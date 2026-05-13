Cara membeli tiket pertandingan Bosnia dan Herzegovina vs Qatar: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Lumen Field, dan lainnya

Pertandingan Bosnia dan Herzegovina melawan Qatar akan digelar di Lumen Field, Seattle, pada 24 Juni dalam ajang Piala Dunia FIFA 2026.

Bosnia dan Herzegovina terus membangun generasi berbakat yang mampu bersaing dengan negara-negara terkuat di Eropa, sementara Qatar datang dengan pengalaman turnamen yang berharga setelah penampilan mereka di panggung internasional baru-baru ini.

Kapan pertandingan Bosnia dan Herzegovina vs Qatar berlangsung?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket 24 Juni 2026 - 19:00 Bosnia dan Herzegovina vs Qatar Lumen Field, Seattle Tiket

Jadwal pertandingan Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Tempat & Kota Tiket 12 Juni 2026 Kanada vs Bosnia dan Herzegovina BMO Field Toronto, Kanada Tiket 18 Juni 2026 Swiss vs Bosnia dan Herzegovina SoFi Stadium Inglewood (Los Angeles), AS Tiket 24 Juni 2026 Bosnia dan Herzegovina vs Qatar Lumen Field Seattle, AS Tiket

Jadwal Pertandingan Piala Dunia Qatar 2026 Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi & Kota Tiket 13 Juni 2026 Qatar vs Swiss Levi's Stadium Santa Clara (Wilayah Teluk San Francisco), AS Tiket 18 Juni 2026 Kanada vs Qatar BC Place Vancouver, Kanada Tiket 24 Juni 2026 Bosnia dan Herzegovina vs Qatar Lumen Field , Seattle, AS Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket Bosnia dan Herzegovina vs Qatar?

Ada beberapa cara bagi para penggemar untuk mendapatkan tiket pertandingan Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia FIFA 2026.

Penjualan resmi FIFA: FIFA terus melepas ketersediaan tiket dalam beberapa tahap penjualan, termasuk undian acak dan periode penjualan berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat.

Pasar penjualan kembali resmi FIFA: Para pendukung dapat membeli tiket penjualan kembali yang terverifikasi langsung dari sesama penggemar melalui platform pertukaran tiket resmi FIFA.

Pasar tiket sekunder: StubHub tetap menjadi alternatif untuk mendapatkan kursi pada pertandingan Piala Dunia yang sudah habis terjual.

Paket hospitality: Penggemar yang mencari pengalaman premium dapat membeli paket tempat duduk VIP dengan akses ke lounge, makanan, dan layanan hospitality eksklusif pada hari pertandingan.

Semua tiket Piala Dunia FIFA diperkirakan akan berbentuk digital dan dikelola melalui aplikasi tiket seluler resmi FIFA.

Penggemar yang mencari tiket termurah untuk pertandingan Bosnia dan Herzegovina vs Qatar sebaiknya memesan tempat duduk lebih awal sebelum harga naik menjelang kickoff.

Berapa harga tiket Bosnia dan Herzegovina vs Qatar?

FIFA telah memperkenalkan model penetapan harga dinamis untuk Piala Dunia 2026, yang berarti harga tiket bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk, ketersediaan, dan permintaan secara keseluruhan.

Pertandingan fase grup tetap menjadi salah satu kesempatan paling terjangkau bagi para pendukung untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung, terutama selama periode penjualan awal.

Harga tiket termurah untuk pertandingan Bosnia dan Herzegovina vs Qatar saat ini diperkirakan mulai dari sekitar $70 hingga $140, tergantung pada lokasi tempat duduk dan kondisi pasar sekunder.

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Lumen Field

Pertandingan Bosnia dan Herzegovina vs Qatar akan berlangsung di Lumen Field di Seattle, Washington, salah satu stadion sepak bola paling riuh dan ikonik di Amerika Utara.

Sebagai kandang tim NFL Seattle Seahawks dan tim MLS Seattle Sounders, stadion ini terkenal dengan suasananya yang luar biasa dan para pendukungnya yang penuh semangat.

Lumen Field diperkirakan akan menampung lebih dari 68.000 penonton selama pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 dan akan menjadi tuan rumah beberapa pertandingan besar sepanjang turnamen.

Seattle diperkirakan akan menjadi salah satu kota tuan rumah yang menonjol dalam turnamen ini berkat budaya sepak bolanya, kerumunan penonton yang bersemangat, dan infrastruktur modernnya.