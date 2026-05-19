Cara membeli tiket pertandingan Belgia vs Iran: Harga tiket Piala Dunia, informasi SoFi Stadium, dan lainnya

Piala Dunia FIFA 2026 diperkirakan akan menghadirkan satu bulan penuh aksi sepak bola yang tak terlupakan, dan pertandingan antara Belgia melawan Iran di Los Angeles tampaknya akan menjadi salah satu laga paling dinanti di babak penyisihan grup.

Dengan Belgia yang terus memiliki salah satu skuad terkuat di sepak bola internasional dan Iran yang membawa momentum besar sebagai salah satu tim paling konsisten di Asia, para pendukung sudah berbondong-bondong untuk mengamankan tempat duduk untuk pertandingan yang sangat dinantikan ini di SoFi Stadium.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara membeli tiket Belgia vs Iran, termasuk harga tiket, paket hospitality, detail stadion, dan kursi termurah yang tersedia secara online.

Kapan pertandingan Belgia vs Iran berlangsung?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket 21 Juni 2026 - 19:00 Belgia vs Iran SoFi Stadium, Inglewood Tiket

Jadwal Pertandingan Belgia di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 15 Juni 2026 Belgia vs Mesir Lumen Field, Seattle Tiket 21 Juni 2026 Belgia vs Iran Stadion SoFi, Inglewood Tiket 26 Juni 2026 Selandia Baru vs Belgia BC Place, Vancouver Tiket

Jadwal pertandingan Iran di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Lokasi Tiket 15 Juni 2026 Iran vs Selandia Baru Stadion SoFi, Inglewood Tiket 21 Juni 2026 Belgia vs Iran Stadion SoFi, Inglewood Tiket 26 Juni 2026 Mesir vs Iran Lumen Field, Seattle Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket Belgia vs Iran?

Ada beberapa cara bagi para penggemar untuk mendapatkan tiket pertandingan Belgia vs Iran di Piala Dunia FIFA 2026.

Penjualan resmi FIFA: FIFA terus menjual tiket melalui periode penjualan bertahap, termasuk tahap undian dan periode penjualan berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat.

FIFA terus menjual tiket melalui periode penjualan bertahap, termasuk tahap undian dan periode penjualan berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat. Platform penjualan kembali FIFA: Para pendukung dapat membeli tiket penjualan kembali yang terverifikasi langsung dari penggemar lain melalui pasar tiket resmi FIFA.

Para pendukung dapat membeli tiket penjualan kembali yang terverifikasi langsung dari penggemar lain melalui pasar tiket resmi FIFA. Pasar tiket sekunder: StubHub tetap menjadi salah satu cara tercepat untuk mendapatkan kursi pada pertandingan Piala Dunia yang sudah habis terjual dan pertandingan yang sangat diminati.

StubHub tetap menjadi salah satu cara tercepat untuk mendapatkan kursi pada pertandingan Piala Dunia yang sudah habis terjual dan pertandingan yang sangat diminati. Paket hospitality: Opsi hospitality premium mencakup tempat duduk yang dijamin, lounge VIP, layanan makanan eksklusif, dan pengalaman hari pertandingan yang mewah.

Semua tiket Piala Dunia FIFA 2026 diperkirakan akan diterbitkan secara digital melalui aplikasi tiket seluler resmi FIFA.

Berapa harga tiket Belgia vs Iran?

Harga tiket pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk, permintaan, dan tahap turnamen.

Tiket termurah untuk pertandingan Belgia vs Iran saat ini diperkirakan mulai dari sekitar $100 hingga $180 di platform penjualan kembali, sementara harga tiket premium, tempat duduk di tingkat bawah, dan paket hospitality bisa naik secara signifikan.

Penggemar yang mencari kursi dengan nilai terbaik sebaiknya membeli secepat mungkin sebelum harga naik menjelang kickoff.

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Semua yang perlu Anda ketahui tentang SoFi Stadium

Pertandingan Belgia vs Iran akan berlangsung di SoFi Stadium di Inglewood, California, salah satu venue olahraga paling canggih di dunia.

Diresmikan pada tahun 2020, stadion ini menjadi markas bagi tim NFL Los Angeles Rams dan Los Angeles Chargers, serta dengan cepat menjadi salah satu pusat acara olahraga internasional besar di Amerika Serikat.

SoFi Stadium diperkirakan akan menjadi tuan rumah beberapa pertandingan besar Piala Dunia FIFA 2026 berkat fasilitas kelas dunia, kapasitas tempat duduk yang sangat besar, dan lokasinya yang dekat dengan pusat kota Los Angeles.

Stadion ini diperkirakan akan menampung lebih dari 70.000 pendukung selama Piala Dunia FIFA, menciptakan suasana yang meriah untuk salah satu pertandingan babak penyisihan grup yang paling menarik dalam turnamen ini