28 Juni 2026 Republik Demokratik Kongo vs Uzbekistan Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Tiket

Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2026 Uzbekistan

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 17 Juni 2026 Uzbekistan vs Kolombia Estadio Azteca, Kota Meksiko Tiket 24 Juni 2025 Portugal vs Uzbekistan NRG Stadium, Houston Tiket 28 Juni 2026 Republik Demokratik Kongo vs Uzbekistan Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Tiket

Bagaimana cara membeli tiket DR Kongo vs Uzbekistan?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket DR Kongo vs Uzbekistan?

Harga tiket Piala Dunia dapat sangat bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk dan seberapa dekat kita dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan DR Kongo vs Uzbekistan di Atlanta, harga tiket level dasar saat ini menjadi daya tarik utama bagi penggemar yang ingin menyaksikan sejarah. Karena Uzbekistan melakukan debutnya di turnamen ini dan The Leopards kembali ke panggung dunia, permintaan untuk pertandingan terakhir fase grup di Mercedes-Benz Stadium diperkirakan akan signifikan di kalangan pendukung netral dan komunitas internasional.

Saat ini, tiket resmi termurah tersedia dengan harga sekitar $120 hingga $200 di bagian atas stadion. Di pasar sekunder, harga "get-in" untuk pertandingan ini terlihat mulai dari sekitar $450 hingga $600.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Kategori 3 (Kelas Atas): $120 – $450

Kategori 2 (Tingkat Menengah): $500 – $950

Kategori 1 (Tingkat Bawah/Sisi Lapangan): $1.000 – $2.200

Hospitality/VIP: $3.000+

Perlu dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena Atlanta merupakan pusat perjalanan utama dan pertandingan ini menjadi momen krusial bagi ambisi kedua negara di babak gugur, permintaan dari penonton lokal maupun yang datang dari luar kota sangat tinggi. Memastikan ketersediaan tiket Kategori 3 sedini mungkin adalah langkah paling bijak bagi para pendukung yang memperhatikan anggaran dan ingin menyaksikan pertandingan ini di Mercedes-Benz Stadium.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Mercedes-Benz Stadium

Venue di Georgia ini, yang secara resmi ditetapkan sebagai Atlanta Stadium (dan dikenal secara komersial sebagai Mercedes-Benz Stadium) untuk turnamen ini, merupakan mahakarya inovasi arsitektur dan stadion olahraga profesional pertama di Amerika Utara yang meraih sertifikasi LEED Platinum.

Terletak di jantung pusat kota Atlanta, stadion ini memiliki atap yang dapat dibuka dan ditutup yang unik, terdiri dari delapan panel segitiga tembus pandang yang bergerak secara bersamaan untuk menciptakan efek visual seperti bukaan dan penutupan aperture kamera.

Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini akan beroperasi dengan kapasitas turnamen sekitar 75.000 kursi.



