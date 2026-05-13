Cara membeli tiket pertandingan Brasil vs Haiti: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Lincoln Financial Field, dan lainnya

Brasil bertandang ke Pantai Timur untuk menghadapi Haiti dalam laga Grup C yang menarik, yang diprediksi akan menjadi salah satu pertandingan paling seru di babak penyisihan Grup Piala Dunia 2026.

Tim Brasil, yang dipimpin oleh generasi bintang-bintang dunia dan pewaris warisan Joga Bonito, tiba di Philadelphia dengan tekad untuk menegaskan dominasi mereka sejak awal turnamen.

Haiti hadir sebagai simbol ketangguhan dan ambisi yang terus meningkat di kawasan CONCACAF. Mereka berupaya mengubah Lincoln Financial Field menjadi lautan warna merah dan biru untuk pertandingan bersejarah melawan juara lima kali ini.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Brasil vs Haiti, termasuk tempat pembelian, harga tiket, dan informasi penting mengenai stadion.

Kapan pertandingan Brasil vs Haiti di Piala Dunia 2026 berlangsung?

World Cup - Grp. C Lincoln Financial Field

Jadwal Pertandingan Brasil di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 14 Juni 2026 Brasil vs Maroko Stadion MetLife, East Rutherford Tiket 20 Juni 2026 Brasil vs Haiti Lincoln Financial Field, Philadelphia Tiket 25 Juni 2026 Skotlandia vs Brasil Stadion Hard Rock, Miami Gardens Tiket

Jadwal Pertandingan Haiti di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 14 Juni 2026 Haiti vs Skotlandia Stadion Gillette, Foxborough Tiket 20 Juni 2026 Brasil vs Haiti Lincoln Financial Field, Philadelphia Tiket 25 Juni 2026 Maroko vs Haiti Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Brasil vs Haiti?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase-fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket Brasil vs Haiti?

Harga tiket Piala Dunia dapat sangat bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk dan seberapa dekat kita dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan Brasil vs Haiti di Philadelphia, harga tiket level pemula saat ini menjadi daya tarik utama bagi penggemar dengan anggaran terbatas. Saat juara lima kali ini turun ke lapangan di salah satu pusat olahraga utama di Pantai Timur, permintaan untuk pertandingan Grup C ini diperkirakan akan menjadi salah satu yang tertinggi untuk pertandingan netral di babak pembukaan.

Saat ini, tiket termurah tersedia dengan harga sekitar $120 hingga $200 di tribun atas stadion bagi mereka yang membelinya melalui saluran resmi. Di pasar sekunder, harga tiket termurah dilaporkan mulai dari sekitar $912.

Rinciannya sebagai berikut:

Kategori 3 (Tingkat Atas): $120 – $450

Kategori 2 (Tingkat Tengah): $500 – $900

Kategori 1 (Bagian Bawah/Sisi Lapangan): $1.250 – $2.500

Hospitality/VIP: $3.500+

Penting untuk dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena Philadelphia merupakan destinasi global terkemuka dan pertandingan ini menjadi laga kunci Grup C bagi Brasil, permintaan dari penonton lokal maupun yang datang dari luar kota sangat tinggi. Memastikan ketersediaan tiket Kategori 3 sedini mungkin adalah langkah paling bijak bagi para pendukung yang ingin menyaksikan pertandingan ini di Lincoln Financial Field dengan anggaran terbatas.

Rekor head-to-head Brasil vs Haiti





BRA Last 2 matches HAI 2 Menang 0 Seri 0 Menang Brazil 7 - 1 Haiti

Haiti 0 - 6 Brazil 13 Gol tercipta 1 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 2/2 Kedua tim mencetak gol 1/2

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Lincoln Financial Field

Stadion di Philadelphia, yang secara komersial dikenal sebagai Lincoln Financial Field (dan ditetapkan sebagai Philadelphia Stadium untuk turnamen ini), merupakan landmark arsitektur dan destinasi olahraga utama di Lembah Delaware.

Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini akan beroperasi dengan kapasitas turnamen sekitar 69.000 kursi. Terkenal dengan tribunnya yang curam sehingga penonton berada sangat dekat dengan lapangan, stadion ini diakui sebagai salah satu tempat dengan suasana paling meriah di Amerika Serikat.