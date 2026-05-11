Cara membeli tiket pertandingan Brasil vs Argentina: Harga tiket Piala Dunia, informasi lokasi pertandingan, dan lainnya

Ini akan menjadi skenario impian bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia jika Brasil dan Argentina bertemu di Amerika Utara pada babak gugur Piala Dunia 2026.

Anehnya, kedua tim yang telah berkali-kali menjuarai Piala Dunia ini belum pernah bertemu di panggung sepak bola terbesar selama 36 tahun. Pada hari yang bersejarah di Italia '90, lebih dari 60.000 penonton di Stadio Delle Alpi di Turin menyaksikan gol Claudio Caniggia di menit-menit akhir yang membawa Argentina meraih kemenangan dalam pertandingan babak 16 besar.

Jika kedua tim Amerika Selatan ini benar-benar bertemu musim panas ini, permintaan tiket pasti akan melonjak tinggi. GOAL akan kasih tahu semua yang perlu kamu tahu buat dapetin tiket Piala Dunia 2026, termasuk tempat beli dan harga tiketnya.

Kapan pertandingan Brasil vs Argentina di Piala Dunia 2026?

Pada Piala Dunia FIFA 2026, pertandingan antara Brasil dan Argentina saat ini belum ada dalam jadwal.

Karena kedua tim besar ini berada di grup yang berbeda pada babak penyisihan grup, mereka tidak dapat saling berhadapan hingga babak gugur.

Agar hal ini terjadi, kedua tim harus lolos dari babak penyisihan grup dan diundi untuk saling berhadapan (atau bertemu secara alami dalam braket) selama Babak 32 Besar, Babak 16 Besar, Perempat Final, Semifinal, atau Final.

Jadwal Pertandingan Brasil di Piala Dunia 2026

Brasil mungkin telah mengangkat trofi Piala Dunia sebanyak lima kali, sebuah rekor, tetapi mereka belum pernah menjuarai turnamen ini sejak 2002. Mereka akan berusaha untuk memulai dengan baik di Amerika Utara musim panas ini dan jadwal pertandingan Grup C mereka adalah sebagai berikut:

Tanggal Jadwal Lokasi Tiket Sabtu, 13 Juni Brasil vs Maroko MetLife Stadium (East Rutherford) Tiket Jumat, 19 Juni Brasil vs Haiti Lincoln Financial Field (Philadelphia) Tiket Rabu, 24 Juni Skotlandia vs Brasil Hard Rock Stadium (Miami) Tiket

Jadwal Argentina di Piala Dunia 2026

Argentina bertekad menjadi tim pertama yang mempertahankan gelar Piala Dunia sejak Brasil pada 1962. Berikut adalah jadwal Grup J yang menanti mereka:

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 16 Juni 2026 Argentina vs Aljazair Arrowhead Stadium, Kansas City Tiket 22 Juni 2026 Argentina vs Austria AT&T Stadium, Arlington Tiket 27 Juni 2026 Yordania vs Argentina Stadion AT&T, Arlington Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui tahap-tahap awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket Piala Dunia 2026?

FIFA telah menerapkan harga yang bervariasi untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Brasil vs Argentina?

Brasil dan Argentina telah bertemu sebanyak 115 kali sejak 1914. Berikut adalah sepuluh hasil pertandingan terakhir antara kedua tim:

Tanggal Jadwal Pertandingan Skor Lokasi Maret 2025 Kualifikasi Piala Dunia: Argentina vs Brasil 4-1 Estadio Mas Monumental (Buenos Aires) November 2023 Kualifikasi Piala Dunia: Brasil vs Argentina 0-1 Maracana (Rio de Janeiro) November 2021 Kualifikasi Piala Dunia: Argentina vs Brasil 0-0 Estadio San Juan del Bicentenario (San Juan) Juli 2021 Final Copa America: Brasil vs Argentina 0-1 Maracana (Rio de Janeiro) November 2019 Superclásico de las Américas: Brasil vs Argentina 0-1 Stadion Universitas King Saud (Riyadh) Juli 2019 Copa America Semifinal: Brasil vs Argentina 2-0 Estadio Mineirao (Belo Horizonte) Oktober 2018 Superclásico de las Américas: Argentina vs Brasil 0-1 Stadion King Abdullah Sports City (Jeddah) Juni 2017 Superclasico de las Americas: Brasil vs Argentina 0-1 MCG (Melbourne) November 2016 Kualifikasi Piala Dunia: Brasil vs Argentina 3-0 Estadio Mineirao (Belo Horizonte) November 2015 Kualifikasi Piala Dunia: Argentina vs Brasil 1-1 Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti (Buenos Aires)

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Lihat daftar kota dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: