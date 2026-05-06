Cara membeli tiket pertandingan Brasil vs Maroko: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang MetLife Stadium, dan lainnya

Bagi banyak orang, Piala Dunia baru benar-benar memanas saat Brasil turun ke lapangan, dan para penggemar tidak perlu menunggu terlalu lama musim panas ini — Raja-raja Samba akan memulai laga perdana mereka melawan Maroko di MetLife Stadium pada hari ketiga turnamen (13 Juni).

Brasil mungkin memang menjadi favorit, tetapi juara Piala Dunia lima kali ini tidak boleh meremehkan Maroko. The Atlas Lions mengubah skenario di Piala Dunia 2022 saat mencapai babak perempat final, dan mereka telah mempertahankan momentum mereka sejak saat itu.

GOAL akan memberikan semua informasi tiket untuk pertandingan Piala Dunia Brasil vs Maroko di New Jersey, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Piala Dunia Brasil vs Maroko berlangsung?

Jadwal Pertandingan Brasil di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 13 Juni 2026 Brasil vs Maroko Stadion MetLife, East Rutherford Tiket 20 Juni 2026 Brasil vs Haiti Lincoln Financial Field, Philadelphia Tiket 24 Juni 2026 Skotlandia vs Brasil Stadion Hard Rock, Miami Gardens Tiket

Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2026 Maroko

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 13 Juni 2026 Brasil vs Maroko Stadion MetLife, East Rutherford Tiket 19 Juni 2026 Skotlandia vs Maroko Stadion Gillette, Foxborough Tiket 24 Juni 2026 Maroko vs Haiti Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Brasil vs Maroko?

Para pendukung telah dapat membeli tiket resmi pertandingan Piala Dunia 2026 melalui situs FIFA sejak September 2025.

Fase penjualan tiket Piala Dunia yang terakhir, yaitu Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir, dimulai pada 1 April dan akan berlangsung hingga akhir turnamen.

Belum mendapatkan tiket pada fase-fase sebelumnya? Berikut adalah semua opsi penjualan kembali:

Saluran resminya adalah Pasar Penjualan Kembali/Pertukaran FIFA, yang dapat diakses melalui FIFA.com/tickets. Platform ini, yang awalnya diluncurkan pada Oktober 2025, dibuka kembali pada 2 April dan akan tetap buka hingga satu jam sebelum kick-off masing-masing pertandingan.

Platform ini tersedia bagi penduduk Kanada, Amerika, dan internasional, sedangkan FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) ditujukan bagi penduduk Meksiko.

Penjual pihak ketiga , seperti StubHub , juga akan menyediakan tiket Piala Dunia 2026.

Satu hal penting bagi pembeli tiket resale: ketersediaannya bisa sangat terbatas, dan tiket mungkin muncul secara sporadis. Penggemar yang ingin mendapatkan tiket resale harus sering memeriksa platform ini, bertindak cepat saat tiket muncul, dan menyiapkan detail pembayaran terlebih dahulu.

Berapa harga tiket Piala Dunia Brasil vs Maroko?

Tiket pertandingan untuk pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di bagian bawah tribun penonton.

Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga resmi telah berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan awal untuk pertandingan grup yang tidak termasuk negara tuan rumah adalah $60 - $620.

Rekor head-to-head Brasil vs Maroko

BRA Last 1 matches MAR 0 Menang 0 Seri 1 Menang Morocco 2 - 1 Brazil 1 Gol tercipta 2 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

Prediksi Piala Dunia Brasil vs Maroko

Brasil mungkin adalah negara dengan prestasi terbaik dalam sejarah Piala Dunia, setelah lima kali menjadi juara di masa lalu, tetapi pasukan Carlo Ancelotti harus membuktikan banyak hal setelah kampanye kualifikasi Piala Dunia yang buruk dan performa di bawah standar dalam ajang olahraga terbesar di planet ini belakangan ini.

Anehnya, Brasil belum pernah melaju lebih jauh dari babak perempat final di lima turnamen Piala Dunia terakhir. Namun, dengan deretan talenta gemilang di seluruh skuad, Seleção memiliki banyak hal positif yang menguntungkan mereka.

Meskipun menelan kekalahan dalam sepertiga dari laga kualifikasi Piala Dunia 2026 mereka, para optimis di kubu tim akan menyoroti fakta bahwa mereka juga mengalami jumlah kekalahan yang serupa menjelang Piala Dunia 2002 di Asia Timur, dan pada kesempatan itu mereka berhasil mengangkat trofi juara.

Tentu saja, pasukan Ancelotti tidak mendapatkan tugas pertama yang mudah. Maroko mengejutkan penggemar sepak bola di seluruh dunia ketika mereka mencapai semifinal Piala Dunia 2022, dan mereka mencapai Final Piala Afrika 2025 baru-baru ini (mereka akhirnya dianugerahi gelar juara setelah pertandingan kontroversial melawan Senegal).

Brasil mungkin memiliki keunggulan 2-1 dalam rekor head-to-head melawan Maroko, dengan salah satu kemenangan tersebut terjadi dalam laga grup Piala Dunia 1998, namun Maroko yang lebih unggul dalam pertemuan terakhir kedua tim.

Dalam pertandingan persahabatan internasional di stadion Ibn Batouta di Tangier pada Maret 2023, Sofiane Boufal dan Abdelhamid Sabiri mencetak gol untuk tuan rumah, di antara gol yang dicetak oleh Casemiro, sehingga membuat 65.000 penggemar Maroko pulang dengan gembira.

Di mana pertandingan Piala Dunia Brasil vs Maroko akan digelar?

MetLife Stadium adalah venue multifungsi di Kompleks Olahraga Meadowlands di East Rutherford, New Jersey, yang berjarak 5 mil ke barat dari Kota New York. Stadion ini dibuka pada 2010, menggantikan Giants Stadium, dan menjadi markas tetap bagi New York Giants dan New York Jets dari NFL.

MetLife Stadium sangat berpengalaman dalam menyelenggarakan pertandingan sepak bola, setelah menjadi tuan rumah berbagai turnamen, termasuk CONCACAF Gold Cup (2011 & 2015) dan Copa America (2024).

Stadion ini mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah Final Piala Dunia FIFA 2026 dengan menyelenggarakan Final Piala Dunia Klub FIFA 2025, di mana Chelsea berhadapan dengan Paris Saint-Germain di hadapan 81.118 penonton.