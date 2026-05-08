Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
World Cup
team-logoBelgium
Lumen Field
team-logoEgypt
Book Belgium vs Egypt World Cup Tickets

Diterjemahkan oleh

Cara membeli tiket pertandingan Belgia vs Mesir: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Lumen Field, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
World Cup
Egypt
Belgium
M. Salah
K. De Bruyne

Cara menyaksikan persaingan sengit antara Mo Salah dan Kevin De Bruyne di ajang Piala Dunia

Belgia akan berhadapan dengan Mesir di Lumen Field, Seattle, pada 15 Juni 2026, seiring berlanjutnya perjuangan meraih kejayaan dunia di Piala Dunia 2026.

Pertandingan fase grup ini akan menjadi ajang bagi Belgia untuk memperkuat dominasinya di Grup G dan membuktikan bahwa generasi barunya sudah siap bersaing di panggung dunia, sementara Mesir bertekad menciptakan kejutan di awal turnamen, didukung oleh suporternya yang antusias.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket pertandingan Belgia vs Mesir, termasuk tempat pembelian dan harga tiket.

PesanTiketBelgia vs Mesir di Piala DuniaBeli sekarang

Kapan pertandingan Belgia vs Mesir di Piala Dunia 2026?

Tanggal & Waktu PertandinganLokasiTiket
15 Juni 2026, 12:00Belgia vs MesirLumen Field, SeattleTiket

Jadwal Pertandingan Piala Dunia Belgia

TanggalJadwalLokasiTiket
15 Juni 2026Belgia vs MesirLumen Field, SeattleTiket
21 Juni 2026Belgia vs IranStadion SoFi, Los AngelesTiket
27 Juni 2026Selandia Baru vs BelgiaBC Place, VancouverTiket

Jadwal Pertandingan Piala Dunia Mesir

TanggalJadwalLokasiTiket
15 Juni 2026Belgia vs MesirLumen Field, SeattleTiket
20 Juni 2026Mesir vs Selandia BaruBC Place, VancouverTiket
26 Juni 2026Mesir vs IranLumen Field, SeattleTiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Belgia vs Mesir?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
  • Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan yang sangat diminati di mana alokasi resmi telah habis. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan (S&K) situs sekunder sebelum membeli.

Pesan TiketPertandinganBelgia vs Mesir di Piala DuniaBelisekarang

Berapa harga tiket Piala Dunia Belgia vs Mesir?

KategoriFase GrupBabak 16 Besar - Perempat FinalSemifinal & Final
Kategori 1$250 - $400$600 - $1.200$1.500 - $6.730
Kategori 2$150 - $280$400 - $800$1.000 - $4.210
Kategori 3$100 - $200$200 - $500$600 - $2.790
Kategori 4$60 - $120$150 - $350$400 - $2.030

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Belgia vs Mesir?

Pertandingan ini diprediksi akan menjadi salah satu sorotan di pekan pembuka. Fleksibilitas taktis Belgia akan diuji habis-habisan oleh pertahanan disiplin Mesir dan serangan balik yang cepat. 

Dengan Seattle sebagai pusat perjalanan utama, diharapkan akan ada arus masuk besar-besaran penggemar internasional yang membawa energi meriah dan global ke Lumen Field.

Untuk tiket termurah, pilih kursi Kategori 4 di tribun atas Lumen Field. Desain stadion ini memastikan pandangan yang bagus bahkan dari titik tertinggi, menjadikannya salah satu tempat terbaik bagi penggemar yang sadar anggaran.

Pesan TiketPertandinganBelgia vs Mesir di Piala DuniaBelisekarang