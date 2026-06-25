Kap Verde dan Arab Saudi akan bertanding di Houston akhir pekan ini dalam laga penutup Grup H yang sangat menentukan, di mana kedua tim berjuang untuk mengamankan tempat di babak 32 besar.

Cape Verde, yang baru pertama kali berpartisipasi dalam turnamen ini, kini mengoleksi dua poin setelah meraih hasil imbang yang mengesankan melawan tim-tim raksasa Spanyol dan Uruguay, dengan menyadari bahwa hasil positif dapat secara resmi memastikan langkah bersejarah mereka ke babak selanjutnya.

Sementara itu, Arab Saudi yang berada di posisi terbawah kini berada dalam situasi di mana mereka wajib menang setelah menelan kekalahan telak 4-0 dari Spanyol, yang memaksa Green Falcons untuk berjuang habis-habisan demi mempertahankan peluang mereka bertahan di turnamen ini.

Kapan pertandingan Cape Verde vs Arab Saudi berlangsung?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket 26 Juni 2026 Cape Verde vs Arab Saudi NRG Stadium, Houston Tiket

Jadwal Pertandingan Arab Saudi di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 15 Juni 2026 Arab Saudi vs Uruguay Hard Rock Stadium, Miami 1-1 21 Juni 2026 Spanyol vs Arab Saudi Stadion Mercedes-Benz, Atlanta 4-0 26 Juni 2026 Cape Verde vs Arab Saudi NRG Stadium, Houston Tiket

Jadwal Pertandingan Cape Verde di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 15 Juni 2026 Spanyol vs Cape Verde Lincoln Financial Field, Philadelphia 0-0 21 Juni 2026 Uruguay vs Cape Verde Philadelphia Stadium, Philadelphia 2-2 26 Juni 2026 Cape Verde vs Arab Saudi Stadion NRG, Houston Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket pertandingan Cape Verde vs Arab Saudi?

Ada beberapa cara bagi para penggemar untuk mendapatkan tiket pertandingan Cape Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia FIFA 2026.

Penjualan Resmi FIFA: FIFA terus melepas stok tiket tambahan selama fase penjualan akhir berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat.

FIFA terus melepas stok tiket tambahan selama fase penjualan akhir berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Platform Penjualan Kembali FIFA: Para penggemar dapat membeli tiket yang telah diverifikasi langsung dari sesama penggemar melalui pasar penjualan kembali resmi FIFA.

Para penggemar dapat membeli tiket yang telah diverifikasi langsung dari sesama penggemar melalui pasar penjualan kembali resmi FIFA. Platform Tiket Sekunder: Platform seperti StubHub merupakan alternatif lain untuk mendapatkan tempat duduk pada pertandingan Piala Dunia yang sangat diminati.

Platform seperti StubHub merupakan alternatif lain untuk mendapatkan tempat duduk pada pertandingan Piala Dunia yang sangat diminati. Paket Hospitality: Paket premium menawarkan jaminan tempat duduk, lounge VIP, layanan makanan, dan pengalaman eksklusif pada hari pertandingan.

Semua tiket Piala Dunia FIFA 2026 diperkirakan akan sepenuhnya digital dan dikelola melalui aplikasi tiket seluler resmi FIFA.

Berapa harga tiket Cape Verde vs Arab Saudi?

Harga tiket pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk, lokasi, dan permintaan.

Harga tiket babak penyisihan grup secara resmi mulai dari sekitar $60 untuk kategori kelas bawah, meskipun harga jual kembali untuk pertandingan yang sangat diminati dapat naik secara signifikan menjelang hari pertandingan.

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Semua yang perlu Anda ketahui tentang NRG Stadium

Pertandingan Cape Verde vs Arab Saudi akan digelar di NRG Stadium di Houston, Texas, salah satu venue olahraga terkemuka yang terpilih untuk Piala Dunia FIFA 2026.

Stadion ini merupakan markas tim NFL Houston Texans dan telah menjadi tuan rumah berbagai acara olahraga dan hiburan besar, termasuk Super Bowl, pertandingan sepak bola internasional, dan konser berskala besar.

NRG Stadium diperkirakan akan menampung lebih dari 70.000 pendukung selama pertandingan Piala Dunia, menciptakan suasana yang semarak bagi para penggemar yang datang dari Arab Saudi, Cape Verde, dan seluruh dunia.