Cara membeli tiket pertandingan Curaçao vs Pantai Gading: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Lincoln Financial Field, dan lainnya

Curacao bertandang ke Pantai Timur untuk menghadapi laga krusial Grup E melawan Pantai Gading, yang diprediksi akan menjadi momen bersejarah dalam perjalanan mereka di Piala Dunia 2026.

Tim Curacao, yang dipimpin oleh generasi talenta tangguh dengan akar yang kuat di divisi-divisi teratas sepak bola Eropa, berupaya memanfaatkan reputasi mereka sebagai tim underdog dan mengukuhkan status mereka sebagai kekuatan yang sedang naik daun di panggung global.

Sementara itu, Pantai Gading datang sebagai salah satu kekuatan terkuat Afrika yang paling banyak meraih gelar, dengan skuad yang dikenal karena dominasi fisik dan bakat teknis elit. Mereka berupaya mengubah Lincoln Financial Field menjadi atmosfer yang semarak untuk pertandingan krusial fase grup ini.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk pertandingan Curacao vs Pantai Gading, termasuk tempat pembelian, harga tiket, dan informasi penting mengenai stadion.

Kapan pertandingan Curacao vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026 berlangsung?

World Cup - Grp. E Lincoln Financial Field

Jadwal Pertandingan Curacao di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 14 Juni 2026 Jerman vs Curacao NRG Stadium, Houston Tiket 20 Juni 2026 Ekuador vs Curacao Stadion Arrowhead, Kansas City Tiket 25 Juni 2026 Curacao vs Pantai Gading Lincoln Financial Field, Philadelphia Tiket

Jadwal Pertandingan Pantai Gading di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 15 Juni 2026 Pantai Gading vs Ekuador Lincoln Financial Field, Philadelphia Tiket 20 Juni 2025 Jerman vs Pantai Gading Stadion BMO, Toronto Tiket 25 Juni 2026 Curacao vs Pantai Gading Lincoln Financial Field, Philadelphia Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Curacao vs Pantai Gading?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase-fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket Curacao vs Pantai Gading?

Harga tiket Piala Dunia dapat sangat bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk dan seberapa dekat kita dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan Curacao vs Pantai Gading di Philadelphia, harga tiket level dasar saat ini menjadi daya tarik utama bagi penggemar dengan anggaran terbatas. Karena kedua negara berupaya meraih hasil penting dalam pertandingan Grup E ini, permintaan diperkirakan akan tinggi untuk pertandingan sore ini di Lincoln Financial Field.

Saat ini, tiket termurah tersedia dengan harga sekitar $120 hingga $200 di tribun atas stadion bagi mereka yang membelinya melalui saluran resmi. Di pasar sekunder, harga tiket termurah dilaporkan mulai dari sekitar $750.

Rinciannya sebagai berikut:

Kategori 3 (Tingkat Atas): $120 – $450

Kategori 2 (Tingkat Tengah): $500 – $900

Kategori 1 (Bagian Bawah/Sisi Lapangan): $1.250 – $2.500

Hospitality/VIP: $3.500+

Perlu dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena Philadelphia merupakan destinasi global terkemuka dan pertandingan ini merupakan laga kunci di Grup E, permintaan dari penonton lokal maupun yang datang dari luar diperkirakan akan tinggi. Memastikan ketersediaan tiket Kategori 3 sedini mungkin adalah langkah paling bijak bagi para pendukung yang ingin menyaksikan pertandingan ini di Lincoln Financial Field dengan anggaran terbatas.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Lincoln Financial Field

Tempat di Philadelphia ini, yang dikenal secara komersial sebagai Lincoln Financial Field (dan ditetapkan sebagai Philadelphia Stadium untuk turnamen ini), adalah landmark arsitektur dan destinasi olahraga utama di Lembah Delaware.

Terletak di Kompleks Olahraga Philadelphia Selatan, stadion ini terkenal karena desainnya yang unik yang menyerupai elang yang sedang terbang, dengan kanopi seperti sayap di atas tribun timur dan barat.

Berbeda dengan stadion tertutup sepenuhnya, ketiga sudutnya yang terbuka memberikan pemandangan cakrawala kota Philadelphia yang menakjubkan kepada para penonton, sekaligus mempertahankan suasana yang intens dan penuh konsentrasi di lapangan. Stadion ini dilengkapi dengan teknologi canggih, termasuk papan video Panasonic berdefinisi tinggi dan sistem suara mutakhir yang menjamin pengalaman menonton berkualitas tinggi dari setiap kursi.

Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini akan beroperasi dengan kapasitas turnamen sekitar 69.000 kursi. Terkenal dengan tribunnya yang curam sehingga penonton berada sangat dekat dengan aksi di lapangan, stadion ini diakui sebagai salah satu tempat dengan suasana paling energik di Amerika Serikat.

Untuk memenuhi standar internasional, venue ini telah dilengkapi dengan lapangan rumput hibrida berkinerja tinggi, memastikan permukaan kelas dunia untuk enam pertandingan yang dijadwalkan akan diselenggarakan di sini - termasuk pertandingan babak 16 besar bersejarah pada Hari Kemerdekaan Amerika.