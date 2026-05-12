Cara membeli tiket pertandingan Cape Verde vs Arab Saudi: Harga tiket Piala Dunia, informasi Stadion NRG, dan lainnya

Piala Dunia FIFA 2026 berlanjut dengan laga seru di Grup H saat Cape Verde berhadapan dengan Arab Saudi di NRG Stadium, Houston, Texas.

Arab Saudi sekali lagi akan mendapat dukungan besar dari seluruh Timur Tengah dan Asia, sementara reputasi sepak bola Cape Verde yang terus meningkat terus menarik perhatian di panggung global.

Permintaan tiket Piala Dunia telah meningkat drastis setelah konfirmasi jadwal resmi, dengan para penggemar yang sudah berbondong-bondong untuk mengamankan tempat duduk untuk pertandingan yang berlangsung di kota-kota tuan rumah utama seperti Houston.

Kapan pertandingan Cape Verde vs Arab Saudi berlangsung?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket 26 Juni 2026 Cape Verde vs Arab Saudi NRG Stadium, Houston Tiket

Jadwal Pertandingan Arab Saudi di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 15 Juni 2026 Arab Saudi vs Uruguay Stadion Hard Rock, Miami Tiket 21 Juni 2026 Spanyol vs Arab Saudi Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Tiket 26 Juni 2026 Cape Verde vs Arab Saudi Stadion NRG, Houston Tiket

Jadwal pertandingan Cape Verde di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 15 Juni 2026 Spanyol vs Cape Verde Lincoln Financial Field, Philadelphia Tiket 21 Juni 2026 Uruguay vs Cape Verde Philadelphia Stadium, Philadelphia Tiket 26 Juni 2026 Cape Verde vs Arab Saudi Stadion NRG, Houston Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket pertandingan Cape Verde vs Arab Saudi?

Ada beberapa cara bagi para penggemar untuk mendapatkan tiket pertandingan Cape Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia FIFA 2026.

Penjualan Resmi FIFA: FIFA terus melepas stok tiket tambahan selama fase penjualan terakhir dengan prinsip siapa cepat, dia dapat.

Platform Penjualan Kembali FIFA: Penggemar dapat membeli tiket penjualan kembali yang terverifikasi langsung dari pendukung lain melalui pasar penjualan kembali resmi FIFA.

Platform Tiket Sekunder: Platform seperti StubHub merupakan alternatif lain untuk mendapatkan tempat duduk pada pertandingan Piala Dunia yang sangat diminati.

Paket Hospitality: Paket premium menawarkan tempat duduk yang dijamin, lounge VIP, layanan makanan, dan pengalaman hari pertandingan yang eksklusif.

Semua tiket Piala Dunia FIFA 2026 diperkirakan akan sepenuhnya digital dan dikelola melalui aplikasi tiket seluler resmi FIFA.

Berapa harga tiket Cape Verde vs Arab Saudi?

Harga tiket pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk, lokasi, dan permintaan.

Harga tiket babak penyisihan grup secara resmi mulai dari sekitar $60 untuk kategori kelas bawah, meskipun harga jual kembali untuk pertandingan yang sangat diminati dapat naik secara signifikan menjelang hari pertandingan.

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Semua yang perlu Anda ketahui tentang NRG Stadium

Pertandingan Cape Verde vs Arab Saudi akan berlangsung di NRG Stadium di Houston, Texas, salah satu venue olahraga utama yang dipilih untuk Piala Dunia FIFA 2026.

Stadion ini merupakan markas tim NFL Houston Texans dan telah menjadi tuan rumah berbagai acara olahraga dan hiburan besar, termasuk Super Bowl, pertandingan sepak bola internasional, dan konser berskala besar.

NRG Stadium diperkirakan akan menampung lebih dari 70.000 pendukung selama pertandingan Piala Dunia, menciptakan suasana yang semarak bagi para penggemar yang datang dari Arab Saudi, Cape Verde, dan seluruh dunia.