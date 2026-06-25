Cara membeli tiket pertandingan Curaçao vs Pantai Gading di menit-menit terakhir: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Lincoln Financial Field, dan lainnya

Curaçao hari ini bertolak ke Philadelphia untuk menghadapi laga penentu Grup E yang sangat krusial melawan Pantai Gading di Lincoln Financial Field, di mana nasib debut bersejarah mereka di Piala Dunia berada di ujung tanduk.

Setelah kekalahan telak 7-1 pada laga pembuka melawan Jerman, Blue Wave menghidupkan kembali harapan mereka dengan hasil imbang heroik 0-0 melawan Ekuador, yang didukung oleh 15 penyelamatan kiper Eloy Room—sebuah rekor turnamen.

Kapan pertandingan Curaçao vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026?

Jadwal Pertandingan Curacao di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan Lokasi Skor Akhir / Tiket 14 Juni 2026 Jerman vs Curacao NRG Stadium, Houston 7-1 20 Juni 2026 Ekuador vs Curacao Stadion Arrowhead, Kansas City 0-0 25 Juni 2026 Curacao vs Pantai Gading Lincoln Financial Field, Philadelphia Tiket

Jadwal Pertandingan Pantai Gading di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Skor Akhir / Tiket 15 Juni 2026 Pantai Gading vs Ekuador Lincoln Financial Field, Philadelphia 1-0 20 Juni 2025 Jerman vs Pantai Gading BMO Field, Toronto 2-1 25 Juni 2026 Curacao vs Pantai Gading Lincoln Financial Field, Philadelphia Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Curacao vs Pantai Gading?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Seleksi Acak awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase-fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menjelang Acara: Fase ini sedang berlangsung dan berlaku berdasarkan prinsip “siapa cepat, dia dapat”. Berbeda dengan sistem undian, transaksi ini berlangsung secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli tiket langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat mencari tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari nilai nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket pertandingan Curacao vs Pantai Gading?

Harga tiket Piala Dunia dapat sangat bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk dan seberapa dekat waktunya dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan Curacao vs Pantai Gading di Philadelphia, harga tiket kelas bawah saat ini menjadi daya tarik utama bagi penggemar dengan anggaran terbatas. Karena kedua negara berupaya meraih hasil penting dalam laga Grup E ini, permintaan diperkirakan akan tinggi untuk pertandingan sore ini di Lincoln Financial Field.

Saat ini, tiket termurah tersedia dengan harga sekitar $120 hingga $200 di bagian atas stadion bagi mereka yang mendapatkannya melalui saluran resmi. Di pasar sekunder, harga tiket kelas bawah terlihat mulai dari sekitar $750.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Kategori 3 (Tingkat Atas): $120 – $450

Kategori 2 (Tingkat Tengah): $500 – $900

Kategori 1 (Tingkat Bawah/Sisi Lapangan): $1.250 – $2.500

Hospitality/VIP: $3.500+

Perlu dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena Philadelphia merupakan destinasi global terkemuka dan pertandingan ini merupakan laga kunci di Grup E, permintaan dari penonton lokal maupun yang datang dari luar diperkirakan akan tinggi. Memastikan ketersediaan tiket Kategori 3 sedini mungkin adalah langkah paling bijak bagi para pendukung yang memperhatikan anggaran dan ingin menyaksikan pertandingan ini di Lincoln Financial Field.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Lincoln Financial Field

Venue di Philadelphia ini, yang secara komersial dikenal sebagai Lincoln Financial Field (dan ditetapkan sebagai Philadelphia Stadium untuk turnamen ini), merupakan landmark arsitektur dan destinasi olahraga utama di Lembah Delaware.

Terletak di Kompleks Olahraga Philadelphia Selatan, stadion ini terkenal karena desainnya yang unik yang menyerupai elang yang sedang terbang, dengan kanopi berbentuk sayap di atas tribun timur dan barat.

Berbeda dengan venue yang tertutup sepenuhnya, tiga sudutnya yang terbuka memberikan pemandangan cakrawala kota Philadelphia yang menakjubkan kepada para penonton, sekaligus mempertahankan suasana yang intens dan penuh konsentrasi di lapangan. Venue ini dilengkapi dengan teknologi canggih, termasuk papan video Panasonic definisi tinggi dan sistem suara mutakhir yang memastikan pengalaman menonton premium dari setiap kursi.

Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini akan beroperasi dengan kapasitas turnamen sekitar 69.000 kursi. Terkenal karena tribunnya yang curam sehingga penonton berada sangat dekat dengan lapangan, stadion ini diakui sebagai salah satu tempat dengan suasana paling semarak di Amerika Serikat.

Untuk memenuhi standar internasional, venue ini telah dilengkapi dengan lapangan rumput hibrida berkinerja tinggi, yang menjamin permukaan lapangan kelas dunia untuk enam pertandingan yang dijadwalkan akan diselenggarakan di sini — termasuk pertandingan bersejarah babak 16 besar pada Hari Kemerdekaan Amerika Serikat.